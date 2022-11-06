Haftalık burç yorumları (7 - 13 Kasım 2022)

Boğa burcunda toslayan bir Ay tutulması

Haftanın ilk yarısında yaşayacağımız tutulma bizi doğası gereği sağlık ve maddi konularda sınayabilir.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

7 - 13 Kasım 2022 haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya 8 Kasım'da Boğa burcunda yaşanacak olan Ay tutulmasıyla başlıyoruz. Bu tutulma hakkında yazdığım yazıyı ve burcunuza olan etkilerini ayrıntılı bir biçimde “8 Kasım 16 derece Boğa Burcunda Ay Tutulması” yazımdan okuyabilirsiniz.

Haftanın ilk yarısında yaşayacağımız tutulma bizi doğası gereği sağlık ve maddi konularda sınayabilir. Bu konuda özellikle olumsuz maddi gelişmelere karşı kendinizi korumanızda fayda var.

Hafta sonu ise, hafta başına göre çok daha iyimser bir etki altında olacağımızı ve özellikle perdenin arkasında kalanları çok daha etkili bir biçimde okuyabileceğimizi söylemem de mümkün.

Genel olarak bakıldığında bu hafta tutulmanın etkisiyle biraz şaşkın ve olayları derinlemesine incelerken geçebilir. Kendimizi ve çevremizde gelişen olayları bir kere daha ele alırken ne kadar sağlıklı kararlar aldığımız ciddi bir biçimde sınanabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)