Mayıs 2025'in önemli gök olayları: Mayıs Dolunayı ne zaman gerçekleşecek?

MERKÜR

Merkür, mayıs ayının başında Güneş’ten yaklaşık 50 dakika önce doğuyor. Ayın ilerleyen günlerinde Merkür’ün parlaklığı ve gezegen yuvarlağının görünen kısmının oranı artsa da gezegen ufuktan çok yükselmediğinden görülmesi hayli zor. Merkür, 30 Mayıs’ta ise üst kavuşum konumundan geçiyor. Bu konumdayken Merkür, Güneş ve Dünya aynı hizadadır ve Merkür, Dünya’ya göre Güneş’in arkasından geçer. Bu süreçte gökyüzünde Güneş’e çok yakın hareket ettiğinden Merkür’ü birkaç hafta boyunca gözlemlemek mümkün değildir.



MAYIS 2025'TE AYIN EVRELERİ



Ay; 4 Mayıs'ta ilk dördün, 12 Mayıs'ta dolunay, 20 Mayıs'ta son dördün, 27 Mayıs'ta yeni ay evresinde.



Ay, Dünya etrafındaki yörünge hareketi sırasında 11 Mayıs'ta yeröte yani Dünya'ya en uzak, 26 Mayıs'ta ise yerberi yani Dünya'ya en yakın konumuna geliyor. Bu konumlardayken Ay ile Dünya arasındaki mesafe sırasıyla 406.244 km ve 359.102 km.