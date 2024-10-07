Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 7-13 Ekim 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2024) - 1

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bu hafta hukuk, adalet, medya, bürokrasi, kamu çalışma alanları, devlet otoritesi ile ilgili konular ön plana çıkıyor. 

 Bu hafta iyimser yönümüz aktif şekilde başlıyoruz, olaylara daha pozitif pencereden bakmak isteyebilir ve bizi kısıtlayan şeylerden uzaklaşmaya çalışabiliriz. Ancak Satürn ve Jüpiter’in pozisyonu adalet, hukuk, devlet yönetimi, bürokratik alanlarda kısıtlamaların, keskin değişikliklerin gündeme gelebileceğini gösteriyor. Özellikle halkın hukuk ve bürokratik konular ile ilgili kendini baskı altında hissettiği durumlar gerçekleşebilir. Sosyal medya konusunda bazı kararlar alınabilir ve bazı web siteleri ile ilgili kısıt veya kapatılma kararları alınabilir. Bu hafta emniyet çalışanları, ordu ile ilgili hareketlilik söz konusu. Ancak verilen talimatlar veya uygulaması zor stratejilerin harekete geçmesi sebebiyle zararlı etkiler görülebilir.

Çocukların, gençlerin okul hayatıyla ilgili, eğitim müfredatı ile ilgili konular gündeme gelebilir. Sanat ve edebiyat dünyasında tanınan kişilerin sağlık sorunları, kazaları veya ölüm haberleri alınabilir.

Bu hafta yapılacak anlaşma ve sözleşmeler uzun vadede ayrılıkları, anlaşmazlıkları meydana getirebilir. Bu sebeple iş birliği yapacağınız insanları doğru seçmeli ve imzalayacağınız evrakları dikkatle okumalısınız. Söz ile herhangi bir işe başlamak uygun değil.

Cuma gününden itibaren türk lirasındaki değer kaybı, gelecek zamlar, anayasa konusunda yapılması istenen değişiklikler konusu gündeme gelmeye başlayacaktır.

Hafta sonu Venüs ile Uranüs arasında karşıtlık açı oluşmaya başlıyor, önümüzdeki hafta sonuna kadar kadınlar ıssız alanlardan uzak durmalısınız, güvensiz hissettiğiniz ortamlarda bulunmamak en doğrusu olacaktır. Toprak sarsıntıları, yağışlar konusunda hafta sonu ufak sorunlar yaşanabilir.

Hafta sonu trafikte kimse ile tartışmaya girmemeli ve araç kullanırken dikkatli olmalısınız.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta eşiniz ve ortaklarınız ile hukuksal mücadele vermeniz gereken durumlar oluşabilir. Adaleti sağlamak adına aranızda çok fazla tartışmalar meydana gelebilir. Kardeşleriniz, eşinizin akrabaları ile aranızda bazı anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Fikir ayrılıklarının çok fazla gündemde olduğu bir hafta sizi bekliyor. Hafta ortasından sonra kendi duygularınızı ifade etmek ve düşüncelerinizi ortaya koymak konusunda istekli olacaksınız. İfade ettiğiniz şeyler diğer insanlar tarafından acımasızlık veya soğukluk olarak algılanabilir. Kariyer hayatınızda bir süredir düşündüğünüz, oluşturduğunuz planları harekete geçirebilirsiniz. Hafta sonu finansal açıdan harcamalarınıza, ani kayıplara dikkat etmelisiniz. Etrafınızdaki insanlardan istediğiniz destek sonuçsuz kalabilir. Bazı arkadaşlarınız ile hafta sonu yollarınız ayrılabilir. Partneriniz ile hafta sonu kıskançlık sorunları yaşayabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta finansal konular, ürettiğiniz değerlerde düşüşler veya harcamalar büyük olabilir. Eşiniz veya ortaklarınızın mali durumundan ötürü sorumluluklarınız artabilir. Eşinize bir hediye alabilirsiniz. Sağlığınız konusunda bu hafta dikkatli olmalısınız, bağışıklığınızın düşmemesi adına yediklerinize dikkat etmeniz önemli olacaktır. Bu hafta çok fazla trafikte kalmanız gerekebilir, trafikte oluşabilecek kazalara dikkat etmelisiniz. Bu hafta günlük rutinlerinizi oluşturmakta güçlük çekebilir, çalışanlarınız ile bazı iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren eğitim, uzak yolculuklar konusunda hareketlilik söz konusu olabilir. Ticari girişimler ve bazı işler konusunda sağlam bir yapı oluşturmak adına harekete geçebilirsiniz. Hafta sonu kariyer konusunda bazı yeni kararlar almanız gerekebilir. Aile büyüklerinin sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta eşiniz ve ortaklarınızla olan iletişiminiz yoğunlaşıyor. Ürettiğiniz değerlerin sonuçlarını almaya başlayacaksınız. Ancak fikir ayrılıkları çok fazla gündeme gelebilir. Finansal açıdan birikimlerinizi, harcamalarınızı dengeye getirmek isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınız konusunda harcama yaparken daha dikkatli olmalısınız. Çocuklarınızın sağlığı ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Araç alım satım, sigorta işlemleri gibi konular gündeminizde olabilir. Hafta sonu geldiğinde özgürleşmek, seyahat etmek, yeni bir şeyler öğrenmek adına harekete geçeceksiniz.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta ev alım satım konuları, kira sözleşmeleri, taşınma gibi konular gündeminizde olabilir. Eşiniz ve ortaklarınızın sizden beklentileri yüksek olacaktır. Aranızda duygusal çatışmalar ve anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Özellikle ailenizin dahil olduğu konularda bazı zorlu diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Hukuk ve idari işlemler konusunda sonuç alamamak, hizmet aldığınız kurum ve kişilerle ilgili yaşanacak problemlerde sakin olmanız önemli. Sağlığınız konusunda bu hafta biraz daha özenli olmalısınız, sindirim sistemi ve böbrek konusunda hassasiyetler oluşabilir.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta yakın çevreniz, kardeşleriniz ile yapacağınız diyaloglar önem kazanıyor. Etrafınızdaki insanların fikirleri, duygularını dinlemek ve kendi hissiyatınızı paylaşmak adına yaratıcılığınız ön plana çıkıyor. Ticari konularda şanslı etkiler yakalanabilir ancak yine de olumsuz düşünce ve fikirlerden arınmanız gerekiyor. Hafta ortasında çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, çalışanlarınız konusunda sizi bunaltan konular gündeme gelebilir. İş yaşamınızda bazı dengeler değişmeye başlıyor. Kariyer konusunda bazı sözleşme ve anlaşmalar sonlanabilir bazı yeni başlangıçlar yapılabilir. Hafta sonu geldiğinde ev, kariyer ve eşiniz ile ilgili sorumlulukların tüm hayatınızı kaplamasından ötürü sıkılmış hissedebilirsiniz. Sizden bağımsız hareket eden herkese vereceğiniz tepkiler yüksek olabilir. Tüm bu konular arasında denge oluşturmak sizi zorlayabilir.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta eviniz ve aileniz ile ilgili konular önceliğinizde olacak. Çocukluk ile bağlantılı duygularınızı ifade etmek ve geçmişe yönelik çözemediğiniz konuları gündeme taşımak isteyebilirsiniz. Eviniz, aileniz, eşiniz ile ilgili kısıtlandığınızı düşündüğünüz, özgürlüğünüzü negatif etkileyen olaylardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Hafta ortasından itibaren kendinizi daha doğru ve rasyonel şekilde ifade etmeye başlayacaksınız. Eşiniz ve ortaklarınız ile anlaşmazlık yaşadığınız konuları çözümlemeye başlayacaksınız. Hafta sonu finansal açıdan sizi sıkıntıya sokacak harcamalardan kaçınmalısınız. Sağlık konusunda diş ağrıları, alerjen konulara dikkat etmelisiniz. 

Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta yakın çevreniz, komşularınız ve aileniz ile ilgili konular önceliğinizde olacaktır. Kardeşleriniz konusunda anlaşmazlık yaşadığınız, orta yolcu bulamadığınız durumlar oluşabilir. Kendinizi ifade ederken taraflı olmadığınıza dikkat etmelisiniz. Adalet dengenizi bozacak pek çok olay ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren hayatınızdaki otorite figürleri ile ilgili konular gündeminize gelecek. Aile içindeki büyüklerin sağlığı ile ilgili konularda kendinizi zorlanmış hissedebilirsiniz.  Kariyer hayatınızda iletişim sorunlarına, anlaşma iptallerine, hukuki anlamda zorlu mücadeleler dikkat çekici olabilir. Hafta sonu geldiğinde daha çok duygusal ilişkilerinize vakit ayıracaksınız. Ancak burada kıskançlıklar, paylaşamama gibi durumlar ortaya çıkabilir. Çocuklar konusunda beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Çocuklarınızın sağlığı ile ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Bazı terazi burçları bu hafta gebelik haberleri alabilir. Yatırımlar konusunda tüm mal varlığınızı kaybetme riski taşıyan durumlardan uzak durmalısınız.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta finansal konular, kazançlarınız ile ilgili durumlar önem kazanıyor. Bu hafta arkadaş gruplarınız, sevdiğiniz insanlar ile bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Dostlarınızdan kariyer hayatınız konusunda tavsiyeler alabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Finansal açıdan altından kalkamayacağınız borçlanmalardan uzak durmanız önemli olabilir. Yakın çevrenizden destek almak, onlar ile konuşmak dertleşmek sizi iyi hissettirebilir. Aşk hayatınızda kalıcı kararlar almak için bu hafta harekete geçebilirsiniz. Duygusal pek çok konuda size zarar vermeye çalışan insanlardan uzaklaşmak ve hayatınızda bir elemeye gitmek isteyebilirsiniz. Hafta sonu sizin için yeni kararların alındığı ve kendi kendinizi korumaya aldığınız bir süreç olacaktır.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta kendinizle ilgilenmek isteyebilir, etrafınızdaki insanların size gösterdiği değerin gerçekliğini sorgulayabilirsiniz. Arkadaşlıklar, aşk hayatınız konusunda beklentilerinizi ve sizden beklenenleri gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Çocuklarınızın sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olacaktır. Finansal açıdan kendinizi toparlamak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Bu hafta yapacağınız harcamalara dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda arkadaşlarınız sizden borç isteyebilir, finansal açıdan kendinizi rahat hissedemeyebilirsiniz. Sağlık konusunda küçük operasyonlar gündeme gelebilir, rahim, üreme organları konusunda bazı kontroller yaptırmanız gerekebilir. Ruhsal açıdan hafta sonu yolculuklar, kardeşler, yakın çevrenizdeki olaylar önceliğinizde olabilir. İçinizde biriktirdiğimiz pek çok konuyu konuşmak ve anlatmak isteyebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta kariyer konusunda planlama yapmak, harekete geçeceğiniz adımları, stratejileri belirlemek adına hareketlenebilirsiniz. Ancak ani kararlar vermemek ve kararlarınızı duyurmadan önce sakin olduğunuzdan emin olmanız gerekir. Bu hafta bazı anlaşmalar, sözleşmeler konusunda yeni kararlar almanız gerekebilir. Bazı birlikteliklerin sona ermesi, bazı kariyer planlarınızın iptal olması gibi süreçler gündemde olabilir. Hafta sonu geldiğinde finansal açıdan kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Çocuklarınızın ihtiyaçları, öncelikleri konusunda kendinizden ödün vermeniz gereken durumlar oluşabilir.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, yurt dışı bağlantılarınız ile yoğun görüşmeler yapabilirsiniz. Uzak yolculuklar için sizi kısıtlayan bazı konular gündeme gelebilir. Aşk hayatınız ve arkadaşlarınızla olan ilişkinizde fikir ayrılıkları meydana gelebilir. Hafta ortasından itibaren kendi içinize dönmek ve etrafınızdaki pek çok kişi ile bağlantınızı kesmek isteyebilirsiniz. Aile içinde bu hafta bazı anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Özellikle aile bireylerinin yaşadığı sağlık sorunları konusunda fikir ayrılıklarınız oluşabilir. Akrabalarınız, kardeşlerinizle olan gündeminiz sizi fazlasıyla meşgul edecek. Hafta sonu geldiğinde aile, iş ve otorite figürleri ile mücadele etmeniz gereken durumlar oluşabilir. Tek başınıza mücadele etmek durumda olduğunuz, çalışanlar ve ortaklarınızdan destek alamadığınız koşullar oluşabilir.

Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta kariyer hayatınız, çalışma durumunuz, ortak gelirleriniz konusu gündeminizde olacaktır. Eşiniz veya iş ortağınız ile gelirlerinizi arttırmak adına harekete geçebilirsiniz. Aile içindeki kadınların sağlığı ile ilgili konular sizi meşgul edebilir. Hafta ortasından itibaren sosyalleşmek, sizi kısıtlayan düşünce ve duygulardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızın finansal durumları, beklentileri konusunda sizde sıkışmış hissedebilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde sağlık konularına dikkat etmelisiniz. Özellikle akrabalarınız, yakınlarınızın yaşadığı sağlık problemlerinin bulaşıcı olmaması adına kendi bağışıklığınızı korumanız önemli olacaktır. Kendinizi ifade etmeniz ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek için çok fazla konuşmanız ve kendinizi ifade etmeniz gerekebilir.

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