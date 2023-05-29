Haftalık burç yorumları(29 Mayıs - 4 Haziran 2023)

Yay burcunda masum bir dolunay.

Hafta başı biraz gerilimli olsa da hafta sonuna doğru bu gerilim kaybolacağını söylememiz mümkün.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

29 Mayıs - 4 Haziran 2023 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya benliğimizi, ne olduğumuzu anlatan Güneş ile disiplin gezegeni Satürn arasındaki zorlayıcı görünümle başlıyoruz. Nereden bakarsanız bakın her şekilde kişiyi baskı altında tutacak olan bu görünüm bizi maddi manevi konularda biraz yoracak gibi görünmekte. O nedenle çok önemli meseleleri biraz daha hafta sonuna doğru halletmemizde fayda var.

Hafta ortası ise güzellik, aşk ve para tanrıçası Venüs, hayaller gezegeni Neptün ile gayet olumlu bir duruş sergileyecek. Bu sanatçılar, yaratıcı işler yapanlar için harika olanaklar tanırken, para ile ilgili işler yapanlar için yanıltıcı eylemlere neden olabilir. Bu anlamda dikkatli olmakta çok fayda var.

Hafta sonu ise pazar günü Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve bu dolunay sağa sola çok fazla elleşmeyeceği için makul bir dolunay olacak diyebiliriz. Ama yine de akademik, yurt dışı ve hayat görüşü, inanç gibi konularda bir değişim dönüşümü vaat etmiyor da değil.

Genel olarak bakıldığında bu hafta başı biraz gerilimli olsa da hafta sonuna doğru bu gerilimin kaybolacağını söylememiz mümkün.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com