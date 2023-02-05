Haftalık burç yorumları (6-12 Şubat 2023)

İlişkilere dikkat edilmesi gereken bir hafta!

Haftaya olumlu başlayacağız diyebiliriz, ama hafta ortasından itibaren tutkulu davranış ve sözlere dikkat etmemiz gerekecek.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

6 - 12 Şubat 2023 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Akrep burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları

Bu haftaya güzellik tanrıçası Venüs ile şaşkınlık yaratan gezegen Uranüs arasında olumlu bir etkiyle başlıyoruz. Aynı zamanda mücadele gezegeni Mars’ın da yaralı şifacı Şironla yapacağı yine olumlu hareket bizi maddi manevi yönde etkileyecek ama diğer yandan eril disiplin Mars'ın dişil disiplin Venüs ile kenardan kavgaya tutuşması da aynı zamanda "Hafta başı ikili ilişkilere aman ha dikkat!” dedirtmekte.

Hafta ortası ise iletişim gezegeni Merkür ile güç delisi mafyöz Plüton’un yan yana gelmesi çok da sevimli durmamakta. Bu bize tutkulu hareketler, konuşmalar, fesat düşünceler ve korkusuzluk gibi dönebilir. Yani gözümüz kararıp manasız bir şeyler yapmaya kalkabiliriz.

Hafta sonu ise saydığımız bu etkiler altında gökyüzü, hareketine devam ederken bize “eline, beline sahip ol…” diye akıl verecek. Bu aklı kullandığımız takdirde elbette bu haftanın kazananı bizler olacağız.

Genel olarak haftaya olumlu başlayacağız diyebiliriz, ama hafta ortasından itibaren tutkulu davranış ve sözlere dikkat etmemiz gerekecek.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com