Satürn balık burcuna giriyor

Sınırları, sonları ve fakat her şeyden önce zamanı yöneten Satürn; Balık burcuna giriş yaptı ve 13 Şubat 2026’da Balık burcundan çıkarak Koç burcunda yolculuğuna devam edecek.

Satürn balık burcuna giriyor - 1

Satürn, mekanik ve düzen ile çalışır ve Balık burcunun şekilsiz sularına daldığında elbette gücünden bir miktar feragat eder. Ama bu feragat sadece onun bizi disipline ediş biçimini değiştirir. Sonuçta zamanın efendisi hangi burca girerse girsin o yine zamanın efendisidir, işi sevsek de sevmesek de bizi organize etmektir.  

Bu geçişi genellersek mitolojideki Icarus'un kanatlarının yanmasına ve bizi ayıklığa götüren en dibi görmeye de benzetebiliriz. Daha yapıcı bir şekilde bakarsak Satürn, Musa'yı nehirden aşağı taşıyan sepeti veya Batman’ın yardımına koşarken kullandığı roket arabasını yapabilmekle ilgilidir de diyebiliriz. Sonuçta Satürn olmadan asla potansiyelimizin farkına varamaz, eylemlerimizin sorumluluğunu alamaz ve hayatın zor gerçekleriyle nasıl başa çıkacağımızı öğrenemezdik. 

Bireysel olarak hayatınızda 1994-96 yılları arasında neler yaşadığınızı bir hatırlamanızı tavsiye ederim.  

Satürn Balık’ta hareket ederken kendi engellerimizi görmekte zorlanabiliriz. Kendi gerçeğimizi kabul etmekten hoşlanmayabiliriz. Ama bunu sanat yoluyla veya ruhsal çalışmalarla biraz da olsa başarmamız mümkün olabilir.   

Umarım her şey bu Satürn döngüsünde dilediğimiz gibi gerçekleşir. 

Satürn balık burcuna giriyor - 2

KOÇ 

Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; kişinin duyduğu güvensizlikler, sırları, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığımız, görülmesini çok istemediğimiz yanlarımızı içeren konular hakkında dersler verebilir, disipline edebilir.  

Satürn balık burcuna giriyor - 3

BOĞA 

Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatımızdan, kariyerimizden kazandığımız gelirler, iyimser yanımızın başımıza açtığı olaylar hakkında ayaklarınızın yere basmasına neden olacak diyebiliriz.  

Satürn balık burcuna giriyor - 4

İKİZLER 

Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; Statü, toplumun bizi nasıl algıladığı, üstlerimiz, patronlarımız, patronlarla ilişkilerimiz, iş yapış şeklimiz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğimiz, kariyer alanlarımız, şan, şöhretimiz gibi konular hakkında gerekli dersleri alıp, sizi sıkı bir sınavdan geçirecek olabilir.  

Satürn balık burcuna giriyor - 5

YENGEÇ 

Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve  uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıradışı farklı değişik konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğumuz, akademik hayatımız gibi konular hakkında sizi sağlam bir sınavdan geçirecek gibi durmakta.  

Satürn balık burcuna giriyor - 6

ASLAN 

Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; Finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları. Sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik, ameliyat gibi konular hakkında sizi etkili bir sınavdan geçirecek diyebiliriz.  

Satürn balık burcuna giriyor - 7

BAŞAK 

Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; Size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları) yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında ciddi bir sınavdan geçebilirsiniz.  

Satürn balık burcuna giriyor - 8

TERAZİ 

Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; İş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında Satürn sizi disipline edecek diyebiliriz.  

Satürn balık burcuna giriyor - 9

AKREP 

Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında Satürn sizi sınavdan geçirirken diğer yandan da eğitecek.  

Satürn balık burcuna giriyor - 10

YAY 

Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar. Ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konular ve taşınmaların hakkında sizi önemli gelişmeler içinde eğitecek diyebiliriz.  

Satürn balık burcuna giriyor - 11

OĞLAK 

Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar. Kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında biraz yorarak gelişmenize neden olacak.  

Satürn balık burcuna giriyor - 12

KOVA  

Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız konular hakkında etkili bir dersten geçirirken diğer yanda da olanaklar yaratabilir.  

Satürn balık burcuna giriyor - 13

BALIK 

Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında sağlam bir sınavdan geçirecek gibi görünmekte.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER