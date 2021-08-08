Haftalık burç yorumları (9 Ağustos 2021 - 15 Ağustos 2021)

Zihinler fazla meşgul, biraz yorgun bir hafta

Yaşadığımız Aslan yeniayının etkilerini bu hafta daha çok hissedeceğiz.

9 Ağustos - 15 Ağustos 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

9 Ağustos – 15 Ağustos 2021 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Akrep burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı elbette Merkür'ün Başak burcuna geçişi olacak. Daha detaycı, daha çalışmaya yönelik bir akıl kullanımı söz konusu olacak. Ayrıca bu hafta; güzellik, sağlık, aşk ve parayı anlatan Venüs, Neptün ile karşı karşıya gelecek. Maddi anlamda ve duygusal konularda hayal kırıklığına, zorlanmaya açık olacağız. Ama diğer yandan Venüs’ün, Plüton ile yapacağı güzel açıda bizi daha tutkulu bir hale getirebilir, yani “ahhh sabahlar olmasın!” diyeceğimiz hoşluklar yaşanılabilir.

Bu hafta evet mücadeleci bir hafta, zihinsel anlamda kendimizi bitkin hissedebiliriz. Ama diğer yandan da atılım konusunda güçlü hissedeceğimiz bir süreç de bizi bekliyor. Ufak tefek kazalara da “dikkat” demeden edemeyeceğim.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)