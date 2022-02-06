Haftalık burç yorumları (7-13 Şubat 2022)

Olumlu bir haftaya giriyoruz.

Her ne kadar olumlu bir hafta yaşayacakmışız gibi görünsek de yine de sağlığımıza dikkat etmemiz gerekecek.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

7 - 13 Şubat 2022 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya yaralı şifacı Şiron’un savaşçı Mars ile yaptığı zorlu görünümle giriyoruz. Şans gezegeni Jüpiter'in ise olumlu halleri artık yüzümüzü biraz da olsa güldürmeye başlayacak.

Hafta ortasında ise çözüme yönelik girişimlerimiz nispeten yerini bulacak dersem doğru olur, fakat bunun bizi ruhsal ve bedensel olarak yoracağı da bir başka gerçek. Çalışma günleri içinde para konusunda özellikle önünüze gelen fırsatları doğru değerlendirdiğinizde veya tam olarak, emin olduğunuz alanda ileriye yönelik yatırım içine girmenizde de fayda var derim.

Hafta sonu ise Uranüs ve Jüpiter olumlu görünümüne Merkür’ün ay düğümleriyle yaptığı olumlu duruşunu da eklemek isterim. Bu anlamda daha pozitif bir hafta sonu yaşayabilir ve sevdiklerimizle çok daha olumlu gelişmeler içinde bulunabiliriz. Yine hafta sonunda olduğu gibi maddi konularda yolunuzu açacak gelişmeler üzerinde durabilir, ekonomik durumunuzu gözden geçirebilirsiniz.

Genel olarak bu haftaya baktığımızda göze hiç de fena görünmüyor doğrusu. Ekonomik anlamda olumlu atılımlar, gelişmeler içinde “neden olmasın? “dedirtmekte.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)