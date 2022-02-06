Haftalık burç yorumları (7-13 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 06.02.2022 - 09:49
Olumlu bir haftaya giriyoruz.
Her ne kadar olumlu bir hafta yaşayacakmışız gibi görünsek de yine de sağlığımıza dikkat etmemiz gerekecek.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
7 - 13 Şubat 2022 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya yaralı şifacı Şiron’un savaşçı Mars ile yaptığı zorlu görünümle giriyoruz. Şans gezegeni Jüpiter'in ise olumlu halleri artık yüzümüzü biraz da olsa güldürmeye başlayacak.
Hafta ortasında ise çözüme yönelik girişimlerimiz nispeten yerini bulacak dersem doğru olur, fakat bunun bizi ruhsal ve bedensel olarak yoracağı da bir başka gerçek. Çalışma günleri içinde para konusunda özellikle önünüze gelen fırsatları doğru değerlendirdiğinizde veya tam olarak, emin olduğunuz alanda ileriye yönelik yatırım içine girmenizde de fayda var derim.
Hafta sonu ise Uranüs ve Jüpiter olumlu görünümüne Merkür’ün ay düğümleriyle yaptığı olumlu duruşunu da eklemek isterim. Bu anlamda daha pozitif bir hafta sonu yaşayabilir ve sevdiklerimizle çok daha olumlu gelişmeler içinde bulunabiliriz. Yine hafta sonunda olduğu gibi maddi konularda yolunuzu açacak gelişmeler üzerinde durabilir, ekonomik durumunuzu gözden geçirebilirsiniz.
Genel olarak bu haftaya baktığımızda göze hiç de fena görünmüyor doğrusu. Ekonomik anlamda olumlu atılımlar, gelişmeler içinde “neden olmasın? “dedirtmekte.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bu hafta maddi anlamda enteresan gelişmeler, yüz güldüren sonuçlar almanız olası. Bu konuda önünüze gelecek olan fırsatları en üst düzeyde değerlendirmeye gayret edin. Olumlu gelişmeler hayatınızda artık başlayabilir. Ayrıca yönetici konumunda veya iş veren pozisyonundaki insanlarla da konuşmanız iyi olabilir. Parada şans sizden yana.
Boğa
Bu hafta özellikle iş ve kariyer gibi konularda bile bile lades durumu söz konusu olabilir, o nedenle verdiğiniz kararlar önem kazanacak. Keza kendinizi eğitim öğrenme konularında bu hafta hareketli de hissedebilirsiniz. O nedenle olabildiğince bu haftayı kendinizi “daha fazla nasıl yeterli ve donanımlı olabilirim?” sorularıyla geçirin derim. Sosyal alanda şans sizden yana.
İkizler
Bu hafta uykunuza ve cinsel yaşamanıza biraz daha özen göstermeniz gerekebilir. Duygusal olarak ani çıkışlarınız söz konusu olabilir. Ne olursa olsun kendi özgürlük sınırlarınızı ve karşınızdaki insanların hayatınıza ne kadar müdahil olabileceklerini onlara hatırlatmanız gerekebilir. Ayrıca kariyerde şans kesinlikle sizden yana.
Yengeç
Bu hafta konuşmalarınızda, özellikle ikili ilişkilerde kendinizi ifade ederken ciddi özen göstermeniz gerekebilir. En yakınlarınıza bile daha mesafeli durmak gibi bir eğilim içinde olmanız da mümkün. O nedenle olabildiğince çok önemli görüşmelerinizi ertelemenizde fayda var diyebilirim. Eğitim konularında şans bu hafta size gülebilir.
Aslan
Bu hafta öncelikle sağlığınıza dikkat etmeniz gerekecek gibi duruyor. Ve aynı zamanda çevrenizdeki insanlarında ani tavır değişikliklerine de yine dikkat etmeniz gerekecek. Olur olmadık anlarda tuhaf konuşmalar, müdahalelerle karşılaşabilirsiniz. Çizmeyi aşacak durumlarsa anında müdahale edin derim. Şans cinsellik ve devlet işlerinde sizden yana.
Başak
Aşk, aşk, aşk… Bu haftanın ana teması gönül meselleri gibi duruyor. Bu hafta ne olursa olsun partnerinizle olan ilişkinizde ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerekecek. Bunun yanında spekülatif yatırımlar mevzuunda ise ani hareketlerden uzak kalmanız sizin için en hayırlısı olarak duruyor. Daha yapıcı olmaya bakın. Uzun süreli ilişkiler varsa gündemde işte şans bu konuda sizden yana.
Terazi
Bu hafta kış ortası taşınmaya kalkmadığınız sürece iyi bir hafta geçireceksiniz. Gayrimenkul konularında ve aile büyüklerinizle ilgili konularda ufak tefek angarya içine düşmeniz olası ve fakat koşturacak olsanız da akıllıca kararlar aldığınız sürece sıkıntı yasabileceğinizi düşünmüyorum. Önceliği yine de kendinize vermeye gayret edin. Sağlıkta bu hafta şanslısınız.
Akrep
Öncelikle bu hafta çok çok yakınızdaki insanlarla olan iletişiminize dikkat edin. Çünkü sizin ak dediğinizi pek de güzel kara anlayabilirler. O nedenle konuşmalarınızda mümkün mertebe açıklayıcı ve net ifadeler kullanmaya gayret edin. Ve bunun yanında ufak tefek kazalara açık bir haftadan geçecekte olabilirsiniz. Daha yavaş olun. Yatırımlar ve borsada şans gülebilir.
Yay
Bu hafta sizlerde Terazi burçları gibi spekülatif yatırımlara girişecekseniz iki kere daha düşünmeniz gerekecek. Duygusal hayatınız ve çocuklarla ilgili konularda işin maddi cephesine dikkat ederek ve temkinli kararlar almanızı tavsiye edeceğim. Bütçenizde bu hafta olumlu, olumsuz ani gelişmelere açık olacaksınız. Gayrimenkul konusunda şanslı bir hafta.
Oğlak
Uzun süredir "hayatın içinde miyim, dışında mıyım?" diye kendinizi sorguluyor olabilirsiniz. Ama bu hafta çevrenizdekilerle ve gelişen olaylarla olayların pek de içinde olduğunuzu her şekilde hissedecek olabilirsiniz. Yine bu hafta kendiniz için güzel atılımlarda bulunabilirsiniz. Bu konuda korkak olmayın ve kendiniz için bir şeylere başlayın. Keza kendinizi ortaya koymak için de harika bir hafta.
Kova
Bu hafta uzun süredir hiç olmadığı kadar kendi içinizde hissedebilir ve bu anlamda gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bir kere daha kendi sınırlarınızı göreceksiniz gibi görünüyor. Bunun yanında spritüel konulara çekilebilir ve medyum yanınızın konuştuğuna şahit olabilirsiniz. Bence bu hafta iç sesinizi çok iyi dinleyin derim. Para konusunda ani hoş gelişmeler olabilir.
Balık
Bu hafta ani gelişmeler yaşayacağınız en önemli konuların başında iş ve şahsi durumlarınız olacak gibi görünmekte. Bu anlamda bu hafta size zorla veya tatlı dillikle iş yıkabilirler. Çevrenizdekilerin sınırlarını bir kere daha hatırlatmanızda fayda var. Keza kendinizi bir anda yollarda da bulma ihtimaliniz hayli fazla. Bu aralar şansınızı zorlayın ani kazançlar haftasında olabilirsiniz.