Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 8-14 Temmuz 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2024) - 1

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, bu hafta kendi kabuğumuzdan çıkıp artık hayata dair isteklerimizi daha fazla ifade edeceğimiz ve kendimizle ilgili aldığımız kararları başkalarının da bilmesini isteyeceğiz. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi gerçekleştirebilmek adına kalıcı adımlar atabilmenin peşinde olacağız. Kaderimizle ilgili şekillenmesi gereken konuların bu hafta kendini daha fazla belli ettiği süreçler yaşanacaktır. 6 Temmuz yeniayı ile başlayan duygusal süreçler kontrol dürtüsü, analiz etme ve ayrıştırma aşamalarından sonra doğru ilişkilere enerji harcama kararlarını aldıracak nitelikte. Bu hafta doğal liderlerin haftası, yani nüvesinde liderlik özelliği olan insanların hakkında fazlasıyla konuşulacak olaylar olabilir.

Bu hafta gerçekleşecek olan Güneş-Satürn iyi açısı, tüm yıl çalışan ve durmayan herkese ödülünü getirecek nitelikte. Aynı zamanda ilişkiler ve değer yaratma konusunda ilahi bir korumanın etkisini de fazlasıyla hissedeceğiz. Çarşamba günü itibariyle bu etkileri yaşamaya başlarken, detaylara verdiğimiz önem ilişkilerde ilerleme sağlanmasına engel olabilir.  Krizli gibi görünen pek çok ilişkinin altında ilahi bir sevgi bağına rastlanabilir, ancak bunun için detaylara takılmadan teslimiyet bilincinde olmak gerekir.

Perşembe günü Venüs Aslan burcuna geçiyor, ilişkilerde daha fazla ön planda olma isteği, yaratıcılığın arttığı, sahne sanatları veya sanatla ilgili konuların daha fazla konuşulduğu etkiler olacak. Ancak hafta sonu ilişkiler açısından manipülatif etkiler görülebilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta duygularınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Günlük yaşamınızı organize etmek, sağlığınızla ilgili konular ile ilgilenmek önceliğinizde olabilir. Hafta sonu yaklaşırken kendinize bakmak, eğlenmek, tatil yapmak gibi konulara yönelebilirsiniz. Sahne sanatları, hobiler, spor yapmak gibi konulara daha fazla ilgi gösterebilirsiniz. Bu hafta finansal açıdan yapacağınız harcamalara dikkat etmelisiniz.

Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta aileniz, çocuklarınız, işiniz sizin için öncelikli konular arasında olacak. Boyun ağrıları, tiroit rahatsızlıkları, ses ile ilgili konularda sağlık sorunları meydana gelebilir. Hafta sonu yaklaşırken aile içinde ilişkiler dengesini bozacak kavga, tartışmalar meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta seyahat etmek, yer değiştirmek konularında hareketlilik sizi bekliyor. Kardeşleriniz ile bir arada olmak, evinizde, ailenizle bir arada olmak isteyebilirsiniz. Hafta içi aile içinde duygusal açıdan gerilimler meydana gelebilir. Hafta sonu yakın çevreniz, komşularınız ile keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hafta sonu içsel olarak kendinizi sıkılmış hissedebilirsiniz, kapalı alanlarda kalmaktan sıkılabilir ve dışarıda vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak kazalar ve iletişim konusunda dikkatli olmalısınız.

Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta sevmek, sevilmek, değer görmek isteyebilirsiniz. Finansal konularda hareketlilik söz konusu olacak. Kazançlarınızı arttırmak adına harekete geçebilirsiniz. Ancak hafta sonu aile içinde bazı gerilimler meydana gelebilir. Annenizin sağlığı ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Hafta sonu yatırımlar konusunda karar alırken dikkatli olmalısınız. Bazı finansal kayıplar meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta kendinizle ilgilenmek, kazançlarınızı yönetmek adına harekete geçeceksiniz. İmaj değişiklikleri için harekete geçebilirsiniz. Ancak bir sonraki hafta işlem yaptırmanız daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır. Hafta sonu yaklaşırken iş ortamınız, kariyeriniz ile ilgili konularda bazı sorunlar meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta bazı arkadaşlarınız ile aranıza mesafe koymak durumunda kalabilirsiniz. Sosyal projeler konusunda aktif olma isteğiniz bazı sorunlar sebebiyle engellenebilir. Daha çok kendi içinize dönmek, inzivada olmak isteyeceksiniz. Hafta sonu sağlık konusunda kendinizi zorlamamanız önemli, sinir sıkışmaları, kalp ritim sorunları meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta kalabalık ortamlardan kopmak sizin için zor olabilir. Arkadaşlarınızla sosyalleşmek, eğlenmek isteyebilirsiniz. Ancak bazı ilişkileriniz sona erebilir. Finansal açıdan hafta sonu kayıplar yaşayabilirsiniz. Üreme organları ile ilgili sağlık sorunları meydana gelebilir, kontrollerinizi bu hafta aksatmamanız gerekli. Bu hafta yeni insanlar, yeni arkadaşlar tanıyacaksınız.

Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta kariyer ve ortaklıklar konusunda sizi zorlayacak konular gündeme gelebilir. Eşiniz ile aranızda finansal konular açısından tartışmalar çok fazla yaşanabilir. Bu hafta insanlar ile iletişim kurarken sakin kalmayı denemelisiniz. Kariyerinizde sizi zorlayan ilişkiler içinde kalabilirsiniz bu sebeple işten ayrılmayı düşünebilirsiniz. Ancak acele karar almamalısınız.

Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta yeni bir eğitime başlamak, uzak yolculuklara çıkmak, tatil yapmak gibi planlarınız olabilir. Hayatınızdaki sorumluluklardan uzaklaşmak isteseniz de sorumluluklarınız peşinizi bırakmayabilir. Çalışma ve iş hayatınızdaki sorumluluklar sizi dinlenmenize engel olabilir. Hafta sonu arkadaşlarınızla ilgili konular önceliğinizde olacaktır. Sağlığınızla ilgili boyun ağrıları, boğaz ağrıları meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta ödemeler, sigortalar, miras konuları gündeminizde olabilir. Hukuk ve adalet konularında akrabalarınızla gerilimler yaşayabilirsiniz. Bu hafta uzun süredir beklediğiniz bir ödemenin tamamlanması veya bir sigortadan ödeme almak gibi konular gündeminizde olabilir. Hafta sonu ameliyatlar, sağlık sorunları meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta ortaklıklar, çalışma hayatınızla ilgili sistem değişiklikleri meydana gelebilir. Günlük hayatınızı etkileyecek şekilde ilişkiler konusunda sorunlar meydana gelebilir. Ortaklıklar neticesinde kazançlarınız ve giderleriniz ile ilgili hesap tutma haftası olabilir. Ev içinde tadilat konuları gündemde olabilir veya aile içinde bazı gerilimler meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta günlük rutinlerinizi tekrar belirlemek, hayatınıza tekrar bir düzen getirmek isteyebilirsiniz. Çalışma hayatınıza yeni insanlar katılabilir, bazı çalışanlarınız ile aranıza mesafe girebilir. Yeni iş ortaklıkları veya iş konusunda yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Hafta sonu kardeşleriniz, akrabalarınızla aranızda bazı gerilimler meydana gelebilir. Annenizin sağlığı ile ilgili konulara dikkat etmeniz gerekir.

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