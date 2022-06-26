Haftalık burç yorumları (27 Haziran-3 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 26.06.2022 - 09:08
Yengeç burcunda zor bir Yeni Ay.
Bu hafta, “Evlat olsa sevilmez!” cinsinden bir Yeni Ay haftası yaşayacağız, can alıcı görüşmelerinizi, başlangıçlarınızı ertelemenizde fayda var.
Ay’ın konumu:
27 Haziran-03 Temmuz 2022 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftaya damgasını vuracak olan 29’undaki Yengeç burcundaki Yeni Ay, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter ile çok da sevimli olmayan bir görünüm içinde yaşanacak. Ancak aynı zamanda bir başka talih göstergesi olan aşk, para ve sağlık tanrıçası Venüs ile yapacağı olumlu etkileşim bu hafta “Biz şimdi ne yaşadık böyle? “dedirtecek cinsten bir etki yaşatacak.
Malum Ay, Yeni Aylar ve Dolunay'ların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu anlamda Yeni Ayı'n Jüpiter tarafından olumsuz bir şekilde kuşatım altında olması olabilecek yeni başlangıçların kolay olamayabileceğini, bunun için ne olursa olsun körü körüne, tek bir açıdan olaylara bakmamız gerektiğini söylemekte. Bunun yanında mücadeleci Mars ile Plüton arasındaki sert görünümde bizi açıkçası tahammülsüz ve kazalara hayli açık bir hale getirebilir.
Hafta sonuna doğru zaten zorlanan gökyüzüne Merkür ile Neptün arasındaki kavgada eklenince kelimenin tam anlamıyla pastaya mumu dikecekler. İletişimde yanlış anlaşılmalara açık bir durumda olabiliriz.
Genel olarak “Evlat olsa sevilmez” cinsinden bir Yeni Ay haftası yaşayacağız demek ne yazık ki mümkün. O nedenle bu haftaya can alıcı görüşmelerinizi, başlangıçlarınızı koymamanızda fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bu hafta yaşayacağınız Yeni Ay sizi; kökler, miras, ebeveynler, yuva, taşınmaz mallar, maddi mirasın yanı sıra genetik miras ve emlak işleri, taşınmalar, emeklilik konuları gibi başlıklarda bir yandan yeni başlangıçlara zorlarken diğer yandan sıkma potansiyeli var. Sabırlı olun derim!
Boğa
Yengeç burcunda yaşayacağınız Yeni Ay, sizi daha çok aile, kardeş, akraba, komşu gibi yakın çevre ile olan ilişkileriniz, her türlü görsel ve sözel iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım ve kısa yollar ve kısa vadeli planlarınızda bunaltacak gibi görünüyor. Konuşmalarınıza dikkat edin.
İkizler
Bu hafta yaşayacağınız Yeni Ay sizi, üretim, bütçe, taşınabilir mallar gibi kazançlarla ilgili konular, para ve parayı nasıl kullanabileceğinizi alanları anlatan durumlar da “Hem ağlarım hem giderim” tadında yeni başlangıçlara doğru götürebilir. O nedenle paranızın hesabını iyi yapmaya bakın.
Yengeç
Bu hafta yaşanacak olan Yeni Ay sizi, hayata karşı nasıl bir pozisyon aldığınız, dışarıya verdiğiniz imaj ve kendiniz hakkında alacağınız kararlar doğrultusunda biraz zorlayabilir. Kariyer konularında iki kez dikkatli olmaya bakın.
Aslan
Bu haftanın ana konusu sizin için, ortaya çıkarmak istemediğiniz gizli yanlarına dair bilgiler, kendinizi kısıtlanmış ve yalnız hissetmeniz ve ayrıca bilinç altı ile ilgili bütün konularda olacak gibi görünmekte. Bu konuların yanında, uzun vadeli planlar projeleride erteleyin derim.
Başak
Yengeç burcunda yaşanacak olan Yeni Ay sizin, sosyal konular başta olmak üzere, denekler, partiler ve tanımadığınız insanlar, kalabalıklar, yeni tanışmalar, popülerlik gibi konularında bazı yaptırımlar ortaya koyabilir. Bunun yanında bankacılık ve resmi işlere dikkat edin derim.
Terazi
Bu hafta yaşayacağınız Yeni Ay, kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili konularda sizi biraz sıkıştırabilir. Sağlık konularınıza ekstra dikkat edin derim.
Akrep
Yengeç burcundaki Yeni Ay sizi bu hafta, yüksek öğrenim hayatınız, yurtdışı ile olan ilişkileriniz, diğer kültürlere karşı tutum ve merak, hoşgörü ve hümanizm, uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip, görme ve uzun vadeli planları da içinde tutan konularda bunaltabilir. Dikkat!
Yay
Bu hafta yaşayacağınız Yeni Ay miras, evlilik yada ortak çalışmalara ait payların ve kazançların durumu, sezgileri, kişinin kendini dönüştürmesini, ruhsal gelişim gibi meseler ve tabi resmi işler, kamu, devlet alanındaki işlerinizle ilgili olarak sorunlar çıkarabilir. Soğuk kanlı olun!
Oğlak
Burcunuzun tam karşısında gerçekleşecek olan Yeni Ay sizi, eşiniz, ortaklıklarınız, toplumsal ilişkilerde işbirliğine yatkınlığınız, karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizde nasıl bir tavır gösterdiğiniz, iş ortaklığı yada sosyal ilişkilerimizin kalitesi ve ayrıca açık düşmanlar, avukatlar, mahkemeler gibi konularda sıkıştırabilir. Aman dikkat!
Kova
Sağlık durumumuz, sağlıklı beslenme, iş seçiminiz, iş yerindeki ilişkileriniz, nasıl bir çalışan olduğunuz ve iç disiplin ve sorumluluklarınızı ele alış biçiminizin yanında gündelik koşturmanızla ilgili olarak bu hafta bazı sıkıntılar yaşamanız olası. Arkadaş ilişkilerine de dikkat edin derim.
Balık
Yengeç burcunda yaşayacağınız Yeni Ay sizi daha çok; fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığınızı nasıl kullandığınız, çocuklarla olan ilişkiniz ve hayattan duyduğunuz neşe, sanat, hayal gücü, aşk ve kısa süreli ilişkilerinizi anlatan başlıkları altında biraz bunaltabilir.