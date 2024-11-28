Merkür retrosu ne zaman bitecek? Yılın son Merkür retrosunun bitiş tarihi
Yılın son Merkür retrosu kasım ayı itibariyle başladı. Yılda üç ila dört kez gerçekleşen Merkür gerilemesi, yalnızca en yaygın gerileme değil; aynı zamanda tartışmasız en iyi bilinen göksel olaydır. Merkür gerilemesi, Merkür'ün Güneş etrafında Dünya'dan daha yavaş hareket ettiği zaman dilimini ifade eder. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitecek?
2024 yılının son Merkür retrosu 25 Kasım'da başladı ve 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Ancak retro bitse bile, etkileri hemen kaybolmayabilir. 15 Aralık’tan 2 Ocak 2025’e kadar sürecek olan gölgeli dönem adı verilen bir süreçte, retro sırasında yaşanan iletişim, seyahat veya teknoloji sorunları yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak.