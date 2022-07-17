Haftalık burç yorumları (18-24 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 17.07.2022 - 09:49 | Son Güncelleme : 17.07.2022 - 10:21
Duyduklarınızın çoğu abartılı veya yalan olabilir!
Bu hafta iletişimle ilgili önemli gökyüzü olayları olduğu için ne konuştuğumuza, neler duyduğumuza kesinlikle dikkat edelim.
Ay’ın konumu:
18-24 Temmuz 2022 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya Venüs’ün yengeç burcuna girmesiyle başlıyoruz. Artık daha anaç ve şefkatli bir tutum ve beğeni içinde kendimizi bulabiliriz. Ayrıca Merkür ile Neptün arasındaki olumlu görüş konuşma ve üslupu biraz daha yumuşak ve tatlı bir hale getirebilir. Fakat Neptün işin içinde olduğu için konular ve ifadeler çarpıtılmaya açık bir hal alabilir ve yalan, yanlış birçok konuda konuşan kişiyi çevremizde görüyor olabiliriz. O nedenle bu hafta her söylelene de körü körüne inanmamakta fayda var derim.
Hafta ortasında bu Merkür Neptün etkileşimine güçlü olmakla ilgili olan Plüton da dahil olunca artık işin boyutu manüpülasyona kadar uzayabilir. O nedenle hararetli konuşmalardan yeri geldiğince uzak kalmakta fayda ver derim.
Hafta sonu da bu sefer Merkür şans gezegeni Jüpiter ile olumlu bir görünümde olacağı için iletişim formatında bu seferde abartılı bir tutum hakim olabilir. Önemli konularda karşımızdakilerin konuyu doğru algılayıp algılamadıklarını kontrol etmenizde fayda var.
Genel olarak bu hafta iletişimle ilgili önemli gökyüzü olayları olduğu için ne konuştuğumuza, neler duyduğumuza kesinlikle dikkat edelim derim. Bu tip zamanlarda para mevzundan uzak kalmakta her zaman için fayda var diyebiliriz.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bu hafta, ve özellikle hafta ortasında para ile ilgili konular tanımadığınız insanlarla alakalıysa bir köşeye koymanız sizin için hayırlı olacaktır. Fakat yakın tanıdığınız aileden birileriyle maddi anlamda güzel etkileşimler söz konusu olacaksa bu alanda da elinizden geleni ortaya koyun derim.
Boğa
Bu hafta çok fazla size iş veren veya hayatınızda otorite figürü olan insanlarla takışmazsanız harika bir hafta geçirirsiniz diyebilirim. Hafta sonuna doğru ise keyifli bir organizasyon tam da yerini bulacak diyebiliriz. Ciddi yüzlü işleri hafta sonuna bırakmayın.
İkizler
Kendinizi son zamanlarda boşlukta hissediyorsanız bu hafta artık bu boşluktan çıkıyorsunuz demem yanlış olmayacaktır. Özellikle çevrenizle ilgili olarak sessizliğinizi bozabilir, size gelen eleştirileri göğüsler bir biçimde bulabilirsiniz. Ama yine de konuşmalara dikkat!
Yengeç
Bu hafta vereceğiniz kararlarla ilgili olarak dolduruşa gelme potansiyeliniz hayli yüksek görünmekte ve ayrıca maddi konularda da yine bu hafta çok fazla sözlerle hareket etmemenizde fayda var yazılı olarak alacağınız bir kağıt muhtemel ileride işinize çok yarayacaktır.
Aslan
Bu hafta kendinizi yorgun hissedebilirsiniz ve genelde hayatınızda her şeyin ya çok fazla içinde veya fazla deışındaymış gibi hissetmeniz olası. O nedenle mümkün olduğu sürece bu haftayı biraz daha iç görünüzü arttıktırmak doğrultusunda geçirebilirsiniz.
Başak
Bu hafta sosyal çevrenizde bazı çalkantılı haberlere şahit olabilirsiniz. Merkür’ün bu süreçte bir iyi bir kötü pozisyonu elbette ilişkilerinizde istemediğiniz durumlara neden olacak gelişmelere neden olabilir. O nedenle elinizden geldiği sürece iletişimde akılcı olmanızda fayda var.
Terazi
İkili ilişkilerde özellikle ortaklık ve evlilik gibi konularda ve aynı zamanda mahkeme mevzularıda dahil olmak üzere çalkantılı bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Bu konu başlıklarında çok konuşmalar olabilir. Her söylenene inanmamanız sizin için doğru bir davranış olacaktır.
Akrep
İş ve iş verenle olan ilişkinizde özellikle hafta ortasında bazı yanlış anlaşılmalara açık bir dönemden geçecek olabilirsiniz o nedenle mümkün mertebe çok az konuşup dinlemenizi ve duyduğunuz her şeye de hemen inanmamanızı tavsiye ederim.
Yay
Yakın çevrenizde özellikle arkadaş ve kardeşlerinizden bazı dedikodu mahiyetinde laflar kulağınıza gelebilir. Bunları değerlendirme içine almadan biraz durmanızı ve düşünmenizi tavsiye ederim. Maddi konuda hoş haberler ve gelişmeler kapınızı çalabilir.
Oğlak
Maddi manevi alanda bazı zorlanmalar bu hafta kapınızı çalacak olabilir o nedenle kendinizi daha az etkilenecek bir ruh haline almanızda fayda var. Özellikle manevi konularda çevrenizde gelişecek olaylara çok fazla müdahil olmamanız sizin için iyi olacaktır.
Kova
Bu hafta anne, baba ve yakın çevrenizle ilgili olarak bazı sıkıntıların üstesinden gelmek için elinizden geleni yaparken bulabilirsiniz kendinizi. Ayrıca bazı ufak tefek ekonomik gelişmelerde yine önünüzde güzel açılımlar sağlayacak olabilir.
Balık
Bu hafta gönül meselelerinde hoş güzel gelişmeler kapınızı çalacak olabilir. Ama ne olursa olsun aceleci olmayın ve ağzınıdan çıkanı kulağınızın duyduğuna emin olun. Özellikle yine bu hafta maddi beklentileriniz varsa bu konuda kendinizi karşıya hatırlatın derim.