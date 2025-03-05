Merkür retrosu yaklaşıyor: Merkür retrosu etkileri ne zaman başlayacak/bitecek?

1. İletişim Problemleri Artabilir



Merkür, iletişimi yöneten gezegen olduğundan yanlış anlaşılmalar, geciken mesajlar ve hatalı bilgiler sık görülebilir. Özellikle agresif Koç burcunda başlaması, tartışmaları tetikleyebilir. Dikkatsizce söylenen sözler kırgınlıklara yol açabilir.



2. Teknolojik ve Ulaşım Sorunları



Merkür retrosu dönemlerinde elektronik cihazlarda arızalar, internet kesintileri ve veri kayıpları yaşanabilir. Seyahat planlarında aksaklıklar, gecikmeler ve yanlış rezervasyonlar da olasıdır.



3. Geçmiş Konular Gündeme Gelebilir



Merkür retrosu, özellikle Balık burcuna geri döndüğünde eski ilişkiler, kapanmamış konular ve unutulmuş meseleleri tekrar gündeme getirebilir. Eski arkadaşlar veya eski sevgililerle karşılaşmalar yaşanabilir.



4. Düşünmeden Hareket Etmekten Kaçının



Koç burcunda başlayan retro, fevri kararlar almaya ve sabırsız davranışlara neden olabilir. Sonradan pişman olmamak için önemli sözleşmeler, anlaşmalar ve kararlar retro sonrası döneme bırakılmalı.



5. Yaratıcılığı Artırabilir



Merkür retrosu her zaman olumsuz değildir! Balık burcundaki etkisiyle sanatsal ve yaratıcı çalışmalar için ilham verici olabilir. Yarım kalan projeleri tamamlamak ve içsel farkındalığı artırmak için iyi bir zaman olabilir.