Haziran 2025’te Gökyüzü: Haziran ayının astrolojik olayları
Amatör gökbilimciler için gecelerin gözlemlerle şenleneceği tarihler yaklaşıyor. Bahar mevsiminde yaşanan dönüşümün ardından açık ve yıldızlı gece sayısının arttığı, hava koşullarının uzun süreli gözlem yapmaya elverişli olacağı günler başlıyor. Bu aylarda yaklaşık 6-7 saatlik gözlem yapma fırsatı olabiliyor. Gözlem için ışık kirliliğinden uzak, yerleşim yerleri dışındaki bölgeler çok daha zengin bir gökyüzü görüntüsü sunuyor.
21 Haziran’da en uzun gün yaşanırken Kuzey Yarım Küre’de astronomik olarak yaz mevsimi başlıyor. Gün dönümü olarak da adlandırılan bu tarihte Güney Yarım Küre’de ise en kısa gün yaşanıyor ve kış mevsimi başlıyor. Haziran ayında yaz aylarının takımyıldızları gökyüzünde daha belirgin hâle gelir. "Asterism" olarak adlandırılan ve gözlem kolaylığı için yararlanılan, parlak yıldızların oluşturduğu görünümlerden biri olan "Yaz Üçgeni", gökyüzünü tanımaya başlamak isteyen gözlemcilere yol göstermek için bekliyor olacak.