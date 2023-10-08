Haftalık burç yorumları (9-15 Ekim 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 9-15 Ekim 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (9-15 Ekim 2023) - 1

Terazi burcunda Güneş tutulması 

Bu haftaya elbette tutulma damgasını vuracak. Bunun dışında olumlu günler geçirebileceğimizi söylemek de mümkün.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

9 - 15 Ekim 2023 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya güzellik ve para tanrıçası Venüs’ün eril prensip olan Mars ile olumlu ama disiplin gezegeni Satürn ile zorlayıcı görünümüyle giriyoruz. Bu, bize ilişkilerde çok daha olumlu bir akılla hareket aldırırken diğer yandan emek vermeden maddi manevi hiçbir kazanıma da sahip olamayacağımızı bizlere gösterecek.

Hafta ortası Mars ile Venüs arasındaki ilişki kopacak ve Mars, babası olan Satürn ile olumlu ilişki kurarken büyük babası Plüton ile kavgaya tutuşacak. Bu da her türlü kazaya açık bir hale gelebileceğimizi de göstermekte.

Hafta sonu ise 14 Ekim 2023 saat 20.54'te, 21 derece Terazi burucunda gerçekleşecek. 

Genel olarak bakıldığında bu haftaya elbette tutulma damgasını vuracak. Bunun dışında sallanıp yuvarlansa da olumlu bir hafta geçirebileceğimizi söylemek mümkün.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (9-15 Ekim 2023) - 2

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta kendinizle ilgili bazı sıkıntılı durumlara çözüm üretmek doğrultusunda hareket edecek olabilirsiniz, fakat bu konuda kararlı olun ama çözüm çıkmıyorsa inatçı olmayın derim. Yorulan siz olursunuz.

Haftalık burç yorumları (9-15 Ekim 2023) - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Aşk ve ilişkiler konusunda hiç de fena olmayan bir hafta sizi bekliyor. Bunu sonuna kadar kullanmanızda fayda var. Fakat iş ve çalışma hayatınızda hani çok da parlak olmayabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (9-15 Ekim 2023) - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Taşınma ev değiştirme ile ilgili veya gayrimenkul yatırımlarınızla zamanında yaptığınız hareket bu aralar sizi kara kara sorgulatıyor olabilir. O nedenle yolunuzu açacak çözümlere bakmalısınız.

Haftalık burç yorumları (9-15 Ekim 2023) - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Kardeşlerinizle ve çok yakın arkadaşlarınızla olan ilişkinize bu hafta biraz daha dikkatli bakmanızı ve gerekirse bu konuda konuşmanızı tavsiye ederim. İlişkileri onarmak için iyi bir hafta.

Haftalık burç yorumları (9-15 Ekim 2023) - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta ortak gelirler konusunda hesabınızı iyi yapmanızda fayda var çünkü bu konuda ufak tefek rahatsız edici konuşmalara açık olacak olabilirsiniz. Yanlış anlaşılmaya müsait bir haftadan geçebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (9-15 Ekim 2023) - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta herhangi bir konuda karar vermekte zorlanabilirsiniz, aklınız çok çabuk karışabilir. O nedenle hayati kararları bu hafta almamaya gayret etmeniz iyi olur. Aşk meseleleri de biraz sizi zorlayabilir.

Haftalık burç yorumları (9-15 Ekim 2023) - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta çok daha dinamik geçecek sizin için. Olabildiğince kendinizi iş ve çalışma koşullarında hızlı tempoya alıştırmanızda fayda var diyebilirim. Bu hafta maddi manevi karşınıza çıkacak fırsatları kollayın.

Haftalık burç yorumları (9-15 Ekim 2023) - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta da sizi yine duygusal bir performans bekliyor. Yüreğinizde tatlı bir çarpıntı olacak gibi. Ama psikolojinize ciddi bir biçimde hakim olmalısınız ki bu güzellikleri sabote etmeyin. Bu hafta kendinize iyi davranın, olur mu?

Haftalık burç yorumları (9-15 Ekim 2023) - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta hayat size bir soru soracak ve birini seçmenizi isteyecek: İş mi, aşk mı? Bu konuda "Orta yolu bulurum ben" diyorsanız her iki konuda da geçmişte yaşadıklarınızdan gerekli dersi almış olduğunuza emin olun.

Haftalık burç yorumları (9-15 Ekim 2023) - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta karamsarlığın sizi kuşatmasına asla müsaade etmeyin derim. Çünkü kariyer ve aile büyükleri ile ilgili konularda çok çabuk moraliniz bozulabilir. Olabildiğince kendinizi relaks bırakın.

Haftalık burç yorumları (9-15 Ekim 2023) - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu haftayı ya uzayan yollarda geçireceksiniz veya o yollar için planlamalar yapacaksınız. Bunun yanında uzakta olan bir akrabanız veya arkadaşınızdan da biraz nahoş haberler alma olasılığınız var.

Haftalık burç yorumları (9-15 Ekim 2023) - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Kendinizi bu hafta bir sosyal kelebek gibi hissedebilirsiniz. Bu alanda hoş gelişmeler yaşarken diğer yandan okul ve eğitimle ilgili gelişmelere de dikkat etmenizde fayda var. Sağlık konusunda gözlerinize dikkat etmeniz iyi olur.

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