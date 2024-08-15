İlişkilerinde sadık olamayan 7 burç! En çok aldatan burçlar bu listede

5- KOÇ

Koçların tutkulu, enerjik ve hayattaki hedefleri tarafından yönlendirilen kişiler olduğu söylenir. Dürtüsel doğaları ve hayattaki yeni zorluklara olan sevgileriyle bilinirler. Ve bu nedenle, aşk ve ilişkiler söz konusu olduğunda Koçlar çok yoğun ve talepkar olabilir ve eylemlerinin sonuçlarını düşünmeden dürtüsel davranabilirler. Heyecan arzuları genellikle ters tepebilir ve partnerlerini aldatmalarına yol açabilir.