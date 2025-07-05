Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Bu dolunay enerjisi, özellikle kariyer, iş ve içsel yapı alanlarında değişime odaklananlar için güçlü bir dönüm noktası yaratabilir. Oğlak’ın ayakları yere basan, yapı kuran etkileri, bireysel projelerde ilerleme kaydetmek isteyenler için güçlü destek sunuyor. Öte yandan, duygusal olarak bu süreç, geçmişten gelen yüklerin yüzeye çıkmasına neden olabilir; zira bu dönem yalnızlık, içe çekilme ve öz değerlendirmeye dair temaları da beraberinde getiriyor.