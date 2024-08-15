İlişkilerinde sadık olamayan 7 burç! En çok aldatan burçlar bu listede
Günümüz dünyasında ilişkilerde artık karmaşık bir hal aldı. İlişkilerde sadakatsizlik, bugün gördüğümüz birçok ilişkide genel bir sorun haline geldi. Astrolojide de aldatma ihtimali yüksek olan 7 burç var. Bu 7 burç ilişkilerinde aradıklarını bulamadığında başka insanlarla flört edebiliyorlar.
Bugün içinde yaşadığımız karmaşık dünyayı düşündüğümüzde, modern ilişkiler de karmaşık hale geldi. İlişkilerde sadakatsizlik, bugün gördüğümüz birçok ilişkide bir sorundur ve çeşitli duygusal, psikolojik ve durumsal faktörlerden kaynaklanır.