İlişkilerde en mesafeli 5 burç! Onlarla samimi olabilmek çok zor
Duygularını göstermek konusunda çekingen olan insanlarla samimiyet kurmak zordur. Astrolojide de soğuk ve mesafeli yapılarıyla dikkat çeken burçlar var. İlişkilerinde her zaman mesafeli olan 5 dikkat çekici burç
Soğuk ve mesafeli bir yapıya sahip olanlar incinmekten, üzülmekten kaçındıkları için iletişim kurarken kırmızı çizgileri ve mesafeyi bırakmazlar. Onların duvarlarını yıkabilmek ve o mesafeyi aşabilmek zordur.
Astrolojide de mesafeli yapılarıyla dikkat çeken burçlar var.