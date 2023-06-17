Satürn Balık retrosunun burçlara etkisi

Merhaba astrolojiseverler,

Bu ay retro yolculuğuna zamanın efendisi, eli cetvelli öğretmen Satürn de katılıyor.

Zamanın efendisi olan Satürn’ün gerilemesi 17 Haziran'da 7 derece Balık burcunda başlıyor ve 4 Kasım'da 0 derece Balık burcunda geri hareketini bitirip tekrar ileri hareketine başlıyor.

Malum zamanın efendisi diye tanımlanan bir gezegenin doğası da sert ve yaptırımcı olacaktır. O nedenle onun elinden aldığımız derslerin de kolay, yenilir yutulur olmasını beklemek fazla iyimserlik olacaktır.

Evet, ben hep eli cetvelli bir öğretmen, disiplin gezegeni olarak pek de sevimli tanımlamasam da Satürn sonuçta bizi hayatın gerçekleriyle yüzleştirip önlem almamızı ve daha güçlü olmamızı söyler. Yani sürekli bize “Aklını başına topla, ayakların yere değsin ve şu dünyaya insan olarak gelmenin gereğini yap!” demesi de bundandır. Peki hazıra konmayı seven insanoğlu için bu keyifli bir şey mi? Tabii değil. O nedenledir ki Satürn’ü pek sevmeyiz.

Satürn retro hareketindeyken aslında bize yapmamız gerekenleri zamanında yapıp yapmadığımızı sorar ve yapmadıysak gerekli yaptırımları da önümüze ev ödevi olarak koymayı ihmal etmez.

Mesela siz sevgili astrolojiseverler, 2022’nin haziran ayından bu yana maddi, manevi yapmanız gerekenleri yaptınız mı, yoksa “Paşa gönlümü sıkamam şimdi” diyerek olayları görmezden mi geldiniz? Hadi bunu bir düşünün bakalım. Umarım bu süreçte üstünüze düşen vazifeleri yerine getirmişsinizdir. Yoksa Satürn sizi 4 Kasım’a kadar “Ya sabır, ya sabır!” diye söylenerek gezmenize neden olacaktır.

Peki bu Satürn retrosunun hiç mi iyi bir yanı yok? Var elbette, yarım kalmış ve bitiremediğiniz işleri toparlamak ve hatalarınızdan gerekli dersi çıkarmak için harika zamanlardır. Keza gerekenleri zamanında ve doğru bir biçimde yaptıysanız eli cetvelli öğretmenimiz ödülünü sizin beslenme çantanıza koymayı ihmal etmeyecektir.

Umarım bu Satürn retrosu hepimize bol ödüller getirir.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com