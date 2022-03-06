Haftalık burç yorumları (7-13 Mart 2022)

Abartıya açık bir hafta

Bu hafta kendimizi daha güçlü hissetmemiz olası görünüyor. Ancak abartmamakta fayda var. Ekonomik anlamda tedirgin olabiliriz.

Ay’ın konumu:

7-13 Mart 2022 haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya benliğimizi anlatan Güneş ile şans gezegeni Jüpiter'in kavuşumuyla giriyoruz. Aynı zamanda dişil ve eril prensiplerin göstergesi olan Mars ve Venüs'ün de kavuşumu bizi güçlendirecek diyebiliriz. Elbette Güneş ve Jüpiter'in kavuşumu bizi abartılı tavırlara, kararlara yönlendirebilir. O nedenle mümkün mertebe sakin ve akılcıl kalmaya gayret etmekte fayda var.

Hafta ortalarında hayaller gezegeni Neptün’ün kadersel göstergesi olan kuzey ve güney ay düğümlerine yapacağı etkili görünüm yine bizi destekler nitelikte. Bu anlamda bu görünümün fazla iyimserlik etkisiyle yanlış kararlara da götürme ihtimalini unutmamakta fayda var.

Hafta sonu ise Neptün’ün bu olumlu yanına Güneş de eşlik etmeye başlayacak ve doğal olarak ayında bu açıyı tetiklemesiyle pozitif bir gökyüzü altında olacağımızı söylememiz mümkün. Yakın dostlarla bir arada olmak için iyi bir fırsat.

Genel olarak bu hafta için olumlu gelişmeleri beklememiz mümkün. Maddi konuda ise Satürn’ün gizli ay düğümlerine gösterdiği şiddet, bizi para konusunda yine tedirgin edecek gibi görünüyor.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)