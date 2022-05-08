Haftalık burç yorumları (9-15 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 08.05.2022 - 08:54
Bu hafta dikkatinizi toplamaya gayret edin!
Haftaya iyi başlıyoruz, ama hafta sonuna doğru maddi konulara biraz daha dikkatimizi vermemiz gerekebilir.
Ay’ın konumu:
09-15 Mayıs 2022 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü de Akrep burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftaya yine olumlu görünümü olan bir gökyüzü ile giriyoruz. Güzellik ve para tanrıçası venüs’ün koç burcunda olması bizi daha atak, cesur bir tutum içine sokmaya çalışırken diğer yandan koç burcunun yöneticisi Mars’ın balık burcunda olması, bizi biraz dikkat dağınıklığına götürebilir ve bu da olabilecek güzel başlangıçları gölgeleyebilir. O nedenle Mars’ın balık da seyahat ettiğini unutmamakta fayda var.
Hafta ortasında ise şans gezegeni Jüpiter yaz ortasına kadar geçici bir süre için koç burcuna geçecek ve lider yanımız konuşmaya başlayacak. Daha cömert, daha atak ve fakat müsrif ve gereksiz eli açık bir duruma da düşmemiz pek mümkün olabilir. O nedenle harcamalara yine de dikkat etmekte fayda var.
Hafta sonu ise cumartesi günü ayın Plüton ile güneşin ise Satürn ile sert bir selamlaşması olacak o nedenle gerilimlere açık konuları hafta sonuna bırakmamakta fayda var derim.
Genel olarak bu hafta olumlu bir gökyüzü bizi bekliyor diyebilirim. Ama hafta sonu itibariyle çok önemli işlere kalkışırken daha dikkatli olmanızda fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta artık talih gezegeni sizin burcunuza geçiyor bu anlamda kendinizi maddi manevi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Merkür ile yapacağı olumlu görünüm daha çok pot kırma potansiyelinizi anlatmakta o nedenle dikkatli olun
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Kendinizle ilgili vereceğiniz kararlarda abartıya kaçmadığınız sürece bu hafta gayet iyi gelişmeler yaşamanız olası. Para konularında konuşurken özellikle kelimelerinizi doğru seçmeniz ve akılcıl bir yerden olaylara bakmanızda fayda var.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta sosyalleşme konusunda yıldızınız parlayacak gibi duruyor. O nedenle kalabalıklar içinde her şekilde daha özenli olmaya gayret edin. Duygusal anlamda güzel gelişmelere de kapınızı sonuna kadar açmanız sizin için iyi olacaktır.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Koç burcuna geçen Jüpiter artık sizin iş ve kariyer gibi konularda önünüze yeni seçenekler sunmaya başlayacak. Şimdiden bu ve buna benzer konularda dikkatinizi toplamanız gerekebilir. Önünüzde olumlu gelişmelerin olacağı bir hafta duruyor. Kesinlikle değerlendirin.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Hafta ortasında ayın hem kariyer hemde para alanından size gülümsediğini söylemek mümkün. O nedenle bütün dikkatinizi bu alana yoğunlaştırdığınız taktirde hayli güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Yeterki işi gerçekliğinden uzaklaştırmayın, olduğu gibi görün.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta devlet daireleri ile işiniz gücünüz varsa bir toparlanma içine girmeniz söz konusu olabilir. Ve tabi iş ve sağlık konularında da ufak tefek sıkışmalar, tatsızlıklar da yine hafta ortasında kapınızı çalabilir daha sabırlı bir tutum içinde olursanız kolay atlatırsınız.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Ve artık ikili ilişkiler de güzellikler yaşama sırası sizde gibi görünmekte. Özellikle ortaklıklar ve uzun süreli ilişkiler konularında elinizden geleni ardınıza koymadan girişimci bir ruhla teklifleri değerlendirmeye alın derim. Önünüzde olumlu bir hafta duruyor.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Gündelik koşturmanızın biraz artacağı bir haftaya gireceksiniz kendinizi ne kadar buna hazırlarsanız o kadar iyi. Aile büyüklerinizle ufak tefek sıkıntılar olabilir ama bunların çözülemeyecek bir yere gideceğini gökyüzü söylememekte o nedenle rahat olun ve yapmanız gerekeni yapın.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Şans gezegeni Jüpiter ve aşk gezegeni Venüs artık sizin aşk ve ilişkileri anlatan alanınızda el ele olacaklar, bunu sonuna kadar değerlendirmenizde kesinlikle fayda var. Bu hafta yeni başlangıçlar olabilir. Kendinizi daha mücadeleci hissediyor olabilirsiniz. Kullanın bu haftayı!
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu haftaya sağlık konusunda gerekenleri yapmanız konusunda daha titiz davranarak başlamanızı öneririm. Hafta sonuna doğru ise gayrimenkul konuları sizi biraz koşturtabilir ve fakat sonu gayet olumlu görünmekte o nedenle bu anlamda iş bitirmek için iyi bir hafta diyebiliriz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Yakın çevreniz ve para konuları bu hafta önünüze gelecek olabilir. Kendinizi olabildiğince garanti altına almanızda ve kararlarınızı bu doğrultuda vermenizde fayda var. Genel anlamıyla olumlu bir haftadan geçecekceksiniz gibi durmakta o nedele gelen fırsatları her alanda kaçırmayın derim.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu haftaya biraz gergin girmeniz muhtemel. Özellikle aile çevrenizle ilgili konular sizi yoracak olabilir. Bu konuda iyimser olmaya gayret edin. Tam olarak geleceğinizi düşünerek karar vermeyin derim. Özellikle maddi alanda şu dönem vereceğiniz kararlar önemli durmakta.