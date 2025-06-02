Haziran 2025’te Gökyüzü: Haziran ayının astrolojik olayları

Amatör gökbilimciler için gecelerin gözlemlerle şenleneceği tarihler yaklaşıyor. Bahar mevsiminde yaşanan dönüşümün ardından açık ve yıldızlı gece sayısının arttığı, hava koşullarının uzun süreli gözlem yapmaya elverişli olacağı günler başlıyor. Bu aylarda yaklaşık 6-7 saatlik gözlem yapma fırsatı olabiliyor. Gözlem için ışık kirliliğinden uzak, yerleşim yerleri dışındaki bölgeler çok daha zengin bir gökyüzü görüntüsü sunuyor.

Haziran 2025’te Gökyüzü: Haziran ayının astrolojik olayları - 1

21 Haziran’da en uzun gün yaşanırken Kuzey Yarım Küre’de astronomik olarak yaz mevsimi başlıyor. Gün dönümü olarak da adlandırılan bu tarihte Güney Yarım Küre’de ise en kısa gün yaşanıyor ve kış mevsimi başlıyor. Haziran ayında yaz aylarının takımyıldızları gökyüzünde daha belirgin hâle gelir. "Asterism" olarak adlandırılan ve gözlem kolaylığı için yararlanılan, parlak yıldızların oluşturduğu görünümlerden biri olan "Yaz Üçgeni", gökyüzünü tanımaya başlamak isteyen gözlemcilere yol göstermek için bekliyor olacak.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haziran 2025’te Gökyüzü: Haziran ayının astrolojik olayları - 2

1 HAZİRAN: MARS VE AY YAKIN KONUMDA

Güneş battıktan sonra batı ufku üzerinde ilk dördün evresine yaklaşan Ay ile Mars, Aslan Takımyıldızı bölgesinde gözlenebilir.

Haziran 2025’te Gökyüzü: Haziran ayının astrolojik olayları - 3

10 HAZİRAN AY VE ANTARES YAKIN KONUMDA

Güney ufku üzerinde dolunay evresine çok yakın Ay ile Akrep Takımyıldızı’nın en parlak yıldızı olan Antares, yakın konumda görülebilir.

Haziran 2025’te Gökyüzü: Haziran ayının astrolojik olayları - 4

11 HAZİRAN: DOLUNAY: GÜL AYI

Bu tarihte dolunay yaklaşık -12,6 kadir görünür parlaklığıyla gökyüzünü aydınlatacak. Haziran ayında görülen dolunay farklı kültürlerde Çilek Ayı, Gül Ayı, Sıcak Ay gibi isimler almıştır.

Haziran 2025’te Gökyüzü: Haziran ayının astrolojik olayları - 5

17 HAZİRAN MARS VE REGULUS YAKIN KONUMDA 

Batmaya yaklaşan Aslan Takımyıldızı’nın üyelerinden en parlak yıldız olan Regulus, Mars ile yakın konumda olacak. İkisi de birbirine yakın parlaklıkta görünecek bu nesneler, Güneş battıktan sonra batı ufku üzerinde gözlemlenebilir.

Haziran 2025’te Gökyüzü: Haziran ayının astrolojik olayları - 6

19 HAZİRAN AY VE SATÜRN YAKIN KONUMDA

Neredeyse yarısı aydınlanmış Ay ile Satürn gezegeni, gece yarısından sonra doğu ufku üzerinde yakın konumda görülebilir.

Haziran 2025’te Gökyüzü: Haziran ayının astrolojik olayları - 7

23 HAZİRAN: AY VE PLEİADES AÇIK YILDIZ KÜMESİ YAKIN KONUMDA

Yeniay evresine yaklaşan Ay, açık yıldız kümesi Pleiades (Ülker) ile çok yakın konumda olacak. Bu ikiliyi Güneş doğmadan hemen önce doğu ufku üzerinde, aynı bölgedeki Venüs ile gözlemlemek mümkün.

Haziran 2025’te Gökyüzü: Haziran ayının astrolojik olayları - 8

27 HAZİRAN: AY VE MERKÜR YAKIN KONUMDA

Güneş battıktan sonra batı ufkuna çok yakın konumda görülecek hilal evresindeki Ay, Merkür ile birlikte gözlemlenebilir.

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