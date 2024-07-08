Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, bu hafta kendi kabuğumuzdan çıkıp artık hayata dair isteklerimizi daha fazla ifade edeceğimiz ve kendimizle ilgili aldığımız kararları başkalarının da bilmesini isteyeceğiz. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi gerçekleştirebilmek adına kalıcı adımlar atabilmenin peşinde olacağız. Kaderimizle ilgili şekillenmesi gereken konuların bu hafta kendini daha fazla belli ettiği süreçler yaşanacaktır. 6 Temmuz yeniayı ile başlayan duygusal süreçler kontrol dürtüsü, analiz etme ve ayrıştırma aşamalarından sonra doğru ilişkilere enerji harcama kararlarını aldıracak nitelikte. Bu hafta doğal liderlerin haftası, yani nüvesinde liderlik özelliği olan insanların hakkında fazlasıyla konuşulacak olaylar olabilir.

Bu hafta gerçekleşecek olan Güneş-Satürn iyi açısı, tüm yıl çalışan ve durmayan herkese ödülünü getirecek nitelikte. Aynı zamanda ilişkiler ve değer yaratma konusunda ilahi bir korumanın etkisini de fazlasıyla hissedeceğiz. Çarşamba günü itibariyle bu etkileri yaşamaya başlarken, detaylara verdiğimiz önem ilişkilerde ilerleme sağlanmasına engel olabilir. Krizli gibi görünen pek çok ilişkinin altında ilahi bir sevgi bağına rastlanabilir, ancak bunun için detaylara takılmadan teslimiyet bilincinde olmak gerekir.

Perşembe günü Venüs Aslan burcuna geçiyor, ilişkilerde daha fazla ön planda olma isteği, yaratıcılığın arttığı, sahne sanatları veya sanatla ilgili konuların daha fazla konuşulduğu etkiler olacak. Ancak hafta sonu ilişkiler açısından manipülatif etkiler görülebilir.