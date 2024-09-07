Tatlı diliyle yılanı bile deliğinden çıkaran burçlar! İkna edemeyecekleri kimse yok

5- BAŞAK BURCU

Başak burcu olanlar her şeyi aşırı düşünür ve çok plan yaparlar. Bir şeyi kelimelere dökmeden önce mutlaka detaylarıyla bir kez daha düşünür.



Başak burçları genellikle istediklerini net ve doğrudan söyler. Bazen eleştirinin dozunu kaçırabilir. Bu süreç, fikirlerini ve görüşlerini çok şekerli bir biçimde ifade etmelerine yardımcı olur.