Merkür retrosu ne zaman bitecek? Yılın son Merkür retrosunun bitiş tarihi

Yılın son Merkür retrosu kasım ayı itibariyle başladı. Yılda üç ila dört kez gerçekleşen Merkür gerilemesi, yalnızca en yaygın gerileme değil; aynı zamanda tartışmasız en iyi bilinen göksel olaydır. Merkür gerilemesi, Merkür'ün Güneş etrafında Dünya'dan daha yavaş hareket ettiği zaman dilimini ifade eder. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitecek?

Merkür retrosu ne zaman bitecek? Yılın son Merkür retrosunun bitiş tarihi - 1

2024 yılının son Merkür retrosu 25 Kasım'da başladı ve 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Ancak retro bitse bile, etkileri hemen kaybolmayabilir. 15 Aralık’tan 2 Ocak 2025’e kadar sürecek olan gölgeli dönem adı verilen bir süreçte, retro sırasında yaşanan iletişim, seyahat veya teknoloji sorunları yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak​.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Merkür retrosu ne zaman bitecek? Yılın son Merkür retrosunun bitiş tarihi - 2

YAY BURCUNDA GERÇEKLEŞİYOR

Yay burcunda gerçekleşen bu retro, özellikle inançlar, uzun vadeli planlar ve yüksek öğrenim gibi konularda sorgulamalara neden olabilir. Felsefi ve maceracı Yay enerjisi, büyük sorulara odaklanmamızı ve mevcut hedeflerimizi yeniden değerlendirmemizi teşvik eder. Ancak bu dönemde, planların aniden değişmesi ve açık sözlü konuşmaların yanlış anlaşılması olasıdır.

Merkür retrosu ne zaman bitecek? Yılın son Merkür retrosunun bitiş tarihi - 3

Bu retro, özellikle değişken burçlar (Yay, İkizler, Başak ve Balık) üzerinde daha yoğun etkiler yaratabilir. Önemli kararları ertelemek, iletişimde daha dikkatli olmak ve seyahat planlarını yedeklemek faydalı olacaktır.

Merkür retrosu ne zaman bitecek? Yılın son Merkür retrosunun bitiş tarihi - 4

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür retrosu, gezegenin geri hareket ettiği gibi göründüğü astrolojik bir olaydır. Bu dönemde iletişim, seyahat, teknoloji ve planlamalar üzerinde aksaklıklar yaşanabilir. Yanlış anlamalar, teknik sorunlar, ve geçmişten gelen konuların yeniden gündeme gelmesi sıkça rastlanır.

Merkür retrosu ne zaman bitecek? Yılın son Merkür retrosunun bitiş tarihi - 5

Özellikle iletişimle ilgili sorunlara karşı daha sabırlı ve açık olmak, acele kararlar almaktan kaçınmak bu süreçte önemlidir. Klasik olarak, önemli anlaşmalar ve yeni başlangıçlar retrosu sırasında tavsiye edilmez​.

Merkür retrosu ne zaman bitecek? Yılın son Merkür retrosunun bitiş tarihi - 6

Ancak bu dönem yalnızca zorluklarla değil, aynı zamanda geçmişte atlanan detayları gözden geçirmek, yarım kalmış işleri tamamlamak ve hayatımızdaki dengesizlikleri fark etmek için bir fırsattır.

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