Nisan 2025’te Gökyüzü olayları: O tarihte gezegenler birleşecek

Astronomik baharı yaşıyoruz ve Nisan ayında gökyüzünde farklı kozmik çiçekler açmaya başlıyor! Baharla birlikte geceleri gözlem yapabileceğimiz günler de artıyor. İşte Nisan 2025’te meydana gelecek Gökyüzü olayları...

Nisan 2025’te Gökyüzü olayları: O tarihte gezegenler birleşecek - 1

Nisan ayı aynı zamanda mevsimsel dönüşümlerin yaşandığı döneme karşılık geldiğinden gökyüzünde gözle görülebilir yoğun bulutların dışında ince tül benzeri bulutlar da oluşabilir. Bu tür ince katmanlar ancak Ay’ın parlak olduğu dönemlerde fark edilebilir. Bu nedenle gözlem kalitesini etkileyen bu durumları dikkate almak gerekiyor. Bazen de bu yapılar Ay’ın çevresinde haleler şeklinde farklı görüntüler de sergiliyor.

Nisan gökyüzünde bahar takımyıldızları, Lyrid gök taşı yağmurunun bıraktığı ışık izleri, değişen zaman aralıklarıyla Güneş Sistemi gezegenleri ve bazı Messier derin uzay nesneleri gözlem planlarına alınabilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Nisan 2025’te Gökyüzü olayları: O tarihte gezegenler birleşecek - 2

5 NİSAN AY- MARS YAKIN KONUMDA

İlkdördün evresindeki Ay, Kızıl Gezegen Mars’a sadece birkaç derece uzaklıkta olacak. Güneybatıya doğru ufuktan bir hayli yüksekte olacak bu ikili, hem çıplak gözle hem de imkânı olanlar için dürbün ve teleskopla güzel bir gözlem fırsatı sunuyor.

Nisan 2025’te Gökyüzü olayları: O tarihte gezegenler birleşecek - 3

12 NİSAN MERKÜR VE SATÜRN YAKIN KONUMDA

Güneş doğmadan hemen önce Merkür ve Satürn, doğu ufkunun hemen üzerinde birbirine çok yakın konumda olacak. Venüs yine aynı bölgede olacak ancak yaklaşık -4,7 kadir parlaklığıyla ufuktan çok daha yüksekte, adeta bir kandil gibi parlayacak. Venüs çıplak gözle hemen fark edilebilirken ufka çok yakın ve daha sönük (yaklaşık 1 kadir) olan Merkür ile Satürn’ü görmek için bir dürbün ya da teleskop kullanılması iyi olabilir.

13 NİSAN: DOLUNAY - MİKRO AY

Bu gece gökyüzüne baktığınızda dolunay evresindeki Ay’ın -12,8 kadirlik parlaklığıyla hem gökyüzünü hem de yeryüzünü aydınlattığını görebilirsiniz. Ancak bu dolunay biraz farklı çünkü Dünya’ya en uzak noktasında. Bu durumdaki Ay’a “Mikro Ay veya Mini Ay” deniyor. 13 Nisan’da Ay’ın Dünya’ya uzaklığı yaklaşık 406.000 km olacak ve Mikro Ay görülecek. Mikro Ay, bir Süper Ay’dan yaklaşık %14 oranında daha küçük ve %30 oranında daha sönük görünür. Ay, Dünya’ya en yakın noktasında, dolunay evresinde gözlendiğinde “Süper Ay” olarak isimlendirilir.

Nisan 2025’te Gökyüzü olayları: O tarihte gezegenler birleşecek - 4

21 NİSAN: MERKÜR EN BÜYÜK BATI UZANIMINDA

21 Nisan: Merkür en büyük batı uzanımında
Merkür, 21 Nisan’da Güneş’ten en uzak konumda olacak. Gözlenebilmesi için uygun bir zaman gibi görünse de Güneş’e göre konumu nedeniyle yüzeyinin yaklaşık yarısı aydınlanacağından ayın sonlarına doğru teleskopla gözlenmesi önerilebilir. Güneş doğmadan önce doğu ufku üzerinde, Venüs’e göre ufka daha yakın konumda gözlemlenebilir.

21-22 NİSAN: LYRİD METEOR YAĞMURU

14-30 Nisan tarihleri arasında gökyüzünde ışık izleri bırakacak meteor geçişleri bekleniyor. 21-22 Nisan gecesi Lyrid göktaşı yağmurunun en yoğun zamanı ve ortalama saatte 10 meteor geçişi görülebilir. Bu ışık gösterisini seyretmek için karanlık bir alanda gece yarısından itibaren (22 Nisan’ın ilk saatleri), Çalgı (Lyra) Takımyıldızı bölgesine (Vega yıldızına yakın) odaklanmak yeterli. Lyrid göktaşı yağmurunun kaynağı, Güneş etrafındaki yörüngesini 415 yılda tamamlayan C/1861 G1 Thatcher kuyruklu yıldızının artıklarıdır.

Nisan 2025’te Gökyüzü olayları: O tarihte gezegenler birleşecek - 5

25 NİSAN: SATÜRN YAKIN KONUMDA

Yeniay evresine ilerleyen ve sadece %11’i aydınlanmış durumdaki Ay, görünür parlaklığı yaklaşık 1,2 kadir olacak Satürn’e yakın konumda gözlemlenecek. Venüs ise onların hemen üzerinde parlıyor olacak. Bu üçlü yakınlaşma, Güneş doğmadan önce doğu ufku üzerinde takip edilebilir.

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