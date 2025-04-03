Nisan 2025’te Gökyüzü olayları: O tarihte gezegenler birleşecek

12 NİSAN MERKÜR VE SATÜRN YAKIN KONUMDA

Güneş doğmadan hemen önce Merkür ve Satürn, doğu ufkunun hemen üzerinde birbirine çok yakın konumda olacak. Venüs yine aynı bölgede olacak ancak yaklaşık -4,7 kadir parlaklığıyla ufuktan çok daha yüksekte, adeta bir kandil gibi parlayacak. Venüs çıplak gözle hemen fark edilebilirken ufka çok yakın ve daha sönük (yaklaşık 1 kadir) olan Merkür ile Satürn’ü görmek için bir dürbün ya da teleskop kullanılması iyi olabilir.



13 NİSAN: DOLUNAY - MİKRO AY



Bu gece gökyüzüne baktığınızda dolunay evresindeki Ay’ın -12,8 kadirlik parlaklığıyla hem gökyüzünü hem de yeryüzünü aydınlattığını görebilirsiniz. Ancak bu dolunay biraz farklı çünkü Dünya’ya en uzak noktasında. Bu durumdaki Ay’a “Mikro Ay veya Mini Ay” deniyor. 13 Nisan’da Ay’ın Dünya’ya uzaklığı yaklaşık 406.000 km olacak ve Mikro Ay görülecek. Mikro Ay, bir Süper Ay’dan yaklaşık %14 oranında daha küçük ve %30 oranında daha sönük görünür. Ay, Dünya’ya en yakın noktasında, dolunay evresinde gözlendiğinde “Süper Ay” olarak isimlendirilir.