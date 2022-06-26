Haftalık burç yorumları (27 Haziran-3 Temmuz 2022)

Yengeç burcunda zor bir Yeni Ay.

Bu hafta, “Evlat olsa sevilmez!” cinsinden bir Yeni Ay haftası yaşayacağız, can alıcı görüşmelerinizi, başlangıçlarınızı ertelemenizde fayda var.

Ay’ın konumu:

27 Haziran-03 Temmuz 2022 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya damgasını vuracak olan 29’undaki Yengeç burcundaki Yeni Ay, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter ile çok da sevimli olmayan bir görünüm içinde yaşanacak. Ancak aynı zamanda bir başka talih göstergesi olan aşk, para ve sağlık tanrıçası Venüs ile yapacağı olumlu etkileşim bu hafta “Biz şimdi ne yaşadık böyle? “dedirtecek cinsten bir etki yaşatacak.

Malum Ay, Yeni Aylar ve Dolunay'ların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu anlamda Yeni Ayı'n Jüpiter tarafından olumsuz bir şekilde kuşatım altında olması olabilecek yeni başlangıçların kolay olamayabileceğini, bunun için ne olursa olsun körü körüne, tek bir açıdan olaylara bakmamız gerektiğini söylemekte. Bunun yanında mücadeleci Mars ile Plüton arasındaki sert görünümde bizi açıkçası tahammülsüz ve kazalara hayli açık bir hale getirebilir.

Hafta sonuna doğru zaten zorlanan gökyüzüne Merkür ile Neptün arasındaki kavgada eklenince kelimenin tam anlamıyla pastaya mumu dikecekler. İletişimde yanlış anlaşılmalara açık bir durumda olabiliriz.

Genel olarak “Evlat olsa sevilmez” cinsinden bir Yeni Ay haftası yaşayacağız demek ne yazık ki mümkün. O nedenle bu haftaya can alıcı görüşmelerinizi, başlangıçlarınızı koymamanızda fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)