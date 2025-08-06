Merkür Retrosu ne zaman bitiyor (Retro etkilerinin biteceği tarih)

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 yılında üç kez yaşanacak Merkür retrosunun ikinci evresi, Aslan burcunda gerçekleşti. Bu dönemin başlangıcı kaynaklara göre 17 veya 18 Temmuz 2025 olarak kayıtlara geçerken, bitiş tarihi olarak çoğu kaynak 10 ya da 11 Ağustos 2025 tarihini gösteriyor.