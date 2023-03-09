Satürn balık burcuna giriyor

Satürn, mekanik ve düzen ile çalışır ve Balık burcunun şekilsiz sularına daldığında elbette gücünden bir miktar feragat eder. Ama bu feragat sadece onun bizi disipline ediş biçimini değiştirir. Sonuçta zamanın efendisi hangi burca girerse girsin o yine zamanın efendisidir, işi sevsek de sevmesek de bizi organize etmektir.

Bu geçişi genellersek mitolojideki Icarus'un kanatlarının yanmasına ve bizi ayıklığa götüren en dibi görmeye de benzetebiliriz. Daha yapıcı bir şekilde bakarsak Satürn, Musa'yı nehirden aşağı taşıyan sepeti veya Batman’ın yardımına koşarken kullandığı roket arabasını yapabilmekle ilgilidir de diyebiliriz. Sonuçta Satürn olmadan asla potansiyelimizin farkına varamaz, eylemlerimizin sorumluluğunu alamaz ve hayatın zor gerçekleriyle nasıl başa çıkacağımızı öğrenemezdik.

Bireysel olarak hayatınızda 1994-96 yılları arasında neler yaşadığınızı bir hatırlamanızı tavsiye ederim.

Satürn Balık’ta hareket ederken kendi engellerimizi görmekte zorlanabiliriz. Kendi gerçeğimizi kabul etmekten hoşlanmayabiliriz. Ama bunu sanat yoluyla veya ruhsal çalışmalarla biraz da olsa başarmamız mümkün olabilir.

Umarım her şey bu Satürn döngüsünde dilediğimiz gibi gerçekleşir.