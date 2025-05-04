Meteor yağmuru ( Eta Aquarid) ne zaman başlayacak, izlenebilecek mi? Meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi?

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmurları, geçen bir kuyruklu yıldız ya da asteroidin tozları Dünya’nın atmosferinden geçtiğinde meydana gelir.



Yaklaşık bir kum tanesi büyüklüğünde olan bu küçük parçacıklar buharlaşarak gökyüzünde görülebilen ışık izleri oluşturur.



Dünya, toz akıntısının en yoğun kısmından geçtiğinde ise daha fazla meteor gözlemlenebilir.