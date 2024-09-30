Sorumluluk almak istemeyen burçlar: Güvenilmez olarak algılanıyorlar

3- İKİZLER BURCU

İkizler, dualiteleri ve uyarlanabilirlikleri ile bilinir. Bu bir avantaj olsa da bazı durumlarda tutarsız ve güvenilmez görünmelerine de neden olabilir. Sık sık fikir değiştirme eğilimleri sorumsuzluk olarak algılanabilir.