Peygamber sabrı olan 6 burç! Her olayda sakin kalmayı başarıyorlar

Genellikle maddi dünyadan kopukturlar ve bu nedenle genellikle kendi dünyalarında yaşarlar. Maddi dünyada temellendirilmedikleri için, çok farklı bir zaman algısına sahip olurlar. Kendi dünyalarında kendi rahatlık duygusuyla yaşadıklarını ve bu da onları sorunsuz bir şekilde sabırlı hale getirdiğini gösterir.