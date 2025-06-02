Haziran 2025’te Gökyüzü: Haziran ayının astrolojik olayları

21 Haziran’da en uzun gün yaşanırken Kuzey Yarım Küre’de astronomik olarak yaz mevsimi başlıyor. Gün dönümü olarak da adlandırılan bu tarihte Güney Yarım Küre’de ise en kısa gün yaşanıyor ve kış mevsimi başlıyor. Haziran ayında yaz aylarının takımyıldızları gökyüzünde daha belirgin hâle gelir. "Asterism" olarak adlandırılan ve gözlem kolaylığı için yararlanılan, parlak yıldızların oluşturduğu görünümlerden biri olan "Yaz Üçgeni", gökyüzünü tanımaya başlamak isteyen gözlemcilere yol göstermek için bekliyor olacak.