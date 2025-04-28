Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan gelen ışıklar: Eta Aquarid meteor yağmuru ne zaman, ne zaman saat kaçta?

​Eta Aquarid meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı’ndan gelen toz ve kaya parçalarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşan bir gök olaydır. Bu yıl, 2025’te Eta Aquarid yağmuru 19 Nisan ile 28 Mayıs tarihleri arasında aktif olacak ve zirve noktası 5-6 Mayıs gecesi gerçekleşecek. Bu tarihlerde, saatte 10 ila 20 arasında meteor gözlemlenmesi bekleniyor. Meteorlar, sabaha karşı doğu yönünde, özellikle su kenarları ve yüksek rakımlı bölgelerde daha belirgin olacak.