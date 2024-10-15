Haftalık burç yorumları (14-20 Ekim 2024)

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta eşiniz ve ortaklarınız ile aranızda bazı sorunlar meydana gelebilir. Ortak iş yaptığınız insanlar, hizmet aldığınız firmalar ile ilgili konularda beklentilerinizin karşılanmadığını görmek sizi biraz huzursuz hissettirebilir. Eşler ve ortaklıklar konusunda oldukça hareketli bir hafta sizi bekliyor. Bu dönemde bazı terazi burçları ayrılık kararları alabilirler. Mahkemeler ve davalar konusunda destekleniyorsunuz. Karşı tarafta bulunan öfkeli davranışları sebebiyle hata yapmaya açık bir durumda. Krizler sizin açınızdan fırsata dönüştürülebilir.