Romantik olmayan 5 burç: Mantıkları duygularını ele geçiriyor
Romantik olmak, birine olan sevginizi ve ilginizi ifade etme biçiminizde düşünceli, şefkatli ve yaratıcı olmaktır. Aşk ve ilişkiler söz konusu olduğunda da romantik olmak önemlidir. Ancak astrolojideki bazı burçlar mantığı ve mesafeyi ön planda tutabiliyor. Bu durumda da romantik olmayabiliyor. Peki, romantik olmayan burç hangisidir? İşte astrolojide romantik olmayan 5 burç.
Astrolojideki bazı burçlar aşk konusunda romantizmi geri plana atarak mantığı ve mesafeyi ön planda tutabiliyor. İşte romantizm konusunda çekimser davranan burçlar.
OĞLAK BURCU (22 Aralık - 19 Ocak)
Disiplinli, sorumluluk sahibi ve iş odaklı Oğlak burçları, ilişkilerinde de benzer bir tutum sergiliyor. Duygularını açıkça ifade etmek yerine, eylemleriyle sevgisini göstermeyi tercih eden Oğlaklar, romantik jestler konusunda pek hevesli değil. Onlar için bir ilişki, daha çok bir ortaklık ve güven bağı anlamına geliyor.