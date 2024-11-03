Libidosu en yüksek 4 burç belli oldu! Ten uyumu onlar için her şeyden önemli
Yaşamın doğal ve sağlıklı bir parçası olan cinsellik, temel olarak üremeyi ve nesillerin devam etmesini sağlar. Cinsel dürtüleri ifade eden bir kelime olan libido ise kişilerin cinsel isteklerini yönetir. Gök cisimlerinin ve astronomik fenomenlerin, insan karakteri ve kaderi üzerine etkili olduğunu öne süren astroloji, bazı burçların cinselliğe daha düşkün olduğunu savunur. İşte libidosu en yüksek 4 burç:
ASLAN BURCU
Gösteriş burcu olarak bilinen aslan burçları, kendilerine olan güvenlerini cinsel hayatlarına da yansıtırlar. Ateş grubu üyesi olan aslanlar, yatak odasında özel ilgi isterler.
Dış görünüşe fazla önem verdikleri için zaman zaman sığ olmakla suçlanan aslan burçları, gözlerine hitap eden partnerler seçerler. Aslan burçları için güzel veya yakışıklı bir partnerle birlikte olmak, tutkulu bir cinselliğin ilk şartı olabilir.