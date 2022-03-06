Haftalık burç yorumları (7-13 Mart 2022)

Haberler 06.03.2022 - 09:52
Abartıya açık bir hafta
Bu hafta kendimizi daha güçlü hissetmemiz olası görünüyor. Ancak abartmamakta fayda var. Ekonomik anlamda tedirgin olabiliriz.
Ay’ın konumu:
7-13 Mart 2022 haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya benliğimizi anlatan Güneş ile şans gezegeni Jüpiter'in kavuşumuyla giriyoruz. Aynı zamanda dişil ve eril prensiplerin göstergesi olan Mars ve Venüs'ün de kavuşumu bizi güçlendirecek diyebiliriz. Elbette Güneş ve Jüpiter'in kavuşumu bizi abartılı tavırlara, kararlara yönlendirebilir. O nedenle mümkün mertebe sakin ve akılcıl kalmaya gayret etmekte fayda var.
Hafta ortalarında hayaller gezegeni Neptün’ün kadersel göstergesi olan kuzey ve güney ay düğümlerine yapacağı etkili görünüm yine bizi destekler nitelikte. Bu anlamda bu görünümün fazla iyimserlik etkisiyle yanlış kararlara da götürme ihtimalini unutmamakta fayda var.
Hafta sonu ise Neptün’ün bu olumlu yanına Güneş de eşlik etmeye başlayacak ve doğal olarak ayında bu açıyı tetiklemesiyle pozitif bir gökyüzü altında olacağımızı söylememiz mümkün. Yakın dostlarla bir arada olmak için iyi bir fırsat.
Genel olarak bu hafta için olumlu gelişmeleri beklememiz mümkün. Maddi konuda ise Satürn’ün gizli ay düğümlerine gösterdiği şiddet, bizi para konusunda yine tedirgin edecek gibi görünüyor.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu haftanın ana başlığı sizin için maddi konularda işi şansa bırakmamak olacak. Bu konuda ne kadar garantici davranırsanız sizin için o kadar iyi olur. Özellikle zamanınızı bu hafta doğru planlamanız sizin için kolaylık sağlayacak.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta kendinizi özellikle hafta başında gergin hissedebilirsiniz ve biraz da alınganlık göstermeniz muhtemel. O nedenle bu hafta otorite figürü gibi görünen kişilerle daha uyumlu olmaya gayret edin derim. Ve maddi konuda ani kararlardan uzak durun.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Maddi konularda olumlu gelişmelerin konusunu bu hafta alabilirsiniz ve eğitim öğretim alanında gayet başarılı sonuçlara da imza atmanız olası. Kariyer konusunda elinizden geleni ardınıza koymamanızı kesinlikle tavsiye ederim.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Ortak gelirler veya eşinizin maddi durumuyla ilgili olarak bazı gelişmeler sizi bekliyor. Bu anlamda önünüzün açılabileceğini söylemek mümkün, bunun yanında uzun vadeli planlar içinde bu haftayı gayet güzel kullanabilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta ikili ilişkiler konusunda güvencede hissettiğiniz süreçte gayet olumlu gelişmeler sizi bekliyor olacak. Bunun yanında aile ile ilgili halledilmemiş konular da önünüze dökülebilir. Bu konular üzerine makul kararanlarla gidebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Sağlık ve sağlıkla ilgili konular üzerinde yapmanız gerekenleri ihmal etmeye bakın. Bu hafta kendinizi varsa hukuki konulardaki meselelerinizin çözümü konusunda olumlu gelişmeler içinde bulabilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu haftanın adı sizin için 'aşk'. Evet gönül meseleleri bu hafta sizi biraz daha oyalayacak gibi görünmekte. Varsa partnerinizle veya eşinizle iletişimde yaptırımcı, sert üslup kullanmamaya bakın. Yani iletişim formatınıza bu aralar dikkat etmeye gayret edin.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta aile büyükleriniz ve bunun yanında bazı kalıtsal rahatsızlıklarla ilgili bir durumunuz varsa biraz daha bu konulara dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Ayrıca maddi konularda da hesabınız bilmeniz gereken bir haftadan geçecek olabilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta, sağlık konusunda özelikle psikolojiniz açısından kendinizi rahat ettirmeniz gereken bir zaman dilimi. Aile, iş ve ilişkilerinizde kendinizi koruduğunuz sürece bu hafta sıkıntı yaşamazsınız diyebilirim.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta yakın çevrenizle kuracağınız olumlu gelişmeler size olumlu bir yerden dönebilir. Fakat çok fazla çevrenizle maddi ilişkiler kurmamanız sizin aleyhinize görünüyor. Bu hafta borç alıp vermemeye paradan uzak durmaya gayret edin derim.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Anlık ve hızlı kararlardan bu hafta ne kadar uzak durursanız sizin için o kadar iyi. Kendinizi bu hafta maddi konularda şanslı hissedebilirsiniz. Birikim yapmak az veya çok gelirinizi koruma altınıza almanızda ciddi fayda var.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta maddi anlamda çözüm ve çözümsüzlüğü aynı anda hissedebilirsiniz. O nedenle baştan sona akılcı kararlar vermeniz sizin lehinize olacaktır. Sağlık konusunda ise baş, sırt ağrılarına ve kan değerlerinize dikkat etmeniz iyi olur.