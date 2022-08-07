Haftalık burç yorumları (8-14 Ağustos 2022)

Dolunay ayaklarımızı ciddi ciddi yere bastırtacak.

Bu dolunay için artık gitmeyen ilerlemeyen maddi meselelerde bizleri hareket almaya zorlayacak diyebiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

8 - 14 Ağustos 2022 haftasında Ay, Yay burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Balık burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı kuşkusuz ayın 12’sinde 19 derece Kova burcunda yaşanacak olan dolunay olacak. Özellikle boğa burcunda seyahat eden huysuz gezegen Uranüs ve kadersel dönüşümü anlatan kuzey, güney ay düğümleriyle sert bir konumda gerçekleşecek olan dolunay da bizi yaşam kalitemiz, özgürlüğümüz ve nasıl yönetildiğimiz hakkında bazı bitişlere, değişimlere götürebilir.

Bu anlamda Dolunay özellikle ülkemiz siyasi hayatı için enteresan başlangıçların ilk hareketini aldırtabilir. Ve tabii doğa olaylarına da dikkat etmemizde fayda var. Bunun yanında Boğa burcu parayla ilgili olduğu için artık gitmeyen ilerlemeyen maddi meselelerde bizleri bitişlere doğru götürebilir. Kripto para ve borsa ile ilgilenenler bir kere daha dikkat etsinler işlemlerine.

Hafta başında ise hayaller gezegeni Neptün’ün Mars ve Plüton’a yapacağı olumlu etki biraz daha bu gerilimi sevimli bir hale sokarken, hafta sonuna doğru yaşanacak olan dolunay ayaklarımızı ciddi ciddi yere bastırtacak da diyebiliriz.

Malum ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu açıdan haftayı ele aldığımızda sertleşmeye başlayan gökyüzünün bize aklımızı başımıza almamız gerektiğini ve ne olursa olsun mantık çizgisinden çıkmamamız gerektiğini söylemekte.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)