Sorumluluk almak istemeyen burçlar: Güvenilmez olarak algılanıyorlar
Astrolojideki bazı burçlar umursamaz ve sorumsuz tavırlarıyla dikkat çekiyor. Düşünmeden hareket eden ve zorluklar karşısında ortadan kaybolmaya meyilli olan bu burçlarla anlaşabilmek de zordur. İşte astrolojideki en sorumsuz burçların listesi.
1- BALIK BURCU
Balık burcu, rüya gibi ve yaratıcı doğalarıyla bilinir. Bu onları yaratıcı ve empatik hale getirebilirken, aynı zamanda ayakları yere basan ve pratik konulara odaklanmaya çalıştıklarında güvenilmez olarak algılanmalarına da yol açabilir.