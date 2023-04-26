Merkür retrosu ne zaman? İşte Merkür retrosu tarihleri

Astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği Merkür retrosu, her yıl belirli dönemlerde gerçekleşiyor. Yaklaşık olarak üç ayda bir kendisini gösteren Merkür Retrosu, özellikle astrolojiyle uğraşanlar için kafa karışıklığı, gecikme ve hüsranla ilişkilendirilir.
Yılın ikinci Merkür Retrosu 21 Nisan itibariyle başladı. Merkür Metrosu mayıs ayı ortasına (15 Mayıs) kadar devam edecek.
Merkür geri harekette diğer gezegenlerden daha fazla zaman harcar, astroloji Merkür geri hareketinin bir kötü şans ve olumsuzluk modeli başlattığını öne sürer.
Geriye dönük hareketin astronomik açıklaması, güneş sistemimizdeki gezegenlerin Güneş etrafında farklı mesafelerde ve hızlarda döndüğünü anlamakla başlar. Bazen (bizim açımızdan) bir gezegen aniden yön değiştirmiş ve gökyüzünde ters yönde hareket etmeye başlamış gibi görünebilir. Bu, elbette, Dünya'nın gezegenin konumuna göre konumundan kaynaklanan bir yanılsamadır.