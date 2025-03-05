Merkür retrosu yaklaşıyor: Merkür retrosu etkileri ne zaman başlayacak/bitecek?

2025 yılında Merkür, üç kez geri hareket (retro) yapacak ve bu dönemlerde iletişim, teknoloji ve seyahat gibi alanlarda aksaklıklar yaşanabilir. Bu etkiler, retro döneminin başlamasından birkaç gün önce hissedilmeye başlanır ve retro bitiminden birkaç gün sonrasına kadar devam edebilir. Peki, ilk Merkür retrosu etkileri ne zaman başlayacak/bitecek?

Merkür retrosu yaklaşıyor: Merkür retrosu etkileri ne zaman başlayacak/bitecek? - 1

2025 yılının ilk Merkür retrosu 14 Mart’ta Koç burcunda başlayacak ve 7 Nisan’da Balık burcunda sona erecek. Bu dönemde iletişim aksaklıkları, yanlış anlaşılmalar ve teknolojik arızalar gündemde olabilir. Yeni başlangıçlar için uygun olmayan bu süreçte geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir, yanlış anlaşılmalar artabilir ve planlarda gecikmeler yaşanabilir.

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Merkür retrosu yaklaşıyor: Merkür retrosu etkileri ne zaman başlayacak/bitecek? - 2

MERKÜR RETROSU ETKİLERİ

Bu süreçte iletişim, teknoloji, seyahat ve karar alma mekanizmalarında gecikmeler ve aksaklıklar yaşanabilir. İşte bu retro sürecinin burçlar ve genel yaşam üzerindeki etkileri:

Merkür retrosu yaklaşıyor: Merkür retrosu etkileri ne zaman başlayacak/bitecek? - 3

1. İletişim Problemleri Artabilir

Merkür, iletişimi yöneten gezegen olduğundan yanlış anlaşılmalar, geciken mesajlar ve hatalı bilgiler sık görülebilir. Özellikle agresif Koç burcunda başlaması, tartışmaları tetikleyebilir. Dikkatsizce söylenen sözler kırgınlıklara yol açabilir.

2. Teknolojik ve Ulaşım Sorunları

Merkür retrosu dönemlerinde elektronik cihazlarda arızalar, internet kesintileri ve veri kayıpları yaşanabilir. Seyahat planlarında aksaklıklar, gecikmeler ve yanlış rezervasyonlar da olasıdır.

3. Geçmiş Konular Gündeme Gelebilir

Merkür retrosu, özellikle Balık burcuna geri döndüğünde eski ilişkiler, kapanmamış konular ve unutulmuş meseleleri tekrar gündeme getirebilir. Eski arkadaşlar veya eski sevgililerle karşılaşmalar yaşanabilir.

4. Düşünmeden Hareket Etmekten Kaçının

Koç burcunda başlayan retro, fevri kararlar almaya ve sabırsız davranışlara neden olabilir. Sonradan pişman olmamak için önemli sözleşmeler, anlaşmalar ve kararlar retro sonrası döneme bırakılmalı.

5. Yaratıcılığı Artırabilir

Merkür retrosu her zaman olumsuz değildir! Balık burcundaki etkisiyle sanatsal ve yaratıcı çalışmalar için ilham verici olabilir. Yarım kalan projeleri tamamlamak ve içsel farkındalığı artırmak için iyi bir zaman olabilir.

Merkür retrosu yaklaşıyor: Merkür retrosu etkileri ne zaman başlayacak/bitecek? - 4

MERKÜR RETROSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Önemli kararları retro sonrasına erteleyin.

Teknolojik cihazlarınızı yedekleyin.

Sözleşmeleri ve belgeleri iki kez kontrol edin.

Sabırlı olun, özellikle iletişimde.

Geçmişten gelen mesaj ve insanlara karşı temkinli olun.

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