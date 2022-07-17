Haftalık burç yorumları (18-24 Temmuz 2022)

Duyduklarınızın çoğu abartılı veya yalan olabilir!

Bu hafta iletişimle ilgili önemli gökyüzü olayları olduğu için ne konuştuğumuza, neler duyduğumuza kesinlikle dikkat edelim.

Ay’ın konumu:

18-24 Temmuz 2022 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Venüs’ün yengeç burcuna girmesiyle başlıyoruz. Artık daha anaç ve şefkatli bir tutum ve beğeni içinde kendimizi bulabiliriz. Ayrıca Merkür ile Neptün arasındaki olumlu görüş konuşma ve üslupu biraz daha yumuşak ve tatlı bir hale getirebilir. Fakat Neptün işin içinde olduğu için konular ve ifadeler çarpıtılmaya açık bir hal alabilir ve yalan, yanlış birçok konuda konuşan kişiyi çevremizde görüyor olabiliriz. O nedenle bu hafta her söylelene de körü körüne inanmamakta fayda var derim.

Hafta ortasında bu Merkür Neptün etkileşimine güçlü olmakla ilgili olan Plüton da dahil olunca artık işin boyutu manüpülasyona kadar uzayabilir. O nedenle hararetli konuşmalardan yeri geldiğince uzak kalmakta fayda ver derim.

Hafta sonu da bu sefer Merkür şans gezegeni Jüpiter ile olumlu bir görünümde olacağı için iletişim formatında bu seferde abartılı bir tutum hakim olabilir. Önemli konularda karşımızdakilerin konuyu doğru algılayıp algılamadıklarını kontrol etmenizde fayda var.

Genel olarak bu hafta iletişimle ilgili önemli gökyüzü olayları olduğu için ne konuştuğumuza, neler duyduğumuza kesinlikle dikkat edelim derim. Bu tip zamanlarda para mevzundan uzak kalmakta her zaman için fayda var diyebiliriz.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)