Haftalık burç yorumları (9 - 15 Ocak 2023)

Maddi konularda sert tutumlar söz konusu.

Bu hafta nispeten iyi başlayacak ama hafta sonuna doğru sertleşerek bize maddi, manevi anlamda dikkatli olmaya davet edecek

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

9 - 15 Ocak 2023 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Akrep burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya iletişim gezegeni Merkür ile işi sürekli bizi şaşırtmak olan Uranüs arasındaki olumlu etkileşimle giriyoruz. Bu bize daha çok söylenemeyecekleri kolaylıkla söyleyebileceğimiz durumları ortaya getirtebilir. Ve doğal olarak kelimeleri doğru seçmediğimiz takdirde sıkıntılar da yaratabilir. Yani bıcır bıcır konuşurken söylenmeyecek lafı lap diye döküvermeyin dudaklarınızdan.

Hafta ortası Venüs, ay düğümleri ile yapacağı sert durumdan ötürü geçmişi doğru okumamızı ve gelecek planlarımızda çok daha gerçekçi olmamız gerektiğini söyleyecek. Maddi anlamda hareket alırken çok daha temkinli olmakta fayda var.

Hafta sonu ise yine güzellik tanrıçası Venüs bu sefer de Merkür gibi Uranüs’e zorlayan bir yerden bakarak meydan okuyacak. İşte bu noktada maddi konularda gerçekten dikkatli olmamızda fayda var.

Genel olarak bakıldığında bu hafta nispeten iyi başlayacak, ama hafta sonuna doğru gökyüzü sertleşerek ve bizi maddi, manevi anlamda dikkatli olmaya davet edecek diyebiliriz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com