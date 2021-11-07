Haftalık burç yorumları (8-14 Kasım 2021)

Yorulmadan yola devam haftası.

Hayli zorlayacak olan Ay tutulmasının ayak seslerini bu hafta duymaya başlayacağız.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

8-14 Kasım haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Ay’ın Venüs ile olan kavuşumu ile başlıyoruz. Sosyalleşmek ve uyumlu bir ilişki yaşamak için ideal zamanlar oluşacak. Hafta ortasında ise dedikoducu Merkür’ün savaşçı Mars ile el ele olması bizi düşüncede sağdan sola hızlı bir biçimde getirip götürmesine neden olacakmış gibi görünmekte. Bu süreçte kırıcı olmamaya yine de dikkat etmekte fayda var.

Hafta sonu ise bu sefer Merkür, Uranüs’e kafa tutmaya başlayacak ve bu elbette kimsenin hayrına olacakmış gibi görünmemekte. O nedenle ani haberler, sürpriz gelişmeler olabilir. Çarpıcı etkiler altında kalabilmemiz de söz konusu olabilir. Uranüs’ün Boğa burcunda olması nedeniyle maddi anlamda özellikle “zor“ Ay tutulmasının ayak seslerini şimdiden işiteceğiz gibi görünmekte.

Genel olarak bizi bu hafta; Ay’ın Oğlak'taki serüveni ve hafta sonundaki Merkür kontakları, disiplinlinli ve hareketli günlerden geçebileceğimizi anlatmakta.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)