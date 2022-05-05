Merkür Retrosu burçları nasıl etkileyecek?

MERKÜR RETROSU İKİZLER BURCUNDA

Bu oynak Merkür yine geri gidiyor!

10 Mayıs-4 Haziran arasında yönettiği burç olan İkizlerde gerilemeye başlayacak olan Merkür, kendi burcunda bu geri hareketi gerçekleştireceği için iletişim konusunda ciddi problemler yaşamamıza neden olacakmış gibi görünüyor. Bu nedenle 4 Haziran'a kadar yeni bir işe başlamamaya, başlayacaksak da çok daha dikkatli olmaya gayret etmemiz gerekmekte.

Merkür gerileme hareketine şans gezegeni Jüpiter’in olumlu bakışıyla başlayacak altı gün sonra bu bakışa ağır abi Plüton’un da şefkatli yaklaşımı eklenecek ve 11'inci gününde bir de bu iyilik yarışına Mars eklenecek. Ama Satürn, bahçede mutlu çocukların topunu kesmekle tehdit eden yaşlı amcalar gibi işin içine girecek ve az da olsa tadımızı kaçıracak gibi görünüyor.

Merkür retrosu ayın 23’üne kadar İkizlerde tahammül edilir bir şekilde ilerlerken 29 derece Boğa burcuna girmesi ve Satürn saldırısı altında biteceği güne kadar özellikle maddi anlamda bizi tekrar düşündürtecek gibi duruyor. Özellikle bu retronun ikinci yarısında elektronik aletlerinizi koruma altına almanızı tavsiye ederim, tamircilerde zaman geçirmek istemezsiniz.

Umarım bu güçlü İkizler-Boğa burcundaki Merkür retrosu hepimizde olumlu izler bırakır.

Doğduğunuz burçta Merkür retrosu boyunca iletişim aksamalarının yanı sıra temanızın ne olacağı hakkında bilgilenmek için “Merkür İkizler Retro’sunun Burçlara olan Etkisi” yazısından okuyabilirsiniz.