Libidosu en yüksek 4 burç belli oldu! Ten uyumu onlar için her şeyden önemli

AKREP BURCU

Su grubunun en tutkulu üyesi olan akrep burcu, her ne kadar belli etmese de iyi veya kötü birçok duygusunu uçlarda yaşar. Gizemli ve sakin görüntülerinin altında kaotik bir iç dünya vardır.

Libido dendiğinde ilk akla gelen akrep burçları, sanıldığı gibi bütün partnerlerine yüksek çekim hissetmezler. Onlar için yeri ayrı olan kişiler vardır, öyle ki bu kişilere olan tutkuları, ayrılık sonrası takıntı geliştirmelerine neden olabilir. Herkeste kendilerinde iz bırakan bu partnerlerini ararlar. Akrep burçları, az ama öz cinsellikten yanadır.

Yatakta yeni şeyler denemekten hoşlanan akrep burçları, partnerlerinin de yeni deneyimlere açık olmasını ister.