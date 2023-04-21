Merkür Boğa burcunda geriliyor! Merkür retrosunun burçlara etkileri

21 Nisan - 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında Boğa burcunda gerilemeye başlayacak olan Merkür, Boğa burcunu anlatan ana başlıklarda her zaman olduğu gibi hayatımızı yavaşlatıp ufak tefek iletişim başta olmak üzere aksiliklere neden olacakmış gibi görünmekte. Boğa burcuna bakacak olursak; bedensel unsurları, dünyevi olanı ve tabii maddiyat konularını ana başlıklarda anlatmakta. Yönetici gezegeni olan Venüs; haz, seks, para, sanat, sağlık ve estetik konularında yine bize Boğa burcunu işaret etmekte.
Bu anlamda bu Merkür retrosunda özellikle yukarıda da belirttiğim gibi iletişimin yanında bu saydığım unsurlarda da yavaşlama, aksaklıklar görmemiz pek mümkün.
Merkür, retrosuna farkındalık gezegeni Uranüs ile ilk temasını kurar kurmaz başlayacak ve bu sevimsiz gezegenden hemen kendini geriye doğru atarak kendini de bizi de koruyacak diyebilirim. Mayıs başında ise disiplin gezegeni Satürn ile iyi bir görünüme girecek, hemen ardından da iyicil Venüs ile el sıkışacak. Ve mayıs ayının 15’inden sonra da yine doğru yolunda hareketine devam edecek.
Genel olarak baktığımızda bu retrosunda Merkür, gökyüzünde sağına soluna olumsuz bir harekette bulunmadan tamamlayacak. Eğer kişisel haritanızda bulunan gezegenlere bu süreçte Merkür negatif bir etkide bulunmuyorsa çok da korkmanıza gerek yok diyebilirim. Ama siz yine de Merkür’e çok da güvenmeyin derim.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Merkür retrosu para ve parayla ilgili konularda olacak. O nedenle önümüzdeki haftalarda bu konulara dikkat edin. Özellikle yeni bir iş kurmak veya para transferi gibi mevzularda aksaklık ve hatalar oluşabilir. Bu anlamda gözünüz açık olsun, yok yere para kaybetmek istemezsiniz.
BOĞA
Merkür sizin burcunuzda geriliyor ve bu çok da kolay olacak gibi durmuyor. İletişime dikkat edin. Kendiniz için yeni bir şeylere başlamaktan ziyade, önceden başladığınız ama yılan hikayesine dönmüş olan mevzuları toparlamanız bu süreçte sizin için çok daha doğru olacak gibi görünüyor.
İKİZLER
Merkür retrosu sizin daha çok bilinçaltınızla ilgili konulara değinmenizi söyleyecek. Korkuların üzerine gitme zamanı. O nedenle kendinizi huzursuz hissettiğiniz mevzuların üzerine gidebilir, bu süreçte özellikle geçmişten gelen psikolojik problemleri ele alabilirsiniz. Oto analiz için ideal bir dönem.
YENGEÇ
Merkür retrosu daha çok sosyal hayat, dernekler, organizasyonlar, vb. konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek. Bu ve buna benzer konularda daha temkinli olmanızda fayda var. Ve bu süreçte elbette harcamalara dikkat edin.
ASLAN
Merkür retrosu kariyer, iş, ebeveynler, meslek gibi konuları içeren alanınızda başlıyor, o nedenle özellikle bağlantılı olan çalışma arkadaşları ve para konusunda çok daha temkinli olmanızda fayda var. Günlük koşturmalarınızda ise ufak tefek aksilikler ve yanlış anlaşılmalara açık bir süreçten geçeceğinizi de unutmayın.
BAŞAK
Merkür retrosu sizin dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konuları içinde barındıran başlıklarda çok daha dikkatli olmanızı söylemekte. Mümkünse bu konularda yeni başlangıçlara girmeyin derim. Eğer bu alanda eskiden başlamış mevzularınız varsa onları dikkate almanızda fayda var.
TERAZİ
Merkür retrosu sizin başkalarının parası, miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eşin parası, yeniden doğum, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler vb. gibi konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek. O nedenle bu konularda daha özenli olmanızda fayda var. Mutlaka eyleme geçecekseniz bilen birilerinden destek alın.
AKREP
Merkür retrosu sizin ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler, mahkemeler, avukatlarla olan işler ve açık düşmanlarınızı anlatan alanda gerçekleşecek. O nedenle bu ve bununla bağlantılı olaylarda daha dikkatli olmanızda ve geçmişte yaşanan deneyimlerin tekrar önünüze gelmesine neden olabilir.
YAY
Merkür retrosu sizi iş arkadaşları, iş atmosferi, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar ve sağlığınız gibi konularda yavaşlatabilir veya eskiden yarım kalmış olan meseleleri tamamlamanız için önayak olabilir. Bu anlamda özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa daha dikkatli olmanızda fayda var diyebilirim.
OĞLAK
Merkür retrosu yaklaşık üç hafta boyunca sizin aşk, kısa süreli ilişkiler, hobiler, çocuklar ve şansınıza dair meseleler konusunda sizi tatlı tatlı sıkıştırabilir. O nedenle özellikle spekülatif yatırımlara veya sonunu tam olarak görmediğiniz şeylere bu süreçte para yatırmamanızda ciddi fayda var.
KOVA
Merkür retrosu sizi daha çok gayrimenkul, korunma, kök aile, ebeveynler, örf, adet ve kişisel bağlılıkları anlatan konularda etkileyecek gibi duruyor. O nedenle bu ve bununla bağlantılı konularda küçük küçük eskiye dair mevzular ortaya dökülebilir. O nedenle bu süreçte sinirlerinize sahip çıkın.
BALIK
Bu Merkür retrosu yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız ve iletişimi anlatan alanda gerçekleşiyor. Bu konulara retro boyunca dikkat etmelisiniz. Özellikle bu ve buna benzer mevzularda önünüze iletişimle ilgili aksaklıklar çıkabilir. Yanlış anlamalara müsait durumlar oluşabilir. O nedenle hassasiyetinizi bu konulara daha çok yoğunlaştırın derim.