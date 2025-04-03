Nisan 2025’te Gökyüzü olayları: O tarihte gezegenler birleşecek
Astronomik baharı yaşıyoruz ve Nisan ayında gökyüzünde farklı kozmik çiçekler açmaya başlıyor! Baharla birlikte geceleri gözlem yapabileceğimiz günler de artıyor. İşte Nisan 2025’te meydana gelecek Gökyüzü olayları...
Nisan ayı aynı zamanda mevsimsel dönüşümlerin yaşandığı döneme karşılık geldiğinden gökyüzünde gözle görülebilir yoğun bulutların dışında ince tül benzeri bulutlar da oluşabilir. Bu tür ince katmanlar ancak Ay’ın parlak olduğu dönemlerde fark edilebilir. Bu nedenle gözlem kalitesini etkileyen bu durumları dikkate almak gerekiyor. Bazen de bu yapılar Ay’ın çevresinde haleler şeklinde farklı görüntüler de sergiliyor.
Nisan gökyüzünde bahar takımyıldızları, Lyrid gök taşı yağmurunun bıraktığı ışık izleri, değişen zaman aralıklarıyla Güneş Sistemi gezegenleri ve bazı Messier derin uzay nesneleri gözlem planlarına alınabilir.