Merkür retrosu ne zaman bitecek? Yılın son Merkür retrosunun bitiş tarihi

YAY BURCUNDA GERÇEKLEŞİYOR

Yay burcunda gerçekleşen bu retro, özellikle inançlar, uzun vadeli planlar ve yüksek öğrenim gibi konularda sorgulamalara neden olabilir. Felsefi ve maceracı Yay enerjisi, büyük sorulara odaklanmamızı ve mevcut hedeflerimizi yeniden değerlendirmemizi teşvik eder. Ancak bu dönemde, planların aniden değişmesi ve açık sözlü konuşmaların yanlış anlaşılması olasıdır.



