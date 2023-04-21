Merkür Boğa burcunda geriliyor! Merkür retrosunun burçlara etkileri

YILIN İLK MERKÜR RETROSU

21 Nisan - 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında Boğa burcunda gerilemeye başlayacak olan Merkür, Boğa burcunu anlatan ana başlıklarda her zaman olduğu gibi hayatımızı yavaşlatıp ufak tefek iletişim başta olmak üzere aksiliklere neden olacakmış gibi görünmekte. Boğa burcuna bakacak olursak; bedensel unsurları, dünyevi olanı ve tabii maddiyat konularını ana başlıklarda anlatmakta. Yönetici gezegeni olan Venüs; haz, seks, para, sanat, sağlık ve estetik konularında yine bize Boğa burcunu işaret etmekte.

Bu anlamda bu Merkür retrosunda özellikle yukarıda da belirttiğim gibi iletişimin yanında bu saydığım unsurlarda da yavaşlama, aksaklıklar görmemiz pek mümkün.

Merkür, retrosuna farkındalık gezegeni Uranüs ile ilk temasını kurar kurmaz başlayacak ve bu sevimsiz gezegenden hemen kendini geriye doğru atarak kendini de bizi de koruyacak diyebilirim. Mayıs başında ise disiplin gezegeni Satürn ile iyi bir görünüme girecek, hemen ardından da iyicil Venüs ile el sıkışacak. Ve mayıs ayının 15’inden sonra da yine doğru yolunda hareketine devam edecek.

Genel olarak baktığımızda bu retrosunda Merkür, gökyüzünde sağına soluna olumsuz bir harekette bulunmadan tamamlayacak. Eğer kişisel haritanızda bulunan gezegenlere bu süreçte Merkür negatif bir etkide bulunmuyorsa çok da korkmanıza gerek yok diyebilirim. Ama siz yine de Merkür’e çok da güvenmeyin derim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com