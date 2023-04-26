Merkür retrosu ne zaman? İşte Merkür retrosu tarihleri

Astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği Merkür retrosu, her yıl belirli dönemlerde gerçekleşiyor. Yaklaşık olarak üç ayda bir kendisini gösteren Merkür Retrosu, özellikle astrolojiyle uğraşanlar için kafa karışıklığı, gecikme ve hüsranla ilişkilendirilir.