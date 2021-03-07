Haftalık burç yorumları (8 Mart 2021 - 14 Mart 2021)

Gerçek mi, değil mi? Sensörlerimize dikkat!

Bu haftanın en önemli hareketi, yeniay ve Neptün kavuşumları. Hafta ortasında ise minik bir gerilim yaşamamız olası. Kararlar alıp hayata geçirmek isteyebilirsiniz ama Mart’ın 3. haftasını beklemeniz çok daha iyi olur.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

8 MART 2021- 14 MART 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

8 Mart- 14 Mart haftasında Ay, oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Balık burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Haftaya Ay’ın oğlakta ilerlemesiyle başlıyoruz. Çok belli ki çalışma hayatının ve para meselelerinin tam ortasında olacağız. Bu noktada spakülatif yatırımlar için dikkatli olmamımızda fayda var. Özellikle borsa, kriptopara yatırımlar yaparken temkinli olun doğru bilgi ve birikimle hareket edin. Çünkü paranın tanrıçası Venüs, Güneş ile kavuşuma yanmaya doğru ilerlemekte. Bugün yediğiniz hurmalar ilerde cüzdanınızı tırmalamasın.

Bu haftanın yıldızı Neptün olacak! Hafta sonununa doğru peşpeşe hem Venüs, hemde benliğimizi anlatan Güneş kafası bin dünya Neptünle kavuşacaklar. Yanlış anlamalar, belirsizlikler, uçuk uçuk hayaller bizi sarıp sarmalayabilir. Bunun etkisi hafta ortalarından itibaren başlar. O nedenle önemli konularda karar vermeden önce gökyüzü pembe pembe uçuşurken dikkat etmekte fayda var.

Ve yine hafta sonu Balık burcunda yaşanacak olan yeniay bizi her alanda tazeleyip güzel başlangıçlara davet edecek gibi görünmekte. Yukarıda da belirttiğim gibi işin içinde Neptün olduğu için sağlıklı düşünün olur mu?

Hafta ortası ise Venüs, Ay düğümlerine zor bir açı yaparken, aynı zamanda Ay ise Uranüs denilen vurdumu oturtan sevimsiz ile kavga edecek. O nedenle çarşamba gününe iki kere dikkat etmekte fayda var.

Benim güzel okuyucularım, işin özeti bu hafta gerek maddi, gerek manevi çok önemli kararlar almamaya gayret edin. Almanız gereken kararlarda ise işi bilen birilerinden bol bol tavsiye alın bu gerçekten önemli.

Yeniayın ve gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.