İlişkilerde en mesafeli 5 burç! Onlarla samimi olabilmek çok zor

2- YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu olan insanlar çok duygusal olduğu için asla sevgisiz yaşayamaz. Ancak yengeç burçları, kendilerini ihanetten ve kalp kırıklığından korumak için soğukkanlı ve mesafeli davranır. Yengeç burçlarının hassas yapıları büyük bir acıyı kaldıramaz.



Yengeç burçları her zaman nazik ve kibar davranışlarıyla dikkat çekerler. Ancak kolay kolay kimseyle samimi olmazlar.