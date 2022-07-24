Haftalık burç yorumları (25-31 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 24.07.2022 - 09:50
İletişim kazalarına dikkat edin!
Haftaya Merkür’ün mücadele gezegeni Mars ile yapacağı zorlayıcı görünümle giriyoruz. Çok rahat iletişim kazaları yaşayabiliriz.
Ay’ın konumu:
25-31 Temmuz 2022 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü da Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftaya damgasını vuracak olan gökyüzü olayı 28 Temmuz Perşembe günü yaşanacak olan Aslan burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay. Haftaya haberci Merkür’ün mücadele gezegeni Mars ile yapacağı zorlayıcı görünümle giriyoruz. Buda bize konuşmalarımızda kırıcı bir usluba çok rahat kayabileceğimizi söylemekte. İşin içinde Mars olunca elbette “Ufak tefek kazalara dikkat edin!” demeden de kendimi alamıyorum.
Perşembe günü yaşanacak olan Yeni Ay da şans gezegeni Jüpiter tarafından desteklendiği için bizi çok daha olumlu yönde etkileyecek özellikle ikili ilişkiler ve varlığımızı gösterip, parlatabileceğimiz hemen hemen her alanda bu Yeni Ay değişim, dönüşüm için ideal durmakta. Ayrıca bu hafta itibariyle disiplin gezegeni Satürn’ün Kuzey ve Güney Ay düğümlerine yaptığı olumsuz görünüm devam ederken Pandemi’nin baş aktörü olan Uranüs’ün bu düğümlere kavuşuyor olmasıda yine ekonomi ve sağlık konusunu gündemimize oturtmaya başlatabilir. Bu haftadan itibaren sağlığa ve paraya yine dikkat etmekte fayda var diyebilirim.
Hafta sonu da Güneş ile şans gezegeni harika bir açıda bulunacak, o nedenle kendinize güzel bir tatil programı yapmanız sizin içinde herkes içinde çok iyi olabilir.
Malum Ay, Yeni Ay'lar ve Dolunay'ların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu bilgiyi de cebimize koyarak Yeni Ay haftasına genel olarak bakıldığında, kendimizi çok daha iyi hissedebileceğimiz bir haftadan geçeceğiz diyebilirim. Yemede, içmede ve tabi harcamalarda dikkatli olunulduğu sürece bir sıkıntı yaşamayabiliriz. Bunun yanında kendimizi ortaya koyarken, konuşmalarımızda ve hareketlerimizde abartıya kaçmamakta fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Jüpiter destekli bu hafta yaşayacağınız Yeni Ay sizin, fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığınızı nasıl kullandığınız, çocuklarla olan ilişkiniz ve hayattan duyduğunuz neşe, sanat, hayal gücü, aşk ve kısa süreli ilişkilerinizi anlatan başlıklar konusunda size hoş fırsatlar yaşatabilir ama bu hafta para konusuna verdiğiniz tepkilere dikkat etmenizde fayda var.
Boğa
Bu hafta yaşayacağınız Yeni Ay sizi, kökler, miras, ebeveynler, yuva, taşınmaz mallar, maddi mirasın yanı sıra genetik miras ve emlak işleri, taşınmalar, emeklilik konuları gibi başlıklarda şanslı kılabilir ama ne olursa olsun konuşmalarınızla kendinizi olmadık konularda mücadele ederken bulabilirsiniz.
İkizler
Bu hafta yaşayacağınız Yeni Ay sizi, aile, kardeş, akraba, komşu gibi yakın çevre ile olan ilişkileriniz, her türlü görsel ve sözel iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım ve kısa yollar ve kısa vadeli planlarınızda hareket aldırtacak gibi görünmekte. Fakat bu hafta ani öfke patlamaları olabilir. O nedenle daha sakin davranmanızda fayda var.
Yengeç
Aslan burcunda yaşanacak olan Yeni Ay sizin, üretim, bütçe, taşınabilir mallar gibi kazançlarla ilgili konular, para ve parayı nasıl kullanabileceğinizi alanları anlatan durumları kapsamakta. Ayrıca bu hafta sosyal ilişkilerinizde iletişim kazalarına da dikkat etmenizde fayda var derim.
Aslan
Tam da sizin burcunuzun üzerinde gerçekleşecek olan bu Yeni Ay sizi, hayata karşı nasıl bir pozisyon aldığınız, dışarıya verdiğiniz imaj ve kendiniz hakkında lacağınız kararlar doğrultusunda hayli zenginleştirebilir. Fakat bu hafta özellikle kariyer konuşmalarında çatışmaya açık olabilirsiniz. Sakin kalmaya bakın derim.
Başak
Aslan burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay sizi, ortaya çıkarmak istemediğiniz gizli yanlarına dair bilgiler, kendinizi kısıtlanmış ve yalnız hissetmeniz ve ayrıca bilinç altı ile ilgili bütün konularda biraz düşündürtecek olabilir. Bu hafta bir prezantasyonunuz varsa daha mükemmel olmaya bakın.
Terazi
Haftaya damgasını vuracak olan aslan burcundaki Yeni Ay sizi, sosyal konular başta olmak üzere, denekler, partiler ve tanımadığınız insanlar, kalabalıklar, yeni tanışmalar, popülerlik gibi alanlarda hareketlendirecek. Ama bu hafta özellikle resmi işleriniz varsa daha dikkatli ve titiz davranmanızı tavsiye edebilirim.
Akrep
Bu hafta yaşayacağınız Yeni Ay sizi, kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili olarak tatlı, ekşi etkileyebilir. Kendini ifade ederken olumlu bir uslup kullanmaya, dediğim dedik tavırlardan uzak durmaya gayret edin derim.
Yay
Haftaya adını koyan aslan burcundaki Yeni Ay sizi, yüksek öğrenim hayatımız, yurtdışı ile olan ilişkilerimiz, diğer kültürlere karşı tutumu ve merak, hoşgörü ve hümanizm, uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip, görme ve uzun vadeli planları da içinde tutan konularda koşturtabilir. Bu hafta günlük koşturmalarınızda da ufak tefek aksilikler kendini gösterebilir.
Oğlak
Yeni Ay'ın bu hafta sizdeki etkisi, miras, evlilik yada ortak çalışmalara ait payların ve kazançların durumu, sezgileri, kişinin kendini dönüştürmesini, ruhsal gelişim gibi meseler ve tabi resmi işler, kamu, devlet alanındaki işlerinizle ilgili konularda olacak gibi görünmekte. Ayrıca bu konularda bu hafta ağzınızdan çıkanı kulağınızın mutlaka duyması gerekir.
Kova
Aslan burcu sizin, eşiniz, ortaklıklarınız, toplumsal ilişkilerde işbirliğine yatkınlığınız, karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizde nasıl bir tavır gösterdiğiniz, iş ortaklığı yada sosyal ilişkilerimizin kalitesi ve ayrıca açık düşmanlar, avukatlar, mahkemeler gibi konuları anlattığı için bu hafta yaşanacak olan yeniayda bu konuları mercek altına almanız söz konusu olabilir.
Balık
Aslan burcunda yaşanacak olan Yeni Ay sizi daha çok, sağlık durumumuz, sağlıklı beslenme, iş seçiminiz, iş yerindeki ilişkileriniz, nasıl bir çalışan olduğunuz ve iç disiplin ve sorumluluklarınızı ele alış biçiminizin yanında gündelik koşturmanızla ilgili konularda etkileyebilir. Ayrıca bu hafta arkadaş ve kardeşlerinizle ilgili olan konulara dikkat edin derim.