Haftalık burç yorumları (9-15 Eylül 2024)

Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık açı ile başlayan haftamız emekçiler, çalışanlar, memurlar ile ilgili yapılan açılamaların dikkat çekici olabileceğini gösteriyor. Çiftçilerin bu hafta itiraz edebileceği konular gündemde olabilir.

Pazartesi günü Merkür Başak burcuna geçiş yapıyor. Rasyonel zihnin, meraklı ve araştırmacı yapının daha ön plana çıktığı, detayların önem kazandığı bazen eleştiri dilinin yoğun etkilerinin görünecek bir süreç başlıyor.

Haftanın ilk günlerinde duyguların ve mantığın sınırlarının zorlandığı anlar yaşanabilir. 11 Eylül tarihinde değişken burçlara yerleşen, Güneş, Ay, Satürn ve Jüpiter gökyüzünde neredeyse bir haç işareti oluşturacaklar. Dengelerin, düzenin sağlanabilmesi adına bazı değişikliklerin zorunlu olabileceğini gösteren bir etki yaşayabiliriz. Dünyadaki veya ülkemizdeki liderlerin ordular konusundaki kararları, savaş yaklaşımları siyasi krizlere neden olabilir.

Mart sonundan bu yana yaşanan diplomatik krizler, hukuk ve adalet mekanizmasıyla ilgili süreçlerde bazı kararların bozulmasına sebep olabilir.

Haftanın son günü gökyüzünde bir hava üçgeni meydana gelecek, bu durum teknolojik yatırımlar konusunda kazançların artabileceğini gösteriyor. İlişkiler konusunda ilerleme sağlamak, doğru iletişim kurabilmek ve sevgi dilinizin anlaşılması adına harekete geçebilirsiniz.