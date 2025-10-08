Orionid ve Draconid meteor yağmurları ekim gökyüzünü aydınlatacak: En yoğun ne zaman, saat kaçta görülebilecek?
Ekim geceleri gökyüzü şölenine sahne olacak. Draconid ve Orionid meteor yağmurları, çıplak gözle izlenebilecek en etkileyici doğa olayları arasında yer alıyor. Peki bu yıl Orionid ve Draconid meteor yağmurları en yoğun ne zaman ve hangi saatlerde görülebilecek?
Ekim ayında gökyüzü, iki önemli meteor yağmuruna ev sahipliği yapacak. Draconid ve Orionid meteor yağmurları, gökyüzü meraklıları için yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olmaya hazırlanıyor.