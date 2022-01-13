Merkür retrosunun burçlara olan etkisi (14 Ocak - 4 Şubat)

Merkür tehlikeli sularda geriliyor!

“Of yine mi kötü…” dediğinizi duyar gibiyim. Keşke sizlere zengin menüye sahip restoran garsonları olup “Ne vereyim abime, ablama…” diyebilsem... Ama bizim mutfağımız gökyüzü ve yukarda ne hazırlanıyorsa ben de onu servis ediyorum. Gökyüzü tatlı servisine kapalıysa kapuskayı güllaç diye sunsam ne olacak? Sonuçta onu tatmayacak mısınız? Bunları önden önden yazmamın nedeni “Iyyy bu da ne gamlı kelaynakmış yahu!” dememeniz için. Merak etmeyin 2022'de harika tatlı servisleri de olacak.

Evet konumuza dönersek; 14 Ocak - 4 Şubat arasında Kova burcunda başlayacak olan Merkür geri hareketi 24 derece Oğlak burcunda son bulacak. Ve klasik olarak yine iletişim konusunda ciddi problemler yaşamamıza neden olacağı çok açık. Ayrıca bu geri harekette yeni bir şeye başlamak yerine elinizdeki tamamlamayı seçmeniz gerektiğini söylememe bile gerek yok. Elbette bu gerilemede, iletişim kazaları veya engellemelerinin yanı sıra Kova burcunun özgürlük, teknoloji ve Oğlak burcunun disiplin, para temaları da tekrar aktive olup bize 2021 yılında yaşadıklarımızın envanterini de çıkartacaktır.

Merkür gerileme hareketine, Satürn ile el ele Uranüs’e kafa tutarak başlayacak. Bu noktada piyasa ve para konularında neyi tam yapıp neyi eksik yaptığımız konusunda sorgulanıp yine cüzdanlarımız hallaç pamuğu gibi atılacağa benziyor. Bu durum Ocak'ın 20'sine kadar bizi zorlar mı? Ne yazık ki evet!

Sonra Merkür, ablası Venüs gibi ölüler diyarının patronu Plüton’un sarayına konuk olacak. Bu misafirlik 25 Ocak ile 16 Şubat arasında gerçekleşecek. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni; geri giden Merkür’ün ileri giderken de Plüton’un huzurundan geçecek olması.

Bu Merkür retrosu Plütonik ve Uranüs zor görünümüyle bezeli olduğundan corona ile ilgili yasaklar veya yaptırımlar tekrar ortaya dökülebilir. Toprak hareketleri, krizler ve iklim anormalliklerini de yanında getirirken, maddi anlamda yaptırımlar ortaya koyacağı da kesin diyebiliriz. Bunun yanında sansür ve gizli saklı işler hız kazanabilir. Sonuçta nereden bakarsak bakalım pek sevimli görünmeyen bu gökyüzü altında ya “Yeter artık” diyeceğiz veya “Biraz daha acıt canımızı” diyerek devam edeceğiz.

Unutmamak gerekir ki; mitolojide ölüler diyarına inen hiçbir varlık toprağın üstüne adım attığında artık eskisi gibi değildir. Yaralı, bitik ve fakat çok daha güçlüdür. Ne yapalım insan olmanın doğası bu!

Umarım bu Merkür retrosu hepimizi çok daha güçlü bir hale getirir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)