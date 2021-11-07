Haftalık burç yorumları (8-14 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 07.11.2021 - 09:54 | Son Güncelleme : 07.11.2021 - 10:09
Yorulmadan yola devam haftası.
Hayli zorlayacak olan Ay tutulmasının ayak seslerini bu hafta duymaya başlayacağız.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
8-14 Kasım haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya Ay’ın Venüs ile olan kavuşumu ile başlıyoruz. Sosyalleşmek ve uyumlu bir ilişki yaşamak için ideal zamanlar oluşacak. Hafta ortasında ise dedikoducu Merkür’ün savaşçı Mars ile el ele olması bizi düşüncede sağdan sola hızlı bir biçimde getirip götürmesine neden olacakmış gibi görünmekte. Bu süreçte kırıcı olmamaya yine de dikkat etmekte fayda var.
Hafta sonu ise bu sefer Merkür, Uranüs’e kafa tutmaya başlayacak ve bu elbette kimsenin hayrına olacakmış gibi görünmemekte. O nedenle ani haberler, sürpriz gelişmeler olabilir. Çarpıcı etkiler altında kalabilmemiz de söz konusu olabilir. Uranüs’ün Boğa burcunda olması nedeniyle maddi anlamda özellikle “zor“ Ay tutulmasının ayak seslerini şimdiden işiteceğiz gibi görünmekte.
Genel olarak bizi bu hafta; Ay’ın Oğlak'taki serüveni ve hafta sonundaki Merkür kontakları, disiplinlinli ve hareketli günlerden geçebileceğimizi anlatmakta.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Maddi anlamda zorlayan bir hafta içine giriyorsunuz. Zaten para alanınızda bulunan Uranüs sizi bu yıl yeterince yormuşken bir de üstüne Merkür ve Mars karşıtlığı ani ve çarpıcı para çıkışlarına neden olabilir. Hesabınızı iyi yapın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
İkili ilişkilerde sabrınızın sınanacağı bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Mümkün mertebe uzun süreli ilişkinizi korumaya gayret edin. Keza bu hafta mahkeme konuları, avukatlarla görüşmeler vb. konular da gündeminize oturabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
İş konusunda yoğun bir çalışma temposuna girmeniz olası, özellikle iş yaptığınız, yan yana olduğunuz insanlarla ilişkinize ciddi bir biçimde dikkat etmeniz gerekebilir. Ufak tefek kazalara, kas ve iskelet sisteminize dikkat edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Siz siz olun ve bu hafta öyle aşk ve ilişkiler konusunda mucize beklemeyin. Olur olmadık konularda önünüze duygusal tepkiler veren insanlar çıkabilir. Akılcı ve sabırlı davranırsanız bu haftayı çok daha iyi geçirirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Ailenizle olan ilişkilerde ufak tefek gerilimler sizi yoklayabilir. O nedenle kendinizi olabildiğince olayların dışında tutmaya gayret edin. Birileri, özellikle aile büyüklerinden bazıları saman alevi gibi yükselebilir. Aile konuları gündeminiz olacak.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu hafta bize, sizin planlar yapıp gayet etkili bir biçimde hayatınıza geçirebileceğinizi söylemekte. Küçük eğitimler ve kişisel gelişim alanında yapmanız gerekenler varsa bunları ortaya koymanızda fayda var. Hadi, çalışmaya devam!
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Para konusunda hareketli bir hafta geçirmeniz olası. Devlet daireleri ile hallolacak işleriniz varsa bu hafta sevimsiz bir biçimde önünüze dikilebilir. Planlı ve organize bir biçimde işin içine girerseniz bu hafta sizin için gayet olumlu geçecektir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Kendinizi bu hafta fazlasıyla olayların içinde hissetmeniz olası. Kendinizi tam olarak ortaya koymanız ve tam olarak doğru kararlar almanız adına düşünürken bulabilirsiniz. Bu noktada karşılıklı çıkar dengelerini gözetmeniz hayrınıza.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Enerjinizi korumanız gereken bir haftadan geçeceksiniz. Çok daha içe dönük olma eğiliminde olmanız olası. Eğer insanların içinde bire bir, hele de kalabalıklar içinde yapmanız gereken işler varsa konsantrasyonunuzu korumanız gerekecek.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Sosyal alanda karışıklıklara maruz kalmanız olası, o nedenle bu hafta özellikle internet üzerinden halolacak işlerde daha dikkatli olmanızda fayda var. Önünüzde olumlu gelişmeler olabilir. Bunları fark etmek için daha uyanık olun derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta kendinizi ortaya koymak ve parlatmak adına elinizden geleni yapmanız gerekecek gibi durmakta. Dikkatiniz daha çok kariyer ve kariyerle ilgili konulara kayabilir. Ne olursa olsun kendinizi mümkün mertebe doğru ifade edin derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta sizin için biraz yorucu geçebilir. Seyahatler ve sürekli hareketlilik içinde olmanız söz konusu olabilir. Bol bol iletişim içinde olacağınız için konuşmalarınıza, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz konusunda çok daha özenli olmaya bakın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.