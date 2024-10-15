Haftalık burç yorumları (14-20 Ekim 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 14-20 Ekim 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, haftaya başlarken Ay ile Merkür arasında uyumlu bir açı oluşuyor. Benimsediğimiz duygu ve düşüncelerin peşinden gideceğimiz, sezgilerimizi daha ön planda tutacağımız bir etki bizleri karşılıyor.
Merkür ve Venüs’ün akrep burcundaki seyahati sürerken Mars enerjisi daha çok ön planda olacaktır. Haftanın ilk iki günü sezgiler aracılığıyla harekete geçeceğiz. Ancak Ay’ın Satürn ile kavuşum etkisi pazartesi günü engellenen, kıstırılan bir enerjinin aktif olacağını gösteriyor.
Pazar günü Ay ile Venüs karşıt açı oluşturacaklar, bu durum ilişkiler açısından eğlenceli yönlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Özgürlük, hareketlilik enerjisi aktif olacak.