Merkür Retrosu ne zaman bitiyor (Retro etkilerinin biteceği tarih)
Merkür retrosu etkisini temmuz ayından bu yana sürdürüyor. Merkür gerileme dönemi her yıl belli zamanlarda gerçekleşiyor. Bu süreç iletişim, teknoloji, seyahat ve anlaşmalarla ilgili zorluklar ve aksilikler getirdiği düşünülen zaman dilimleridir. Peki, Retro ve etkileri ne zaman bitecek?
Göklerde geri gidiş sona eriyor… 2025 yazına damgasını vuran Merkür retrosu, 10 Ağustos 2025 itibarıyla sona eriyor. Astrologlara göre, bu dönem boyunca yaşanan iletişim krizleri, elektronik arızalar ve yanlış anlaşılmalar yavaş yavaş etkisini yitirecek.