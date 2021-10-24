Haftalık burç yorumları (25-31 Ekim 2021)

Gökyüzü vites büyütüyor. Hareketli bir hafta.

Koşturmalı bir haftaya daha başlayacağız. Konuşmalara, anlaşmalara, sözleşmelere bir yandan daha dikkatli bakın derim.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

25-31 Ekim 2021 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya biraz kafamız karışık bir halde başlayabiliriz. Olayları takip etmekte, durumlar karşısında nasıl bir pozisyon almamız gerektiği doğrultusunda bilgilenme ihtiyacı duyabiliriz. Yani bir bakıma, hangi alanda olursa olsun bitirmenin, arkada bırakmanın hem tadını, hem de acısını yaşamamız olası.

Hafta sonuna doğru ise, hayatla nasıl mücadele verdiğimizi anlatan savaşçı Mars, yönettiği gezegen olan Akrep'te daha da güçlenecek ve aynı zamanda Güneş de Akrep burcunda Satürn’e kafa tutmaya başlayacağı için, bir bakıma Kasım ayının pomba pimini çekecekler de diyebiliriz.

Genel olarak bu hafta büyük gezegenlerin retrolarının da bitmesiyle birlikte, Mars ve Koç vurgusu ağır olduğundan, tam gaz hareketlilik vites yükseltecek de diyebiliriz. Bu süreçte sağlığınıza dikkat etmeniz ve ufak tefek kazalara sebebiyet verecek durumlardan kendinizi sakınmanızda fayda var diyebilirim.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)