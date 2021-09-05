Haftalık burç yorumları (6 Eylül 2021 - 12 Eylül 2021)

ntv.com.tr 05.09.2021 - 10:07
Başak burcunda yeni sayfalar açılıyor.
Bu hafta Başak burcunda yaşanacak olan yeniay, bize sağlık ve çalışma konusunda yenilikler getirecek.
6 -12 EYLÜL 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
6 -12 eylül 2021 haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya güzellik, sağlık, aşk ve parayı anlatan Venüs'ün sert açılarıyla başlıyoruz. Ve fakat diğer yandan da hayatla nasıl mücadele verdiğimizi anlatan savaşçı Mars’ın olumlu açıları bizi kararsızlık noktasına getirebilir. Keza salı günü yaşanacak olan Başak burcundaki yeniay da yine bizi daha olumlu başlangıçlara taşıyacakmış gibi görünmekte.
Hafta sonu ise Venüs’ün Akrep burcuna girecek olması, özellikle yaklaşık bir ay boyunca para ve sağlık konusunda daha dikkatli davranmamıza neden olacak. Artık para ve sağlığa bu haftadan itibaren özen gösterelim.
Genel olarak bu hafta hareketli başlayacak, ama koşturmasını hafta sonuna doğru kaybedecek ve nispeten daha huzurlu bir noktaya geleceğiz.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
İş arkadaşları, iş atmosferi, hizmet aldığınız, verdiğiniz alanlar ve sağlığınız konularında bu hafta dikkatinizi biraz daha toparlamanızda fayda var. Kendinizi bu anlamda yeni başlangıçlar içinde görmeniz pek mümkün durmakta.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Duygusal hayatınız ve spekülatif yatırımlar konusunda hareketli bir haftaya gireceksiniz diyebilirim. Özellikle yatırım konusunda kendinize tertemiz bir sayfa açabilirsiniz. Yeterince çalıştığınıza ve planlı olduğunuza emin olun, bu yeter.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Gayrimenkul konusunda güzel gelişmeler, başlangıçlar olacakmış gibi duruyor. Taşınma planlarınız içindeyse bu hafta sizden bir sürpriz bekleyebiliriz. Bir anda bu anlamda bir değişiklik söz konusu olabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
İletişimle ilgili konularda tam olarak bomba bir hafta içinden geçeceksiniz gibi görünüyor. Bu iletişimde özellikle arkadaşlarınız ve kardeşleriniz önem kazanabilir. Ayrıca önceden yapmış olduğunuz işlerin toparlanmasında daha hızlı davranmalısınız.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Maddi anlamda güçlü bir haftaya giriyorsunuz. Yaşayacağınız bu yeniayın da etkisiyle kendinizi özellikle para konusunda daha güçlü hissetmeniz muhtemel. Bu haftayı para kazanmak konusunda kafa patlatarak geçirmenizi tavsiye edeceğim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Kendiniz maddi, manevi her alanda yeni ve olumlu gelişmelere açık hissedebilirsiniz bu hafta. Kendinizi hayata daha iyi konumlandırmanız adına yapmanız gerekenleri bu hafta yapın derim. Çünkü bu gücü kendinizde bulabileceksiniz gibi görünmekte.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu hafta hayata bakış açınızla ilgili yenilikler ve olumlamalar içinde olmanızda çok fayda var. Olumlu anlamda gelişmeleri bu hafta kendinize çekebilir ve aynı zamanda ortak kazançlar konusunda da yeni bir sayfa açabilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Özellikle sosyalleştiğiniz alanlarda ve uzun süreli maddi, manevi ilişkilerinizde güzel, yeni bir sayfa açmamanız için bu hafta hiçbir nedeniniz yok diyebilirim. Biraz daha cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Hem soyal hemde ekonomik görülerinizde oldukça tutarlı bir haftadan geçeceksiniz diyebilirim. O nedenle kariyer ve yaşam alanınızı organize edebilir, bu konularda kendinize yeni başlangıçlar çizebilirsiniz. Korkularınızdan arınmaya bakın bu hafta.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Eğitim ve öğretim alanında ve hele bir de akademik konularda yeni başlangıçların içinde kendinizi bulmanız olası. Bu hafta kendinizi geliştirmek adına yapacağınız atılımlar yerini pek de güzel bulabilir. Çalışmanız olumlu sonuçlar getirebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.,
Resmi konularda güzel gelişmeler ve başlangıçlar için kendinizi biraz daha güçlendirebilirsiniz bu hafta. Bu anlamda size destek olacak kişileri çevrenizde bulundurmanızda fayda var. Kendinize daha çok güvenmeniz gereken bir haftadasınız.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta ilişkinizde yeni başlangıçlar olabilir. Maddi anlamda ortaklıklar, manevi anlamda ise daha uzun süreli bir ilişki içine girmeniz söz konusu olabilir. Bu konularda karamsar veya çekingen olmamanız gereken bir haftadan geçeceksiniz diyebilirim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.