Meteor yağmuru ( Eta Aquarid) ne zaman başlayacak, izlenebilecek mi? Meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi?

Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl mayıs ayında gerçekleşen Eta Aquarid (Eta Kova) meteor yağmuru izleyenlere unutamayacakları anlar yaşatacak. Meteor yağmuru kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşacak. Peki Meteor yağmuru 2025 ne zaman başlayacak, izlenecek mi?

Meteor yağmuru ( Eta Aquarid) ne zaman başlayacak, izlenebilecek mi? Meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi? - 1

Eta Aquarid yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı toz ve parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor. 19 Nisan ile 28 Mayıs arasında etkinliğini devam ettirecek olan Eta Aquarid (Eta Kova) Gök Taşı Yağmuru 5-6 Mayıs gecesi en yüksek etkinliğe ulaşacak. 

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Meteor yağmuru ( Eta Aquarid) ne zaman başlayacak, izlenebilecek mi? Meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi? - 2

Güney yarım küreden görülen en güçlü gök taşı yağmurlarından biri olan Eta Aquarid sırasında Kuzey Yarım Küre'deki amatör gökyüzü gözlemcileri ise saatte maksimum 50 gök taşı görebiliyor.

Meteor yağmuru ( Eta Aquarid) ne zaman başlayacak, izlenebilecek mi? Meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi? - 3

ETA AQUARİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?

Türkiye’de de etkili şekilde gözlemlenebilecek olan bu gökyüzü şöleni, sabaha karşı saatlerde en net halini alacak. En yüksek etkinliğe ulaştığı tarihte Eta Aquarid Gök Taşı Yağmuru’nun saçılma noktası gece yarısından iki buçuk saat sonra doğu yönünde ufkun üzerinden doğuyor ve Güneş’in aydınlığında kaybolmadan önce gökyüzünde en yüksek noktaya ulaşıyor.

Meteor yağmuru ( Eta Aquarid) ne zaman başlayacak, izlenebilecek mi? Meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi? - 4

Ay ise gün doğumundan kısa süre önce doğu yönünden doğduğu için gök taşlarının fark edilmesini olumsuz etkilemiyor.

Meteor yağmuru ( Eta Aquarid) ne zaman başlayacak, izlenebilecek mi? Meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi? - 5

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmurları, geçen bir kuyruklu yıldız ya da asteroidin tozları Dünya’nın atmosferinden geçtiğinde meydana gelir.

Yaklaşık bir kum tanesi büyüklüğünde olan bu küçük parçacıklar buharlaşarak gökyüzünde görülebilen ışık izleri oluşturur.

Dünya, toz akıntısının en yoğun kısmından geçtiğinde ise daha fazla meteor gözlemlenebilir.

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