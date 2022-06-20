Satürn Kova Retro'sunun burçlara etkisi (4 Haziran-24 Ekim 2022)

Haberler - ntv.com.tr 20.06.2022 - 15:32 | Son Güncelleme : 20.06.2022 - 15:39
Yazılarımda adının önüne, disiplinli, eli cetvelli hoca ve bir astrolog olarak benim bile tahammül çizgimi zorladığında “Evlat olsa sevilmez!” dediğim Satürn bu yıl yine geri geri gitmeye başlıyor.
4 Haziran-24 Ekim tarihleri arasında aslında koskoca bir yazı ağır çekim bir sahne izlermiş gibi yaşatacağını şimdiden söylemek mümkün. Satürn Retro hareketindeyken bize aslında şimdiye kadar vermiş olduğumuz kararların ne kadar doğru olup olmadığını bir kere daha sorar. Eğer ev ödevlerimizi gerektiği gibi yapmışsak emin olun ki bu sert hoca bize en iyisinden ödül paketini gelecekte açmak üzere rafımıza bırakacaktır.
Gerilediği Kova burcu, sizlerin de çok iyi bildiği gibi, özgürlüğün burcudur. Kendi sınırlarını kendi koyabileceği alanlarda mutlu olur. Sıra dışıdır ve bir bakıma ele avuca sığmazdır. Teknolojiyi, yeni akımları, icatları anlatır. Bu anlamda Satürn’ün 2020 yılının nisan ayında Kova burcuna “Merhaba” demesinden bu yana yaşadıklarımızı ve çıkardığımız dersleri şöyle bir önümüze koyduğumuzda özgürlüğümüzü nasıl sınırladığını anlamış oluruz. Bir bakıma bu süreçte insanların aç gözlülüğünün ve hadsizliğinin bedelini de yaşamış olduk tabi.
Evet, belki bu Retro döneminde özgürlüğümüzü bir hastalık nedeniyle kısıtlamayabilir ama bu seferde özgürlüğümüzü toplumsal olaylarla, ekonomi başta olmak üzere yönetim biçimimiz, haklarımız ve bunların teminat altına alınması gibi konuları tekrar harılandıracak da diyebiliriz. Eğer bu Retro sürecinde “Ben” değil “Biz” demeyi başarırsak emin olun Satürn, Retro’sunun ödülünü 2023 de dağıtmaya başlayacaktır.
Retronun bizi en çok zorlayacağı dönemler de 17-23 Haziran, 11 Ağustos-4 Eylül ve 13 Eylül- 24 Ekim arasında olacağını söylemek mümkün. Özellikle bu süreçte Savaş Tanrısı Mars’ın, aynı zamanda zamanın efendisi Satürn’e yapacağı sert müdahaleleri sabrımızı hayli sınayacak gibi duruyor. Bu süreçlerde ekonomik olarak aynı zamanda Uranüs tacizi altında da olacağımız için daha temkinli kararlar vermekte ve fünyesi çekili duran bombaların civarında durmamakta fayda var derim.
Ne olursa olsun Satürn bizi biraz daha olgunlaştıracak, büyütecek. Umarım bu yazı az dayak, daha çok aşkla geçiririz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Satürn Retro'su bu yıl sizi, sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatımızdan, kariyerimizden kazandığımız gelirler, iyimser yanımızın başımıza açtığı olaylar hakkında sizi bu retro düşündürtebilir. İşlerinizi uzatabilir.
Boğa
Statü, toplumun bizi nasıl algıladığı, üstlerimiz, patronlarımız, patronlarla ilişkilerimiz, iş yapış şeklimiz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğimiz, kariyer alanlarımız, şan, şöhretimiz gibi konular hakkında çok belli Satürn sizi sorgudan geçirebilir. Eksik yanlarınızı bu anlamda toparlamanız içinde iyi bir fırsat unutmayın.
İkizler
Bu yıl yaşayacağız Satürn Retro'su sizi, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğumuz, akademik hayatımız gibi konular hakkında harekete geçirebilir.
Yengeç
Retro boyunca, finansal krizler, ölümler, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik, gibi konular hakkında tekrar tekrar düşünüyor olabilirsiniz. Üzerinize düşeni eksiksiz yerine getirmeye bakın derim.
Aslan
Satürn sizi bu Retro döneminde, görünür düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları) yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanlarla olan durumunuzu anlatan başlıklarda sınavdan geçirebilir. İlişkilerinizi tam anlamıyla doğru yapılandırmaya bakın.
Başak
Bu yılki Retro döneminde, iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş atmosferi gibi konular hakkında Satürn sizi şimdiye kadar almış olduğunuz kararların sonuçlarını bir kere daha masanızın üzerine koyacak gibi görünmekte.
Terazi
Yaz sıcağında Satürn Retro'suyla sizi, hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular hakkında sorgulatıp sınayacak diyebilirim. Yakın geçmişte bu başlıklarda başlayıp da sonlanamayan işleriniz varsa bitirmek için iyi bir fırsat.
Akrep
2022 yılının Satürn Retro'su sizi, yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konular ve taşınmalar hakkında “Hadi bakalım hareket al!” dedirtebilir. Bu konularda eksiklerinizi gidermeye bakın.
Yay
Problemlere yaklaşımınız ve kısaca sahip olunan bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında gelişen meseleler ve kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında Satürn sizi tekrar düşünmeye ve karar almaya itebilir.
Oğlak
Her şeyden önce Satürn bu Retro'sunda, kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız başlığında Satürn çok belli ki sizi yarım kalmış işleri toparlamanız ve yolunuza devam etmeniz için teşvik edecek. O nedenle Retro öncesinde başladığınız işler varsa çok iyi bir fırsatlarda önünüze koyacak.
Kova
Kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında Satürn size doğru yolda olup olmadığınızı yaşatacağı olaylara bir kere daha sorgulatabilir.
Balık
Bilinçaltınız psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, kişinin duyduğu güvensizlikler, sırları, maddi ve manevi hapisleri, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, Satürn Retro boyunca size kendini yer yer hatırlatabilir. Bu konularda eksiklerinizi gidermeniz içinde harika bir süreç. Kişisel gelişim için ideal.