Haftalık burç yorumları (25-31 Temmuz 2022)

İletişim kazalarına dikkat edin!

Haftaya Merkür’ün mücadele gezegeni Mars ile yapacağı zorlayıcı görünümle giriyoruz. Çok rahat iletişim kazaları yaşayabiliriz.

Ay’ın konumu:

25-31 Temmuz 2022 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü da Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya damgasını vuracak olan gökyüzü olayı 28 Temmuz Perşembe günü yaşanacak olan Aslan burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay. Haftaya haberci Merkür’ün mücadele gezegeni Mars ile yapacağı zorlayıcı görünümle giriyoruz. Buda bize konuşmalarımızda kırıcı bir usluba çok rahat kayabileceğimizi söylemekte. İşin içinde Mars olunca elbette “Ufak tefek kazalara dikkat edin!” demeden de kendimi alamıyorum.

Perşembe günü yaşanacak olan Yeni Ay da şans gezegeni Jüpiter tarafından desteklendiği için bizi çok daha olumlu yönde etkileyecek özellikle ikili ilişkiler ve varlığımızı gösterip, parlatabileceğimiz hemen hemen her alanda bu Yeni Ay değişim, dönüşüm için ideal durmakta. Ayrıca bu hafta itibariyle disiplin gezegeni Satürn’ün Kuzey ve Güney Ay düğümlerine yaptığı olumsuz görünüm devam ederken Pandemi’nin baş aktörü olan Uranüs’ün bu düğümlere kavuşuyor olmasıda yine ekonomi ve sağlık konusunu gündemimize oturtmaya başlatabilir. Bu haftadan itibaren sağlığa ve paraya yine dikkat etmekte fayda var diyebilirim.

Hafta sonu da Güneş ile şans gezegeni harika bir açıda bulunacak, o nedenle kendinize güzel bir tatil programı yapmanız sizin içinde herkes içinde çok iyi olabilir.

Malum Ay, Yeni Ay'lar ve Dolunay'ların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu bilgiyi de cebimize koyarak Yeni Ay haftasına genel olarak bakıldığında, kendimizi çok daha iyi hissedebileceğimiz bir haftadan geçeceğiz diyebilirim. Yemede, içmede ve tabi harcamalarda dikkatli olunulduğu sürece bir sıkıntı yaşamayabiliriz. Bunun yanında kendimizi ortaya koyarken, konuşmalarımızda ve hareketlerimizde abartıya kaçmamakta fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)