Satürn balık burcuna giriyor

Satürn, mekanik ve düzen ile çalışır ve Balık burcunun şekilsiz sularına daldığında elbette gücünden bir miktar feragat eder. Ama bu feragat sadece onun bizi disipline ediş biçimini değiştirir. Sonuçta zamanın efendisi hangi burca girerse girsin o yine zamanın efendisidir, işi sevsek de sevmesek de bizi organize etmektir.
Bu geçişi genellersek mitolojideki Icarus'un kanatlarının yanmasına ve bizi ayıklığa götüren en dibi görmeye de benzetebiliriz. Daha yapıcı bir şekilde bakarsak Satürn, Musa'yı nehirden aşağı taşıyan sepeti veya Batman’ın yardımına koşarken kullandığı roket arabasını yapabilmekle ilgilidir de diyebiliriz. Sonuçta Satürn olmadan asla potansiyelimizin farkına varamaz, eylemlerimizin sorumluluğunu alamaz ve hayatın zor gerçekleriyle nasıl başa çıkacağımızı öğrenemezdik.
Bireysel olarak hayatınızda 1994-96 yılları arasında neler yaşadığınızı bir hatırlamanızı tavsiye ederim.
Satürn Balık’ta hareket ederken kendi engellerimizi görmekte zorlanabiliriz. Kendi gerçeğimizi kabul etmekten hoşlanmayabiliriz. Ama bunu sanat yoluyla veya ruhsal çalışmalarla biraz da olsa başarmamız mümkün olabilir.
Umarım her şey bu Satürn döngüsünde dilediğimiz gibi gerçekleşir.
KOÇ
Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; kişinin duyduğu güvensizlikler, sırları, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığımız, görülmesini çok istemediğimiz yanlarımızı içeren konular hakkında dersler verebilir, disipline edebilir.
BOĞA
Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatımızdan, kariyerimizden kazandığımız gelirler, iyimser yanımızın başımıza açtığı olaylar hakkında ayaklarınızın yere basmasına neden olacak diyebiliriz.
İKİZLER
Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; Statü, toplumun bizi nasıl algıladığı, üstlerimiz, patronlarımız, patronlarla ilişkilerimiz, iş yapış şeklimiz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğimiz, kariyer alanlarımız, şan, şöhretimiz gibi konular hakkında gerekli dersleri alıp, sizi sıkı bir sınavdan geçirecek olabilir.
YENGEÇ
Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıradışı farklı değişik konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğumuz, akademik hayatımız gibi konular hakkında sizi sağlam bir sınavdan geçirecek gibi durmakta.
ASLAN
Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; Finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları. Sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik, ameliyat gibi konular hakkında sizi etkili bir sınavdan geçirecek diyebiliriz.
BAŞAK
Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; Size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları) yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında ciddi bir sınavdan geçebilirsiniz.
TERAZİ
Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; İş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında Satürn sizi disipline edecek diyebiliriz.
AKREP
Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında Satürn sizi sınavdan geçirirken diğer yandan da eğitecek.
YAY
Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar. Ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konular ve taşınmaların hakkında sizi önemli gelişmeler içinde eğitecek diyebiliriz.
OĞLAK
Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar. Kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında biraz yorarak gelişmenize neden olacak.
KOVA
Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız konular hakkında etkili bir dersten geçirirken diğer yanda da olanaklar yaratabilir.
BALIK
Satürn Balık burcundaki seyahatinde sizin; irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında sağlam bir sınavdan geçirecek gibi görünmekte.