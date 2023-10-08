Haftalık burç yorumları (9-15 Ekim 2023)

Terazi burcunda Güneş tutulması

Bu haftaya elbette tutulma damgasını vuracak. Bunun dışında olumlu günler geçirebileceğimizi söylemek de mümkün.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

9 - 15 Ekim 2023 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya güzellik ve para tanrıçası Venüs’ün eril prensip olan Mars ile olumlu ama disiplin gezegeni Satürn ile zorlayıcı görünümüyle giriyoruz. Bu, bize ilişkilerde çok daha olumlu bir akılla hareket aldırırken diğer yandan emek vermeden maddi manevi hiçbir kazanıma da sahip olamayacağımızı bizlere gösterecek.

Hafta ortası Mars ile Venüs arasındaki ilişki kopacak ve Mars, babası olan Satürn ile olumlu ilişki kurarken büyük babası Plüton ile kavgaya tutuşacak. Bu da her türlü kazaya açık bir hale gelebileceğimizi de göstermekte.

Hafta sonu ise 14 Ekim 2023 saat 20.54'te, 21 derece Terazi burucunda gerçekleşecek.

Genel olarak bakıldığında bu haftaya elbette tutulma damgasını vuracak. Bunun dışında sallanıp yuvarlansa da olumlu bir hafta geçirebileceğimizi söylemek mümkün.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com