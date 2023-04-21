Merkür Boğa burcunda geriliyor! Merkür retrosunun burçlara etkileri

Yılın ilk Merkür retrosu 21 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Astrolog Murat İpek'ten Merkür'ün Boğa burcunda gerilemesinin Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkileri...

Merkür Boğa burcunda geriliyor! Merkür retrosunun burçlara etkileri - 1

YILIN İLK MERKÜR RETROSU

21 Nisan - 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında Boğa burcunda gerilemeye başlayacak olan Merkür, Boğa burcunu anlatan ana başlıklarda her zaman olduğu gibi hayatımızı yavaşlatıp ufak tefek iletişim başta olmak üzere aksiliklere neden olacakmış gibi görünmekte. Boğa burcuna bakacak olursak; bedensel unsurları, dünyevi olanı ve tabii maddiyat konularını ana başlıklarda anlatmakta. Yönetici gezegeni olan Venüs; haz, seks, para, sanat, sağlık ve estetik konularında yine bize Boğa burcunu işaret etmekte.

Bu anlamda bu Merkür retrosunda özellikle yukarıda da belirttiğim gibi iletişimin yanında bu saydığım unsurlarda da yavaşlama, aksaklıklar görmemiz pek mümkün.

Merkür, retrosuna farkındalık gezegeni Uranüs ile ilk temasını kurar kurmaz başlayacak ve bu sevimsiz gezegenden hemen kendini geriye doğru atarak kendini de bizi de koruyacak diyebilirim. Mayıs başında ise disiplin gezegeni Satürn ile iyi bir görünüme girecek, hemen ardından da iyicil Venüs ile el sıkışacak. Ve mayıs ayının 15’inden sonra da yine doğru yolunda hareketine devam edecek.

Genel olarak baktığımızda bu retrosunda Merkür, gökyüzünde sağına soluna olumsuz bir harekette bulunmadan tamamlayacak. Eğer kişisel haritanızda bulunan gezegenlere bu süreçte Merkür negatif bir etkide bulunmuyorsa çok da korkmanıza gerek yok diyebilirim. Ama siz yine de Merkür’e çok da güvenmeyin derim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Merkür Boğa burcunda geriliyor! Merkür retrosunun burçlara etkileri - 2

KOÇ

Merkür retrosu para ve parayla ilgili konularda olacak. O nedenle önümüzdeki haftalarda bu konulara dikkat edin. Özellikle yeni bir iş kurmak veya para transferi gibi mevzularda aksaklık ve hatalar oluşabilir. Bu anlamda gözünüz açık olsun, yok yere para kaybetmek istemezsiniz.

Merkür Boğa burcunda geriliyor! Merkür retrosunun burçlara etkileri - 3

BOĞA

Merkür sizin burcunuzda geriliyor ve bu çok da kolay olacak gibi durmuyor. İletişime dikkat edin. Kendiniz için yeni bir şeylere başlamaktan ziyade, önceden başladığınız ama yılan hikayesine dönmüş olan mevzuları toparlamanız bu süreçte sizin için çok daha doğru olacak gibi görünüyor.

Merkür Boğa burcunda geriliyor! Merkür retrosunun burçlara etkileri - 4

İKİZLER

Merkür retrosu sizin daha çok bilinçaltınızla ilgili konulara değinmenizi söyleyecek. Korkuların üzerine gitme zamanı. O nedenle kendinizi huzursuz hissettiğiniz mevzuların üzerine gidebilir, bu süreçte özellikle geçmişten gelen psikolojik problemleri ele alabilirsiniz. Oto analiz için ideal bir dönem.

Merkür Boğa burcunda geriliyor! Merkür retrosunun burçlara etkileri - 5

YENGEÇ

Merkür retrosu daha çok sosyal hayat, dernekler, organizasyonlar, vb. konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek. Bu ve buna benzer konularda daha temkinli olmanızda fayda var. Ve bu süreçte elbette harcamalara dikkat edin.

Merkür Boğa burcunda geriliyor! Merkür retrosunun burçlara etkileri - 6

ASLAN

Merkür retrosu kariyer, iş, ebeveynler, meslek gibi konuları içeren alanınızda başlıyor, o nedenle özellikle bağlantılı olan çalışma arkadaşları ve para konusunda çok daha temkinli olmanızda fayda var. Günlük koşturmalarınızda ise ufak tefek aksilikler ve yanlış anlaşılmalara açık bir süreçten geçeceğinizi de unutmayın.

Merkür Boğa burcunda geriliyor! Merkür retrosunun burçlara etkileri - 7

BAŞAK

Merkür retrosu sizin dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konuları içinde barındıran başlıklarda çok daha dikkatli olmanızı söylemekte. Mümkünse bu konularda yeni başlangıçlara girmeyin derim. Eğer bu alanda eskiden başlamış mevzularınız varsa onları dikkate almanızda fayda var.

Merkür Boğa burcunda geriliyor! Merkür retrosunun burçlara etkileri - 8

TERAZİ

Merkür retrosu sizin başkalarının parası, miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eşin parası, yeniden doğum, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler vb. gibi konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek. O nedenle bu konularda daha özenli olmanızda fayda var. Mutlaka eyleme geçecekseniz bilen birilerinden destek alın.

Merkür Boğa burcunda geriliyor! Merkür retrosunun burçlara etkileri - 9

AKREP

Merkür retrosu sizin ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler, mahkemeler, avukatlarla olan işler ve açık düşmanlarınızı anlatan alanda gerçekleşecek. O nedenle bu ve bununla bağlantılı olaylarda daha dikkatli olmanızda ve geçmişte yaşanan deneyimlerin tekrar önünüze gelmesine neden olabilir.

Merkür Boğa burcunda geriliyor! Merkür retrosunun burçlara etkileri - 10

YAY

Merkür retrosu sizi iş arkadaşları, iş atmosferi, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar ve sağlığınız gibi konularda yavaşlatabilir veya eskiden yarım kalmış olan meseleleri tamamlamanız için önayak olabilir. Bu anlamda özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa daha dikkatli olmanızda fayda var diyebilirim.

Merkür Boğa burcunda geriliyor! Merkür retrosunun burçlara etkileri - 11

OĞLAK

Merkür retrosu yaklaşık üç hafta boyunca sizin aşk, kısa süreli ilişkiler, hobiler, çocuklar ve şansınıza dair meseleler konusunda sizi tatlı tatlı sıkıştırabilir. O nedenle özellikle spekülatif yatırımlara veya sonunu tam olarak görmediğiniz şeylere bu süreçte para yatırmamanızda ciddi fayda var.

Merkür Boğa burcunda geriliyor! Merkür retrosunun burçlara etkileri - 12

KOVA

Merkür retrosu sizi daha çok gayrimenkul, korunma, kök aile, ebeveynler, örf, adet ve kişisel bağlılıkları anlatan konularda etkileyecek gibi duruyor. O nedenle bu ve bununla bağlantılı konularda küçük küçük eskiye dair mevzular ortaya dökülebilir. O nedenle bu süreçte sinirlerinize sahip çıkın.

Merkür Boğa burcunda geriliyor! Merkür retrosunun burçlara etkileri - 13

BALIK

Bu Merkür retrosu yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız ve iletişimi anlatan alanda gerçekleşiyor. Bu konulara retro boyunca dikkat etmelisiniz. Özellikle bu ve buna benzer mevzularda önünüze iletişimle ilgili aksaklıklar çıkabilir. Yanlış anlamalara müsait durumlar oluşabilir. O nedenle hassasiyetinizi bu konulara daha çok yoğunlaştırın derim.

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