Satürn Kova Retro'sunun burçlara etkisi (4 Haziran-24 Ekim 2022)

Yazılarımda adının önüne, disiplinli, eli cetvelli hoca ve bir astrolog olarak benim bile tahammül çizgimi zorladığında “Evlat olsa sevilmez!” dediğim Satürn bu yıl yine geri geri gitmeye başlıyor.

4 Haziran-24 Ekim tarihleri arasında aslında koskoca bir yazı ağır çekim bir sahne izlermiş gibi yaşatacağını şimdiden söylemek mümkün. Satürn Retro hareketindeyken bize aslında şimdiye kadar vermiş olduğumuz kararların ne kadar doğru olup olmadığını bir kere daha sorar. Eğer ev ödevlerimizi gerektiği gibi yapmışsak emin olun ki bu sert hoca bize en iyisinden ödül paketini gelecekte açmak üzere rafımıza bırakacaktır.

Gerilediği Kova burcu, sizlerin de çok iyi bildiği gibi, özgürlüğün burcudur. Kendi sınırlarını kendi koyabileceği alanlarda mutlu olur. Sıra dışıdır ve bir bakıma ele avuca sığmazdır. Teknolojiyi, yeni akımları, icatları anlatır. Bu anlamda Satürn’ün 2020 yılının nisan ayında Kova burcuna “Merhaba” demesinden bu yana yaşadıklarımızı ve çıkardığımız dersleri şöyle bir önümüze koyduğumuzda özgürlüğümüzü nasıl sınırladığını anlamış oluruz. Bir bakıma bu süreçte insanların aç gözlülüğünün ve hadsizliğinin bedelini de yaşamış olduk tabi.

Evet, belki bu Retro döneminde özgürlüğümüzü bir hastalık nedeniyle kısıtlamayabilir ama bu seferde özgürlüğümüzü toplumsal olaylarla, ekonomi başta olmak üzere yönetim biçimimiz, haklarımız ve bunların teminat altına alınması gibi konuları tekrar harılandıracak da diyebiliriz. Eğer bu Retro sürecinde “Ben” değil “Biz” demeyi başarırsak emin olun Satürn, Retro’sunun ödülünü 2023 de dağıtmaya başlayacaktır.

Retronun bizi en çok zorlayacağı dönemler de 17-23 Haziran, 11 Ağustos-4 Eylül ve 13 Eylül- 24 Ekim arasında olacağını söylemek mümkün. Özellikle bu süreçte Savaş Tanrısı Mars’ın, aynı zamanda zamanın efendisi Satürn’e yapacağı sert müdahaleleri sabrımızı hayli sınayacak gibi duruyor. Bu süreçlerde ekonomik olarak aynı zamanda Uranüs tacizi altında da olacağımız için daha temkinli kararlar vermekte ve fünyesi çekili duran bombaların civarında durmamakta fayda var derim.

Ne olursa olsun Satürn bizi biraz daha olgunlaştıracak, büyütecek. Umarım bu yazı az dayak, daha çok aşkla geçiririz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)