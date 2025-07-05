Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
2025 yazında gökyüzü bir kez daha dikkat çekici bir astrolojik olaya sahne olacak. Ay, Oğlak burcunda dolunay evresine ulaşacak ve bu göksel olay hem duygusal hem de pratik alanlarda güçlü etkiler yaratacak. Sorumluluk ve hedef odaklılıkla ilişkilendirilen Oğlak burcunda gerçekleşecek bu dolunay, özellikle kariyer, uzun vadeli planlar ve içsel denge konularında farkındalık yaratabilir. Peki, Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
2025 yılının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Oğlak Dolunayı, temmuz ayında gerçekleşecek. Ay, bu tarihte toprak elementinin öncüsü olan Oğlak burcunda tam olarak aydınlanacak ve hem duygusal hem de toplumsal konularda güçlü etkiler yaratacak.