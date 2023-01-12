Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retro tarihleri

RETRO HAREKET NEDİR?

Astronomide geriye dönük hareket, genel olarak, bir nesnenin birincil, yani merkezi nesnenin dönüşünün tersi yöndeki yörüngesel veya dönme hareketidir. Geriye dönük hareketin astronomik açıklaması, güneş sistemimizdeki gezegenlerin Güneş etrafında farklı mesafelerde ve hızlarda döndüğünü anlamakla başlar. Bazen (bizim açımızdan) bir gezegen aniden yön değiştirmiş ve gökyüzünde ters yönde hareket etmeye başlamış gibi görünebilir. Bu, elbette, Dünya'nın gezegenin konumuna göre konumundan kaynaklanan bir yanılsamadır, çünkü yörüngedeki bir gezegen her zaman belirli bir yönde hareket eder ve rotasını aniden tersine çeviremez.