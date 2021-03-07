Haftalık burç yorumları (8 Mart 2021 - 14 Mart 2021)

ntv.com.tr 07.03.2021 - 09:19 | Son Güncelleme : 07.03.2021 - 09:20
Gerçek mi, değil mi? Sensörlerimize dikkat!
Bu haftanın en önemli hareketi, yeniay ve Neptün kavuşumları. Hafta ortasında ise minik bir gerilim yaşamamız olası. Kararlar alıp hayata geçirmek isteyebilirsiniz ama Mart’ın 3. haftasını beklemeniz çok daha iyi olur.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
8 MART 2021- 14 MART 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
8 Mart- 14 Mart haftasında Ay, oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Balık burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Haftaya Ay’ın oğlakta ilerlemesiyle başlıyoruz. Çok belli ki çalışma hayatının ve para meselelerinin tam ortasında olacağız. Bu noktada spakülatif yatırımlar için dikkatli olmamımızda fayda var. Özellikle borsa, kriptopara yatırımlar yaparken temkinli olun doğru bilgi ve birikimle hareket edin. Çünkü paranın tanrıçası Venüs, Güneş ile kavuşuma yanmaya doğru ilerlemekte. Bugün yediğiniz hurmalar ilerde cüzdanınızı tırmalamasın.
Bu haftanın yıldızı Neptün olacak! Hafta sonununa doğru peşpeşe hem Venüs, hemde benliğimizi anlatan Güneş kafası bin dünya Neptünle kavuşacaklar. Yanlış anlamalar, belirsizlikler, uçuk uçuk hayaller bizi sarıp sarmalayabilir. Bunun etkisi hafta ortalarından itibaren başlar. O nedenle önemli konularda karar vermeden önce gökyüzü pembe pembe uçuşurken dikkat etmekte fayda var.
Ve yine hafta sonu Balık burcunda yaşanacak olan yeniay bizi her alanda tazeleyip güzel başlangıçlara davet edecek gibi görünmekte. Yukarıda da belirttiğim gibi işin içinde Neptün olduğu için sağlıklı düşünün olur mu?
Hafta ortası ise Venüs, Ay düğümlerine zor bir açı yaparken, aynı zamanda Ay ise Uranüs denilen vurdumu oturtan sevimsiz ile kavga edecek. O nedenle çarşamba gününe iki kere dikkat etmekte fayda var.
Benim güzel okuyucularım, işin özeti bu hafta gerek maddi, gerek manevi çok önemli kararlar almamaya gayret edin. Almanız gereken kararlarda ise işi bilen birilerinden bol bol tavsiye alın bu gerçekten önemli.
Yeniayın ve gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu haftanız psikolojik anlamda kendinizi yenilemenizle ilgili olacak diyebiliriz. Özellikle hafta sonu yaşayacağınız yeniay artık sizi o kapalı kaldığınız, içinizi bayıltan hallerden uzaklaşmanız için teşvik edecek. Bu anlamda 2021’in ilk yenilenmelerinden birini yaşayacaksınız da denilebilir. Ayrıca sosyal anlamda biraz daha aktif olmaya bakın bu size yardımcı olacaktır. Para konusunda ise artık bu hafta plan yapın ve önümüzdeki hafta yürürlüğe koyun derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu haftanın en güzel hareketi; para evinizdeki İkizler Mars’ının, yaralı şifacı olarak adlandırdığımız asteroid olan Şiron’a güzel bir açı yapması ve onunda kariyerde transit yapan Satürn’e harika açısı. Bu sizi para ve kariyer konularında hem aktif kılacak hem de yeni kazanç kapıları açabilir. 13’üne kadar bu konuyla ilgili ev ödevlerinizi doğru yaparsanız 13’ünden sonra paranızı çoğaltmak için hoş ve iyi yatırımlar yapmanız sizin için hayırlı olacak gibi duruyor.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Mart’ın ikinci haftası sizin için en güzel yanı kariyerde cumartesi yaşayacağınız yeniay olacak. Her ne kadar bu yeniay Balık burcunda ve Neptün etkisinde olsada size bu anlamda güzel başlangıçlar yaşatabilir. Özellikle hayal gücünü coşturacak olan bu yeniay sanatçı kişilik özelliği gösterenler için olumlu duruyor. O nedenle yeni bir işe başlamak veya taze fikirleri ortaya çıkarmak için iyi bir zaman. 13’ünden sonra tam gaz ileri. Bu hafta ayrıtılı planlar yapın derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu haftanın sizin için en önemli gelişmeleri eğitim ve yurtdışı konularında olabilir. Bunun yanında yargıda işleriniz varsa, yani yüksek mahkemeler, yargıçlar, savcılar vb. veya yurdışı ile ilgili yeni gelişmer sizi enterese edebilir. Keza bu konularda da yanılma, istemeden de olsa karşınızdakileri yanıltma olasılığınızın olduğunu unutmayın. Ayrıca bu hafta kendinizi biraz daha içe dönük hissetmeniz mümkün. Kollarınıza, ayaklarınıza dikkat edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta sizin başlıca meseleniz cinsellik ve devlet daireleri. Biliyorum bu ikisini yanyana koyduğumuzda çok manasız bir şey çıkıyor ortaya ama yeniay sizde bu iki konuda yenilikler, farklılıklar yaşayabileceğinizi bunun için değişime hazır olmanız gerektiğini söylemekte. O nedenle devlet daireleri, miras, eşinizin parası gibi konularda artık başlangıçlarda bulunabilir, yeni bir gelişim için plan yapabilirsiniz. Cinsellikte ise romantik büyülenmiş anlar yaşamanız pek mümkün.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Başaklar için bu hafta evliyseniz veya uzun ilişkileriniz söz konusu ise yeni başlangıçlara hazırlık zamanı. Var olan ilişkinizde yeniden yapılanma, meseleleri çözmek için yeniden bir iletişim mümkün görünüyor. Bunun yanında mahkemeler ve avukatları da analatan yeniay hareketliliği size bu ve benzeri konularda çıkış yolları sunacak diyebiliriz. O nedenle bu hafta içi kendinizi daha çok bu konularda kafa yorarken bulabilirsiniz. Disiplinli olun!
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Teraziler için bu hafta daha çok sağlık ve sağlıkla ilgili mevzularda ilerleyecek. Özellikle hafta sonu yaşanacak olan yeniay sizin sağlığınız konusunda olumlu gelişmelere neden olacak gibi durmakta. Bu hafta özellikle yüksek tansiyon hastasıysanız veya kan değerlerinizde sorun varsa dikkatli olmanızda fayda var. Keza çalışma alanı, atmosferi ve iş arkadaşlarınızla da ilgili enteresan gelişmeler olabilir. Zorunda kalmadıkça milletin işine karışmamanızda fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu hafta akrepler için oldukça sıcak geçecek dersek yanlış olmaz. Venüs malum aşk evinizde hayaller gezegeni ile kavuşumda üstüne hafta sonuna doğru da yine bu alanda yeniay olacak. Bunun size dönüşü yeni bir aşk ve tutkulu güzel anlar demek. Bu anlamda gayet iyi gelişmeler olabilir. Sağnıza solunuza biraz bakının kös kös oturmayın öyle. Ayrıca kök ailenizden de hoş haberler gelebilir. Toprak, arsa meselesi varsa çözüm için konuşmalar olabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu hafta sizin para konusu ile açılacak, arkadaş, eş, dost meseleleri ile devam edip anne baba konularında haftayı bitirebilirsiniz. Bu süreçte hafta sonuna doğru yaşayacağınız Balık yeniayında sizin biraz kafanız meşgul dikkat dağınıklığı ile hareket ederken bulabilirsiniz kendinizi o nedenle özellikle aile içinde bir karar alma durumu falan olursa acele etmeyin konuyu önümüzdeki haftaya bırakın. Bu hafta yanılgı payımız hayli fazla…
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu haftanız iletişim ve çevrenizle olan ilişkilerinizi temel alarak ilerleyecek ve bunun yanında maddi konularda enteresan gelişmeler yaşamanız muhtemel. Özellikle hafta başında iş ve çalışma koşullarınızda bir hızlanma yaşamanız mümkün. Ve ayrıca alacak, verecek dengesine dikkat etmenizde fayda var. Bir anda elinizden yüksek meblalarda para çıkabilir veya gelebilir. Bir yanlışlık yapmadığınıza emin olun.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta ikili ilişkiler, aşk konularında önünüz açık durmakta. Ve bu konu ile ilgili olarak hafta başında biraz gerginlik yaşama riskiniz var. Dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle ikili ilişkilerde maddi konular zeminde duruyorsa ileriye yönelik olarak yapacağınız atılımı 13 Mart sonrasına bırakmanızda fayda var. Ve kendinizle ilgili her ne konu olursa olsun karar vermeden önce uçmadığınızdan, gerçekçi olduğunuzdan emin olun.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Mart’ın bu ikinci haftasında balıkların mercek altına alacakları konuların başında kendileri ile ilgili kararlar vermek olacak. Bu kararlar ufak ya da büyük fark etmez hayatınızın her alanı ile ilgili olabilir. Ve bu kararları verirken de öz değerinizi sorgulayabilir, planlar yapabilirsiniz. Ama bu planların gerçekleşmesi için adım atmadan önce kesinlikle hafta sonu yaşayacağınız yeniaydan sonrasını bekleyin. Bu hafta sağlıklı kararlar ve planlar üzerinde çalışırsanız kazanan siz olursunuz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.