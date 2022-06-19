Astrolog Murat İpek'ten 20-26 Haziran 2022 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… Güneş Yengeç burcunda.\nBu hafta, girdiğimiz durum ve koşulların çokta kolay çözülmeme, körü körüne birilerine bağlanma gibi bir gerçeği içinde tuttuğunu söylemek mümkün.\nAy’ın konumu: \n20-26 Haziran 2022 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.\nHaftanın Gökyüzü olayları: \nBu haftaya yine Merkür’ün sahne alışıyla giriyoruz. Şans gezegeni Jüpiter ile yapacağı olumlu görünüm iletişimimizde her ne kadar olumlu etkileri olacak olsa da, aynı zamanda konuşmalarımızda abartmak gibi bir durum içine de düşürebilir. O nedenle aklımızın uçuşmadığına, kelimeleri doğru seçtiğimize emin olmamız gerekecek.\nHaftaya damgasını vuracak olan bir başka gökyüzü olayı ise aşk gezegeni Venüs ile mafyöz Plüton arasındaki flört olacak. Bunun bizi hemen hemen her konuda “Ben yoldan gönüllü çıktım” dedirteceği için, tutkuyu barındıran gereksiz durum ve koşullar içine girme riskini de taşıdığımızı söylemek durumundayım.\nHafta sonu Venüs ile Plüton arasında keskinleşecek bu durum daha da güçlü bir biçimde üzerimizde varlığını hissettirebilir. İşin içine birde geri geri giderken ay düğümlerini baskılayan Satürn’ü de katarsak içine girdiğimiz durum ve koşulların çokta kolay hallolmama, körü körüne birilerine bağlanma gibi bir gerçeği içinde tuttuğunu söylemek mümkün. Hafta sonuna doğru Güneş ile şans gezegeni Jüpiter kavgaya tutuşacaklar.\nGenel olarak “Dayak mı yedik, sevildik mi?” diye kendimize soracağımız bir hafta olacak. O nedenle birileri ile güç savaşına girmeden ve tabii maddi konular başta olmak üzere, aşk ve sağlıkta da boyumuzu aşan işlere kalkışmamakta fayda var derim.\n(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com) Koç\nBu hafta maddi konularda gözü kara davranmanız söz konusu olabilir. Evet, kazanmak için bazen risk almak gerekir ama yinede riski minimumda tuttuğunuza emin olun. Hafta başı verdiğiniz kararlardan hafta sonu pişmanlık duymayacağınıza emin olun yeter. Boğa\nKariyer iş, güç meselelerinde önünüzde harika bir fırsat parladığını görebilirsiniz. Bunu elde etmek için etkili bir mücadele içine girebilirsiniz. Bu hafta akılcı olun ama bir o kadarda iç sesinizi dinlemeyi ihmal etmeyin derim. İçiniz doğruyu söyleyecek olabilir. İkizler\nResmi kanallardan devlet kapısından önünüze güzel gelişmeler gelebilir. Ayrıca tutkulu gecelere de kendinizi bırakmanız söz konusu olabilir. Hafta sonuna doğru kendinizi daha içe dönük ve kırgın hissetmeniz olası. Yani bu hafta kimsenin sizi üzmesine kapı aralamayın derim. Yengeç\nUzun süreli ilişkiler konusunda enteresan gelişmeler olabilir ve bu anlamda ani, önemli kararlara imza atma eğiliminde olmanız muhtemel. Bu başlıkta bir gelişme olursa hemen karar almak yerine biraz daha kararınızı ötelemeniz sizin için daha hayırlı olabilir. Aslan\nÖzellikle bu hafta iş ve iş arkadaşlarınızla sağlığınızla ilgili konularda biraz daha dikkatli olmanız, hoyrat davranışlardan uzak kalmanızda fayda var. Hafta sonuna doğru plan program yaparken gerçekçi olmaya dikkat edin. Temkinli olmanız gereken bir hafta! Başak\nUzakta bulunan ve sizinle ilgili olan biriyle ilgili olarak enteresan bir haber almanız veya sizden gönlünü uzaklaştırmış birinin tekrar dönüşü söz konusu olabilir. Ayrıca ikili ilişkiler konusunda da artık yoğurdu üfleyerek yemekten vazgeçin derim. Olacak oluyor zaten. Terazi\nBu haftanın ana konusu sizin için sağlık başta olmak üzere, ilişkiler olacakmış gibi görünmekte, o nedenle bu iki konuda da dikkatli olumlu olumsuz etkilere açık duruyorken iyiyi de kötüyü de abartmamanız sizin için çok daha hayırlı durmakta. Akrep\nBu hafta çok uzun vadeli planların içine girmemeniz sizin için iyi olabilir. Çünkü olabilecek olumlu bir yaklaşımı da yanlış anlama olasılığınız var bir bakıma kaş yapayım derken göz çıkarmanız muhtemel. İyi dinleyin, konuşmadan iyi düşünün. Yay\nAşk konusunda bir yandan olumlu haberler alırken diğer yandan “Ama şimdi bu da nereden çıktı?” dedirtecek durumlar yaşamanız çok muhtemel. O nedenle kendinizi olabildiğince dingin bir konumda tutmanızda fayda var. Para konusunda iyi haberler alabilirsiniz. Oğlak\nBu hafta olmadık yere aile ve aile büyükleriyle sorun yaşamanız mümkün o nedenle daha sabırlı ve mülaim olmanızda fayda var. Aşk konularında bu hafta tutkulu insanlara yelken açmanız da olası. Hareketli bir hafta yaşayacaksınız sağlığınıza dikkat edin. Kova\nBu hafta maddi konularda eğer berrak bir akılla hareket ederseniz kazançlı çıkan siz olursunuz. Önünüzde olumlu adımlar atabileceğiniz fırsatlar belirebilir. Bunları değerlendirmeye bakın. Ayrıca aşk ve ilişkiler konusunda artık “Ben buradayım!” demenin zamanı geldi. Balık\nGayrimenkul konularında çok da ısrarcı olmamaya gayret edin ve aynı zamanda ailenizle ilgili olan konularda olabildiğince pozitif ve iş bitirici bir pozisyonda durmanızda fayda var ama bunu abartmayın olur mu? Maddi konularda, ani para çıkışlarına dikkat edin derim.