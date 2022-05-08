Haftalık burç yorumları (9-15 Mayıs 2022)

Bu hafta dikkatinizi toplamaya gayret edin!

Haftaya iyi başlıyoruz, ama hafta sonuna doğru maddi konulara biraz daha dikkatimizi vermemiz gerekebilir.

Ay’ın konumu:

09-15 Mayıs 2022 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü de Akrep burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya yine olumlu görünümü olan bir gökyüzü ile giriyoruz. Güzellik ve para tanrıçası venüs’ün koç burcunda olması bizi daha atak, cesur bir tutum içine sokmaya çalışırken diğer yandan koç burcunun yöneticisi Mars’ın balık burcunda olması, bizi biraz dikkat dağınıklığına götürebilir ve bu da olabilecek güzel başlangıçları gölgeleyebilir. O nedenle Mars’ın balık da seyahat ettiğini unutmamakta fayda var.

Hafta ortasında ise şans gezegeni Jüpiter yaz ortasına kadar geçici bir süre için koç burcuna geçecek ve lider yanımız konuşmaya başlayacak. Daha cömert, daha atak ve fakat müsrif ve gereksiz eli açık bir duruma da düşmemiz pek mümkün olabilir. O nedenle harcamalara yine de dikkat etmekte fayda var.

Hafta sonu ise cumartesi günü ayın Plüton ile güneşin ise Satürn ile sert bir selamlaşması olacak o nedenle gerilimlere açık konuları hafta sonuna bırakmamakta fayda var derim.

Genel olarak bu hafta olumlu bir gökyüzü bizi bekliyor diyebilirim. Ama hafta sonu itibariyle çok önemli işlere kalkışırken daha dikkatli olmanızda fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)