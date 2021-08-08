Haftalık burç yorumları (9 Ağustos 2021 - 15 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 08.08.2021 - 10:13
Zihinler fazla meşgul, biraz yorgun bir hafta
Yaşadığımız Aslan yeniayının etkilerini bu hafta daha çok hissedeceğiz.
9 Ağustos - 15 Ağustos 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
9 Ağustos – 15 Ağustos 2021 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Akrep burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı elbette Merkür'ün Başak burcuna geçişi olacak. Daha detaycı, daha çalışmaya yönelik bir akıl kullanımı söz konusu olacak. Ayrıca bu hafta; güzellik, sağlık, aşk ve parayı anlatan Venüs, Neptün ile karşı karşıya gelecek. Maddi anlamda ve duygusal konularda hayal kırıklığına, zorlanmaya açık olacağız. Ama diğer yandan Venüs’ün, Plüton ile yapacağı güzel açıda bizi daha tutkulu bir hale getirebilir, yani “ahhh sabahlar olmasın!” diyeceğimiz hoşluklar yaşanılabilir.
Bu hafta evet mücadeleci bir hafta, zihinsel anlamda kendimizi bitkin hissedebiliriz. Ama diğer yandan da atılım konusunda güçlü hissedeceğimiz bir süreç de bizi bekliyor. Ufak tefek kazalara da “dikkat” demeden edemeyeceğim.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu haftanın sizin cephenizde en önemli getirisi sağlık ve çalışma koşullarınızda olacak gibi durmakta. Bu noktada zoru başarmak ve var olanı istikrarlı bir biçimde sürdürmek için elinizden geleni ardınıza koymayın derim. Keza bu konuda bu hafta içinde hareket almanız da olası. Ekonomik anlamda destek almanız gerekiyorsa alın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Aşk ve ilişkiler konusunda bu hafta enteresan gelişmeler içinde kendinizi bulabilirsiniz. Öncelikle bu konuda kararlı ve doğru insanla iletişimde olduğunuzu görün derim. Ve bunun yanında bu hafta eğer borsa, kripto para gibi konularda önünüzde hoş fırsatlar gelecek gibi olsa da bu fırsatları çok ama çok iyi tartmanızı öneririm.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Ailenizle kurduğunuz ilişkiler ve gayrimenkul konularında kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz açık. Bu anlamda kendinizi yeniden toparlayabilir ve atılımlarda bulunabilirsiniz. Taşınmak, tadilat için güzel kapılarınız açılabilir. Bu konuda “artık” hareket almanız için fırsatları görmenizde fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Aüustos ayının bu sıcak haftasında, kısa vadeli planlar yapmanız ve özellikle arkadaş ve yakın çevrenizle kısa yollara çıkmanız için gökyüzü pek müsait duruyor. Kendinizi ve çevrenizi bu anlamda hareketlendirmelisiniz. Ayrıca sağlık konusunda ise sırt ve boyun bölgelerine dikkat etmenizi öneririm.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta maddi konular ve bu çerçevede gelişecek olan olaylar sizi biraz oyalayacak gibi görünmekte. para ve paranın kullanımı konusunda “ya hep, ya hiç!” diyerek bazı harteketlerde bulunabilirsiniz. Bunu yapmayın. Var olanı korumanız ve üstüne bir şeyler koymanız çok daha akıllıca olacaktır.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Kendinizi bu hafta hayata dair çok daha tutkulu ve kararlı hissetmeniz olası. Ve fakat bu tutum maddi, manevi gelişmeler de sizi yer yer yorabilir. O nedenle mümkün mertebe kendinizi daha akılcıl, daha mantıklı düşünür bir noktada tutmanızda fayda var. Heyecanlarınızı içinizde saklı tutup, daha minimal davranmanız iyi olur.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu haftayı biraz daha içe dönük, kendinizle hesaplaşarak geçirme eğiliminde olabilirsiniz. Bu elbette olumlu bir tutum ama bunun dozu çok çnemli, kendinizi eleştirirken, hesaplaşırken kendinize haksızlık etmemelisiniz. Unutmayın ki zor bir dönemden geçtik, geçiyoruz. Olumsuzlukların tek nedeni siz değilsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Kalabalıklar arasına karışıp kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz bir hafta gibi durmakta. “Aman ben şimdi yeni birileriyle tanışıp, hayatıma bir insanı alamam” demeyin. Her insan bir başka dünya! Kendinizi insanlar üzerinden yeni dünyalara açmakta tasarruflu davranmamanızı tavsiye edeceğim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Kariyer ve kariyerle ilgili konularda bu hafta hareketli zamanlar görünmekte. İş ve iş akdinizin yenilenmesi veya yeni bir iş konusunda kafa karışıklığı ve abuk sabuk bazı sözler duymanız da olası. Kendinizi mümkünse tamamen duygularınızdan sıyırıp çıkarlarınız doğrultusunda hareket etmenizi tavsiye edeceğim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Uzak yollarda, bambaşka hiç bilmediğiniz yeni göreceğiniz yerlerde olmanız ne güzel olurdu. Bu hafta eğer olağınız varsa bunu gerçekleştirin. Bunun yanında işinizle gücünüzle ilgili olarak bir sunum yapmak, tanıtıp yapmak veya işinizi parlatmak adına da hoş bir haftadan geçeceksiniz gibi durmakta.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Devlet daireleri ile ilgili işiniz mi var? Veya ortak kazançlarla ilgili bir sıkıntı mı var? Bu hafta bu konulara eğilmeniz için gökyüzü müsait duruyor. Kendinizi bu anlamda hareketlendirebilir, eski veya yeni başlıklarda atılımda bulunabilirsiniz. Bunun yanında sağlık konusunda ufak tefek kazalara, incinmelere de dikkat etmenizde fayda var.
Bu hafta ikili ilişkilerde artık önünüzü görebileceksiniz ve kendinizi daha enerjik daha Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu haftanın ana başlığı sizin için evlenmek veya evliliğinizi, uzun süreli ilişkinizi kurtarmak olacak da diyebiliriz. Bu anlamda hayatınızda yolunda gitmeyen bir şeyler varsa, olmadı yeni adımlar atacaksanız iki kere daha düşünerek yol alın derim. Ayrıca mahkemeler ve avukatlarla ilgili de eğer meseleniz varsa sonuçla ilgili gelişmeler olabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.