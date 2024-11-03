Libidosu en yüksek 4 burç belli oldu! Ten uyumu onlar için her şeyden önemli

Yaşamın doğal ve sağlıklı bir parçası olan cinsellik, temel olarak üremeyi ve nesillerin devam etmesini sağlar. Cinsel dürtüleri ifade eden bir kelime olan libido ise kişilerin cinsel isteklerini yönetir. Gök cisimlerinin ve astronomik fenomenlerin, insan karakteri ve kaderi üzerine etkili olduğunu öne süren astroloji, bazı burçların cinselliğe daha düşkün olduğunu savunur. İşte libidosu en yüksek 4 burç:

Libidosu en yüksek 4 burç belli oldu! Ten uyumu onlar için her şeyden önemli - 1

ASLAN BURCU

Gösteriş burcu olarak bilinen aslan burçları, kendilerine olan güvenlerini cinsel hayatlarına da yansıtırlar. Ateş grubu üyesi olan aslanlar, yatak odasında özel ilgi isterler.

Dış görünüşe fazla önem verdikleri için zaman zaman sığ olmakla suçlanan aslan burçları, gözlerine hitap eden partnerler seçerler. Aslan burçları için güzel veya yakışıklı bir partnerle birlikte olmak, tutkulu bir cinselliğin ilk şartı olabilir.

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Libidosu en yüksek 4 burç belli oldu! Ten uyumu onlar için her şeyden önemli - 2

BOĞA BURCU

Evcimen ve konformist kişilikleriyle ön plana çıkan boğa burçları için güven duygusu oldukça önemlidir. Boğa burçlarının, güven duymadıkları bir partnere çekim duymaları oldukça zordur. Boğa burçları, garantici kişiliklerini yatak odasına da yansıtırlar. Akrep burcu gibi yeni ve çılgın fanteziler, onlara sınır ihlaline uğramış gibi hissettirebilir. Bu nedenle yatakta şefkati arka plana atmayacak bir partnerle keyifli bir cinsellik yaşayabilirler.

Libidosu en yüksek 4 burç belli oldu! Ten uyumu onlar için her şeyden önemli - 3

AKREP BURCU

Su grubunun en tutkulu üyesi olan akrep burcu, her ne kadar belli etmese de iyi veya kötü birçok duygusunu uçlarda yaşar. Gizemli ve sakin görüntülerinin altında kaotik bir iç dünya vardır.

Libido dendiğinde ilk akla gelen akrep burçları, sanıldığı gibi bütün partnerlerine yüksek çekim hissetmezler. Onlar için yeri ayrı olan kişiler vardır, öyle ki bu kişilere olan tutkuları, ayrılık sonrası takıntı geliştirmelerine neden olabilir. Herkeste kendilerinde iz bırakan bu partnerlerini ararlar. Akrep burçları, az ama öz cinsellikten yanadır. 

Yatakta yeni şeyler denemekten hoşlanan akrep burçları, partnerlerinin de yeni deneyimlere açık olmasını ister.

Libidosu en yüksek 4 burç belli oldu! Ten uyumu onlar için her şeyden önemli - 4

BAŞAK BURCU

Eleştirel ve memnuniyetsiz özellikleriyle tanınan başak burçlarını cinsel anlamda memnun etmek elbette kolay değildir. Temizlik ve bakım takıntıları, başak burçlarını yatak odasında da etkisi altına alabilir. Partner seçerken, ince eleyip sık dokuyan başaklar, tıpkı boğa burçları gibi sınırlarına saygı duyan bir partner arayışındadır. Kriterlerine uyan bir partnerle tanıştıklarında ise oldukça cesur insanlara dönüşebilirler. Mükemmeliyetçi tavırları, iyi bir cinsellik için emek harcamalarına yardımcı olabilir.

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