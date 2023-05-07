Haftalık burç yorumları (8-14 Mayıs 2023)

Aşk zillerinin çaldığı bir hafta!

Bu hafta olumlu bir etkiye sahip, sadece kararlarınızı doğru değerlendirip doğru anlayarak yürürlüğe koyun, yeterli olacaktır.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

8-14 Mayıs 2023 haftasında Ay, Yay burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Balık burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya disiplin gezegeni Satürn ile güzellik tanrıçası Venüs ve kadersel gelişmeleri anlatan ay düğümleri arasındaki olumlu duruşla giriyoruz. Bizi birçok alanda rahatlatacak bu görünüm sevdiklerimiz ve yuvamızla ilgili konularda pozitif gelişilmelere kapı açacak gibi durmakta.

Hafta ortası hayaller gezegeni Neptün ile hayatta mücadelemizi anlatan Mars arasındaki olumlu durum, hareketlerimizde gerçeği görmemizde biraz sorun yaratacak olsa da eğer sağlam bir bilinçle işlere koyulacak olursak bizi yoğunluğumuzda keyiflendirebilir de.

Hafta sonu ise duyguları anlatan Ay ile hayaller gezegeni Neptün arasındaki bağ açıkçası romantizmi davet ediyor. Daha ılımlı geçecek olan hafta sonunu sevdiklerinizle değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Genel olarak bakıldığında bu hafta olumlu bir etkiye sahip sadece yaptıklarımızı doğru değerlendirip doğru anlayıp yürürlüğe koyduğumuzda pek de sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com