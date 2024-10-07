Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bu hafta hukuk, adalet, medya, bürokrasi, kamu çalışma alanları, devlet otoritesi ile ilgili konular ön plana çıkıyor.

Bu hafta iyimser yönümüz aktif şekilde başlıyoruz, olaylara daha pozitif pencereden bakmak isteyebilir ve bizi kısıtlayan şeylerden uzaklaşmaya çalışabiliriz. Ancak Satürn ve Jüpiter’in pozisyonu adalet, hukuk, devlet yönetimi, bürokratik alanlarda kısıtlamaların, keskin değişikliklerin gündeme gelebileceğini gösteriyor. Özellikle halkın hukuk ve bürokratik konular ile ilgili kendini baskı altında hissettiği durumlar gerçekleşebilir. Sosyal medya konusunda bazı kararlar alınabilir ve bazı web siteleri ile ilgili kısıt veya kapatılma kararları alınabilir. Bu hafta emniyet çalışanları, ordu ile ilgili hareketlilik söz konusu. Ancak verilen talimatlar veya uygulaması zor stratejilerin harekete geçmesi sebebiyle zararlı etkiler görülebilir.

Çocukların, gençlerin okul hayatıyla ilgili, eğitim müfredatı ile ilgili konular gündeme gelebilir. Sanat ve edebiyat dünyasında tanınan kişilerin sağlık sorunları, kazaları veya ölüm haberleri alınabilir.

Bu hafta yapılacak anlaşma ve sözleşmeler uzun vadede ayrılıkları, anlaşmazlıkları meydana getirebilir. Bu sebeple iş birliği yapacağınız insanları doğru seçmeli ve imzalayacağınız evrakları dikkatle okumalısınız. Söz ile herhangi bir işe başlamak uygun değil.

Cuma gününden itibaren türk lirasındaki değer kaybı, gelecek zamlar, anayasa konusunda yapılması istenen değişiklikler konusu gündeme gelmeye başlayacaktır.

Hafta sonu Venüs ile Uranüs arasında karşıtlık açı oluşmaya başlıyor, önümüzdeki hafta sonuna kadar kadınlar ıssız alanlardan uzak durmalısınız, güvensiz hissettiğiniz ortamlarda bulunmamak en doğrusu olacaktır. Toprak sarsıntıları, yağışlar konusunda hafta sonu ufak sorunlar yaşanabilir.

Hafta sonu trafikte kimse ile tartışmaya girmemeli ve araç kullanırken dikkatli olmalısınız.