Mayıs 2025'in önemli gök olayları: Mayıs Dolunayı ne zaman gerçekleşecek?
Gökyüzü meraklıları için Mayıs 2025, birbirinden özel astronomik olaylara sahne olacak. Ay evrelerinden meteor yağmurlarına, gezegen kavuşumlarından tutulmalara kadar dolu dolu bir takvim bizi bekliyor.
Bİlim ve Teknik Dr. Tuba Sarıgül'ün makalesinde Mayıs 2025'in önemli gök olayları hakkında şu bilgilere yer verildi: Şubat ayında çıplak gözle görülebilen gezegenlerin hepsini gün batımından sonra gökyüzünde aynı anda görme fırsatını bulmuştuk. Aradan geçen sürede Merkür, Venüs ve Satürn gökyüzünde Güneş’e göre yön değiştirdiler ve artık şafak vakti gökyüzünde görülebiliyorlar. Mars ve Jüpiter ise gün batımından sonra gökyüzünde. Mayıs ayı boyunca etkinliğini devam ettiren Eta Aquarid Gök Taşı Yağmuru da 5 Mayıs’ta en yüksek etkinliğe ulaşıyor.