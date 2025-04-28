Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan gelen ışıklar: Eta Aquarid meteor yağmuru ne zaman, ne zaman saat kaçta?

Türkiye, 2025 yılı Mayıs ayında gökyüzünde etkileyici bir doğa olayıyla karşı karşıya. Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan gelen toz ve kaya parçalarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşan Eta Aquarid meteor yağmuru, mayıs ayında zirveye ulaşacak. Peki, Eta Aquarid meteor yağmuru ne zaman, ne zaman saat kaçta?

Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan gelen ışıklar: Eta Aquarid meteor yağmuru ne zaman, ne zaman saat kaçta? - 1

​Eta Aquarid meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı’ndan gelen toz ve kaya parçalarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşan bir gök olaydır. Bu yıl, 2025’te Eta Aquarid yağmuru 19 Nisan ile 28 Mayıs tarihleri arasında aktif olacak ve zirve noktası 5-6 Mayıs gecesi gerçekleşecek.  Bu tarihlerde, saatte 10 ila 20 arasında meteor gözlemlenmesi bekleniyor. Meteorlar, sabaha karşı doğu yönünde, özellikle su kenarları ve yüksek rakımlı bölgelerde daha belirgin olacak.

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Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan gelen ışıklar: Eta Aquarid meteor yağmuru ne zaman, ne zaman saat kaçta? - 2

ZİRVEYİ GÖRECEĞİ TARİH

Eta Aquarid meteor yağmuru, özellikle 5-6 Mayıs gecesi, sabaha karşı en yoğun gözlemlenebilir.

Güney Yarımküre'de daha yoğun görülebilirken, Kuzey Yarımküre'de de sabahın erken saatlerinde doğu yönüne bakarak izlenebilir.

Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan gelen ışıklar: Eta Aquarid meteor yağmuru ne zaman, ne zaman saat kaçta? - 3

EN İYİ GÖZLEMLENECEĞİ TARİH

Gözlem için en iyi saatler, sabaha karşı 03:00 ile 05:00 arasında olacak. Gözlemcilerin, şehir ışıklarından uzak, karanlık ve açık alanlarda, doğu yönüne bakarak sırt üstü uzanarak gökyüzünü izlemeleri öneriliyor .​

Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan gelen ışıklar: Eta Aquarid meteor yağmuru ne zaman, ne zaman saat kaçta? - 4

Eta Aquarid meteor yağmuru, 5-6 Mayıs gecesi sabaha karşı en yoğun gözlemlenebilir. İstanbul'da açık hava koşullarıyla birlikte, bu doğal gösteriyi izlemek için ideal bir fırsat sunulmaktadır.

Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan gelen ışıklar: Eta Aquarid meteor yağmuru ne zaman, ne zaman saat kaçta? - 5

Gözlem için doğu yönüne bakarak, sırt üstü uzanarak gökyüzünü izlemek en verimli sonucu verecektir.

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