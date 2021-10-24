Haftalık burç yorumları (25-31 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 24.10.2021 - 08:58
Gökyüzü vites büyütüyor. Hareketli bir hafta.
Koşturmalı bir haftaya daha başlayacağız. Konuşmalara, anlaşmalara, sözleşmelere bir yandan daha dikkatli bakın derim.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
25-31 Ekim 2021 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya biraz kafamız karışık bir halde başlayabiliriz. Olayları takip etmekte, durumlar karşısında nasıl bir pozisyon almamız gerektiği doğrultusunda bilgilenme ihtiyacı duyabiliriz. Yani bir bakıma, hangi alanda olursa olsun bitirmenin, arkada bırakmanın hem tadını, hem de acısını yaşamamız olası.
Hafta sonuna doğru ise, hayatla nasıl mücadele verdiğimizi anlatan savaşçı Mars, yönettiği gezegen olan Akrep'te daha da güçlenecek ve aynı zamanda Güneş de Akrep burcunda Satürn’e kafa tutmaya başlayacağı için, bir bakıma Kasım ayının pomba pimini çekecekler de diyebiliriz.
Genel olarak bu hafta büyük gezegenlerin retrolarının da bitmesiyle birlikte, Mars ve Koç vurgusu ağır olduğundan, tam gaz hareketlilik vites yükseltecek de diyebiliriz. Bu süreçte sağlığınıza dikkat etmeniz ve ufak tefek kazalara sebebiyet verecek durumlardan kendinizi sakınmanızda fayda var diyebilirim.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta ilişkiler konusunda sıkı bir fikir ayrılığına düşebilir ve inatla kendi düşüncelerinizi karşınızdakilere dayatmak gibi bir durum yaratabilirsiniz. Ve tabii böyle bir duruma da düşmeniz pek mümkün. Ayrıca maddi anlamda ani büyük gelişmeler olabilir, aman dikkat! Paranıza bu hafta dikkat edin ve önünüzü görmeye gayret edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu hafta sert konuşmalar ve sözlerle kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. İş konusunda, profesyonel veya değil, her alanda temponuz yükselebilir ve doğal olarak kendinizi biraz daha faal bulabilirsiniz. Bu süreçte en çok sinirlerinize hakim olmanız sizin için iyi olacaktır. Olur olmadık çıkışlarda bulunmadığınız takdirde gayet güzel bir hafta sizi bekliyor.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
En başından beri hep bu ekim ayının size aşk getireceğini söyledim durdum, hala son haftada da sevgili olmayan ikizlerde aşk meşk konularında bir değişiklik yoksa gökyüzü ne yapsın? Ama bu hafta diğer burçlar kırılıp dökülürken sizin için gönül meselelerinde hoş gelişmeler olabilir. Biraz süslenin, bakım yapın ve çevrenize alıcı gözle bakın derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu hafta İkizler burcuna ters bir noktadasınız. Aşk ve sevgililik mevzularında kaos etkili olabilir. O nedenle özelinizdeki kişiyle çok gereksiz laflar edinmeden geçirin bu haftayı. Ayrıca para konusunda da tuhaf teklifler, olmadık gelişmeler kapınızı çalabilir, yanılma payınız her daim olabilir. O nedenle bu konularda akılcı olun derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Aile ve aile büyükleriyle ve ev, genel anlamıyla gayrimenkul konularında sorun yaşayabilirsiniz. Bunun yanında kazalara da dikkat etmeniz gerekecek. Kalıtsal bir rahatsızlığınız varsa mütat kontrollerden geçmeyi bu hafta kesinlikle ihmal etmeyin. Önünüzde bazı gelişmeler maddi yönde yeşil ışık yakacak gibi de duruyor.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu hafta özellikle iletişime iki kere dikkat edin derim. Hele öğrenci bir Başaksanız aklınızı başınıza toplamanın zamanı geldi de geçiyor bile. O nedenle daha çok çalışmak ve önünüze iyi bakmanız gerekecek. Bu hafta yazdıklarınıza, çizdiklerinize özen gösterirseniz gayet güzel bir hafta sizinle olabilir. Bu süreçte ruh sağlığınıza dikkat edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu hafta baştan sona paraya endeksleyin kendinizi, çünkü maddi anlamda hem iyi, hem de kötü haberler almanız çok mümkün. O nedenle cüzdanınızın hesabını sıkı tutmanız sizin için iyi olacaktır. Bu hafta borç verip almamaya bakın ve tabii kredi çekmek gibi durumlara da girmemenizde fayda var. Aynı zamanda ufak tefek kazalara da dikkat edin.Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Satürn bu hafta sizi daha çok vereceğiniz kararlarla ilgili olarak yorabilir. O nedenle çok önemli kararlar vermeden önce kendinizi toparlamanız gerekebilir. Aceleci davranmadığınız sürece bu hafta sizin için olumlu geçebilir. Açıkçası ne kadar incinirseniz incinin, kendinizi daha olumlu bir psikolojide tutmaya çalışın derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Evet, güzellik ve para tanrıçası sizin burcunuzdan geçiyor, iyi hoş ama bu hafta en sert açılarından birini daha yapmakta. O nedenle hayal kırıklıkları konusunda açık bir haftadan geçiyorsunuz. Maddi ve manevi her konuda kendinizi koruma altında tutmanızda fayda var. Sağlık ve kazalara da maksimum düzeyde özen göstermelisiniz. Hoyratça davranmayın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu hafta sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde abartmadan ve alınganlık göstermeden ilişkilerinizi götürün. Mümkün mertebe ilişkilerinizi korumanızda fayda var. Ve aynı zamanda internet üzerinden yapacağınız her işte gözlerinizi dört açın derim. Dolandırılmaya veya hatalara pek müsait bir haftadan geçiyor olabilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta genel olarak yönetici veya mevki sahibi insanlarla olan ilişkinize dikkat etmeniz gerekecek. Sabrınız sınanabilir ve yapmanız gerekenler konusunda eleştirilebilir, baskılanabilirsiniz. Devlat dairesiyle ilgili konularda attığınız imzalara dikkat etmeniz gerek. Bu konuları bilen, tecrübeli kişilerden yardım almaktan çekinmeyin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Ekim ayının bu son haftasında en çok kredi, sigorta ve resmi konularda kararlarınıza dikkat etmeniz gerekecek. Ve tabii ortak gelirler, eşinizin parası hakkında da hareket almanız gerekebilir. Bu sevimsiz meselelerde olabildiğince iş bitirici bir tavırda olursanız kazanan siz olursunuz. Elbette sabrınız sınanabilir. Siz serinkanlı olun ve inatla gülümseyin derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.