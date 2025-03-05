Merkür retrosu yaklaşıyor: Merkür retrosu etkileri ne zaman başlayacak/bitecek?
2025 yılında Merkür, üç kez geri hareket (retro) yapacak ve bu dönemlerde iletişim, teknoloji ve seyahat gibi alanlarda aksaklıklar yaşanabilir. Bu etkiler, retro döneminin başlamasından birkaç gün önce hissedilmeye başlanır ve retro bitiminden birkaç gün sonrasına kadar devam edebilir. Peki, ilk Merkür retrosu etkileri ne zaman başlayacak/bitecek?
2025 yılının ilk Merkür retrosu 14 Mart’ta Koç burcunda başlayacak ve 7 Nisan’da Balık burcunda sona erecek. Bu dönemde iletişim aksaklıkları, yanlış anlaşılmalar ve teknolojik arızalar gündemde olabilir. Yeni başlangıçlar için uygun olmayan bu süreçte geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir, yanlış anlaşılmalar artabilir ve planlarda gecikmeler yaşanabilir.