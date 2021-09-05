Haftalık burç yorumları (6 Eylül 2021 - 12 Eylül 2021)

Başak burcunda yeni sayfalar açılıyor.

Bu hafta Başak burcunda yaşanacak olan yeniay, bize sağlık ve çalışma konusunda yenilikler getirecek.

6 -12 EYLÜL 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

6 -12 eylül 2021 haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya güzellik, sağlık, aşk ve parayı anlatan Venüs'ün sert açılarıyla başlıyoruz. Ve fakat diğer yandan da hayatla nasıl mücadele verdiğimizi anlatan savaşçı Mars’ın olumlu açıları bizi kararsızlık noktasına getirebilir. Keza salı günü yaşanacak olan Başak burcundaki yeniay da yine bizi daha olumlu başlangıçlara taşıyacakmış gibi görünmekte.

Hafta sonu ise Venüs’ün Akrep burcuna girecek olması, özellikle yaklaşık bir ay boyunca para ve sağlık konusunda daha dikkatli davranmamıza neden olacak. Artık para ve sağlığa bu haftadan itibaren özen gösterelim.

Genel olarak bu hafta hareketli başlayacak, ama koşturmasını hafta sonuna doğru kaybedecek ve nispeten daha huzurlu bir noktaya geleceğiz.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.