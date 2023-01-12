Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retro tarihleri

Merkür, 29 Aralık'ta 2022 yılının dördüncü ve son kez geri hareketine başlamıştı. Yaklaşık olarak üç ayda bir kendisini gösteren Merkür Retrosu, özellikle astrolojiyle uğraşanlar için kafa karışıklığı, gecikme ve hüsranla ilişkilendirilir. Peki, Merkür retrosu ne zaman sona erecek?

Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retro tarihleri - 1

Mars'tan Venüs'e, Merkür'den Satürn'e, gezegenler geri hareket halindeyken insanları her şekilde etkileyebilir. Merkür gezegeni yılda üç kez gökyüzünde geriye doğru hareket ediyor.

Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retro tarihleri - 2

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

29 Aralık 2022 tarihinde başlayan retro, 20 Ocak 2023 tarihinde tamamlanacak.

Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retro tarihleri - 3

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür geri harekette diğer gezegenlerden daha fazla zaman harcar, astroloji Merkür geri hareketinin bir kötü şans ve olumsuzluk modeli başlattığını öne sürer. Bu dönemin iletişimden ilişkilerimize ve hatta Merkür yörüngesinde Dünya'yı geçerken duygusal olarak nasıl hissettiğimize kadar her şeyi etkilediği söyleniyor.Görünüşüne rağmen, Merkür aslında geriye doğru hareket etmez, sadece optik bir yanılsamadır.

Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retro tarihleri - 4

RETRO HAREKET NEDİR?

Astronomide geriye dönük hareket, genel olarak, bir nesnenin birincil, yani merkezi nesnenin dönüşünün tersi yöndeki yörüngesel veya dönme hareketidir. Geriye dönük hareketin astronomik açıklaması, güneş sistemimizdeki gezegenlerin Güneş etrafında farklı mesafelerde ve hızlarda döndüğünü anlamakla başlar. Bazen (bizim açımızdan) bir gezegen aniden yön değiştirmiş ve gökyüzünde ters yönde hareket etmeye başlamış gibi görünebilir. Bu, elbette, Dünya'nın gezegenin konumuna göre konumundan kaynaklanan bir yanılsamadır, çünkü yörüngedeki bir gezegen her zaman belirli bir yönde hareket eder ve rotasını aniden tersine çeviremez.

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