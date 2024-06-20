IQ seviyeleri Einstein ile yarışan 7 burç! Astrolojinin en zekileri listesi

KOÇ BURCU

Koç burcu olanların da aklı zehir gibi çalışır. Koç burçları her zaman daha iyisi olmak için mücadele eder. Hayatlarını planladıkları gibi sürdürmek için ellerinden geleni yaparlar. İş hayatında ya da okul yaşamında planlı ve programı hareket ederek zirveye koşarlarç