Retro başladı! Merkür retrosu etkileri: Merkür gerilemesinde ne yapılmalı, neler yapılmamalı?
Retro etkileri ve neler yapılması gerektiği astroloji meraklılarının gündeminde. Merkür retrosu ya da Merkür gerilemesinin, astroloji ile ilgilenenler tarafından insanlar üzerinde duygusal ve fiziki olarak etkilere yol açtığına inanılıyor. Retro olarak ifade edilen bu durum, temelde gezegenlerin hareketleri ile alakalı. Retro döneminde; elektronik cihazlarda bozulmalar, duygu karmaşası, ilişkilerde yeni gelişmeler gibi durumların söz konusu olması beklenir. Peki, Merkür retrosu nedir, burçlara etkileri neler?
Retro dönemlerinin etkileri, astrolojiye ilgi duyanlar tarafından sorgulanıyor. Temmuz ayındaki Merkür retrosu Aslan burcunda gerçekleşecek. En dışa dönük dönemde yaşanacak olan bu retroda, söylediklerinize daha çok dikkat etmelisiniz ve açık ifadeler kullanmanızda fayda olacak. Merkür retrosundan Aslan, Koca, Boğa ile Akrep burçları çok etkilenmiş olacak. İşte, 2025 Temmuz retro etkileri...