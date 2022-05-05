Merkür Retrosu burçları nasıl etkileyecek?

Haberler - ntv.com.tr 05.05.2022 - 18:01
MERKÜR RETROSU İKİZLER BURCUNDA
Bu oynak Merkür yine geri gidiyor!
10 Mayıs-4 Haziran arasında yönettiği burç olan İkizlerde gerilemeye başlayacak olan Merkür, kendi burcunda bu geri hareketi gerçekleştireceği için iletişim konusunda ciddi problemler yaşamamıza neden olacakmış gibi görünüyor. Bu nedenle 4 Haziran'a kadar yeni bir işe başlamamaya, başlayacaksak da çok daha dikkatli olmaya gayret etmemiz gerekmekte.
Merkür gerileme hareketine şans gezegeni Jüpiter’in olumlu bakışıyla başlayacak altı gün sonra bu bakışa ağır abi Plüton’un da şefkatli yaklaşımı eklenecek ve 11'inci gününde bir de bu iyilik yarışına Mars eklenecek. Ama Satürn, bahçede mutlu çocukların topunu kesmekle tehdit eden yaşlı amcalar gibi işin içine girecek ve az da olsa tadımızı kaçıracak gibi görünüyor.
Merkür retrosu ayın 23’üne kadar İkizlerde tahammül edilir bir şekilde ilerlerken 29 derece Boğa burcuna girmesi ve Satürn saldırısı altında biteceği güne kadar özellikle maddi anlamda bizi tekrar düşündürtecek gibi duruyor. Özellikle bu retronun ikinci yarısında elektronik aletlerinizi koruma altına almanızı tavsiye ederim, tamircilerde zaman geçirmek istemezsiniz.
Umarım bu güçlü İkizler-Boğa burcundaki Merkür retrosu hepimizde olumlu izler bırakır.
Doğduğunuz burçta Merkür retrosu boyunca iletişim aksamalarının yanı sıra temanızın ne olacağı hakkında bilgilenmek için “Merkür İkizler Retro’sunun Burçlara olan Etkisi” yazısından okuyabilirsiniz.
Koç
Cesur Koçlar, bu Merkür retrosu sizi önce yakın çevremiz, kardeşler, arkadaşlarımız hakkında hareketlendirirken ikinci yarısında sahip olacağımız mal mülk, geçim durumumuz, ekonomik sorunlar, mesleki ve ticari yeteneklerimiz, maddi ve manevi değerleriniz hakkında biraz etkileyebilir.
Boğa
Sevgili Boğalar, Merkür retrosu sizin için para ve parayla ilgili konularda başlıyor. O nedenle retro boyunca maddi konularda adım atarken her zamankinden daha dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. İkinci yarısında, verdiğiniz kararları sağlam bir sorgudan geçirmeniz söz konusu olacak gibi durmakta.
İkizler
Sevgili İkizler yönetici gezegeniniz sizin burcunuzda geriliyor ve bu çok kolay olacak gibi durmuyor. İletişime dikkat edin. Kendiniz için yeni bir şeylere başlamaktan ziyade, önceden başladığınız ama yılan hikayesine dönmüş olan mevzuları toparlamanız, ayın 23’üne kadar ideal durmakta. Sonrasında bütçenize sahip çıkmanız yeterli olacaktır.
Yengeç
Canım Yengeç'lerim ayın 23’üne kadar zihinsel anlamda kendinizi toparlamanız ve ruhsal olarak tekrar bir yapılandırmaya girmeniz ideal görünmekte. Yani biraz içe dönük olabilirsiniz. Sonrasında, eskiden tanıştığınız ve fakat irtibatta olamadığınız insanlar tekrar hayatınıza girmek için "Merhaba” diyebilirler.
Aslan
Sevgili iyi yürekli Aslan'larım, bu Merkür retrosu 23’üne kadar sizin sosyal yardımlaşma, dernekler, politika vb. daha faal olacağınız alanda olduğu için, kendinizi eskiden ait olduğunuz toplulukların içinde tekrar bulmanız olası. 23’ünden sonra, daha çok kariyer ve işle ilgili eski defterler önünüzde açılabilir bu biraz keyifsiz gibi duruyor.
Başak
Sevgili başaklarım, ikizlerde başlayan Merkür retrosu malum sizin yönetici gezegeniniz de olduğu için birebir etki altında olacaksınız. O nedenle iş ve işle ilgili konulara hayli dikkat etmenizde fayda var. Merkür geri geri boğa burcuna girdiğinde zamanında açılmış olan yurtdışı veya akademik konular tekrar gündeminize oturabilir.
Terazi
Canım terazilerim, bu Merkür retrosunda eğer uzun vadeli yeni planlar yapacaksanız hiç kalkışmayın derim. Alacağınız kararları Haziran’ın ikinci haftasına bırakmanız çok daha doğru olacaktır. Hele mayıs ayının 23’ünden sonra devlet daireleri ve büyük kurum kuruluşlarla içli dışlı olmanız pek mümkün durmakta. Dikkatli olun!
Akrep
Güzeller güzeli sevgili Akrep'lerim, vergi, sigorta veya eşinizin, ortağınızın mali durumuyla ilgili önceden başladığınız mevzularla ayın 23’üne kadar ilgilenebilirsiniz çünkü bu anlamda sonlandırmanız gereken bitirmeniz gereken ne varsa hallolabilir. Sonrasında daha çok konu ikili ilişkilere gelecek ve mecburiyetler kendini gösterecek. Ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerekebilir.
Yay
Sevgili yaylar, Merkür retrosu sizin ortaklıklar, eş ve mahkemeler alanınızda başlayacak ve 23’ün den sonra ise iş arkadaşları, çalışma atmosferi ve sağlığınızı ilgilendiren başlıklarda son bulacak. O nedenle bu retro da bu konularda hareketlilik yaşayabilir, kendinizi sorgulayabilirsiniz. Kendinize çok da acımasız davranmayın derim.
Oğlak
Benim canım, disiplinli Oğlak'larım, haylaz Merkür sizin sağlık alanınızda gerilemeye başlayacak ve muhtemel önceden yaşamış olduğunuz rahatsızlıklar, gerekeni yapıp yapmadığınız konusunda sizi şöyle bir sorgulayacak. 23’ünden sonra konu aşk meşk meselelerine dönecek. Çok keyifli olmayabilir dikkatli olun derim.
Kova
Canım Kova'larım, Merkür retrosu yaklaşık üç hafta boyunca sizin aşk alanınızda yüzünüzü güldürebilir. Hallolmamış mevzuları tamamlayabilirsiniz veya eskilerden bir sevgili tekrar hayatınıza girmek isteyebilir, özür dileyebilir. 23’ünden sonra, ayaklarınızı Merkür sıkı bir şekilde yere değdirip çalıştıracakmış gibi durmakta.
Balık
Benim canım Balık'larım, bu Merkür retrosunda 23’üne kadar eğer önceden başladığınız bir yer değiştirme, taşınma veya tadilatla ilgili konularınız varsa çok fazla açılmadan yapmanızı tavsiye ederim. Sonrasında, konu birebir para meselelerine gireceği için maddi konuda 23’üne kadar yapmanız gerekenleri yapın derim.