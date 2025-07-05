Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

2025 yazında gökyüzü bir kez daha dikkat çekici bir astrolojik olaya sahne olacak. Ay, Oğlak burcunda dolunay evresine ulaşacak ve bu göksel olay hem duygusal hem de pratik alanlarda güçlü etkiler yaratacak. Sorumluluk ve hedef odaklılıkla ilişkilendirilen Oğlak burcunda gerçekleşecek bu dolunay, özellikle kariyer, uzun vadeli planlar ve içsel denge konularında farkındalık yaratabilir. Peki, Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? - 1

2025 yılının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Oğlak Dolunayı, temmuz ayında gerçekleşecek. Ay, bu tarihte toprak elementinin öncüsü olan Oğlak burcunda tam olarak aydınlanacak ve hem duygusal hem de toplumsal konularda güçlü etkiler yaratacak.


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Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? - 2

Astrolojide dolunaylar tamamlanma, farkındalık ve sonuçlanma enerjilerini taşır. Oğlak burcundaki bu dolunay ise özellikle kariyer, sorumluluklar, hedefler, toplumsal roller ve otorite figürleriyle ilgili gelişmeleri ön plana çıkarabilir. Aynı zamanda duygusal açıdan mesafe koyma, gerçekçi düşünme ve disiplin ihtiyacı da artabilir.

Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? - 3

OĞLAK DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Temmuz ayı dolunay 10 Temmuz 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. Oğlak burcunda 18 derecede Dolunay saat 23:36’da gerçekleşecek.

Resmî astroloji verileri, bu Dolunay’ın Yay burcunda gerçekleştiğini belirtse de, Oğlak burcunda hissedilen kıvam ve etkileriyle birlikte, sorumluluk, disiplin ve uzun vadeli hedeflere dönük enerjiler yoğun şekilde aktif hale geliyor.


Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? - 4

Bu dolunay enerjisi, özellikle kariyer, iş ve içsel yapı alanlarında değişime odaklananlar için güçlü bir dönüm noktası yaratabilir. Oğlak’ın ayakları yere basan, yapı kuran etkileri, bireysel projelerde ilerleme kaydetmek isteyenler için güçlü destek sunuyor. Öte yandan, duygusal olarak bu süreç, geçmişten gelen yüklerin yüzeye çıkmasına neden olabilir; zira bu dönem yalnızlık, içe çekilme ve öz değerlendirmeye dair temaları da beraberinde getiriyor.

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