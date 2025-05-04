Meteor yağmuru ( Eta Aquarid) ne zaman başlayacak, izlenebilecek mi? Meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi?
Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl mayıs ayında gerçekleşen Eta Aquarid (Eta Kova) meteor yağmuru izleyenlere unutamayacakları anlar yaşatacak. Meteor yağmuru kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşacak. Peki Meteor yağmuru 2025 ne zaman başlayacak, izlenecek mi?
Eta Aquarid yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı toz ve parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor. 19 Nisan ile 28 Mayıs arasında etkinliğini devam ettirecek olan Eta Aquarid (Eta Kova) Gök Taşı Yağmuru 5-6 Mayıs gecesi en yüksek etkinliğe ulaşacak.